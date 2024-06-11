РФ выжигает Часов Яр и Ивановское: в ВСУ раскрыли ситуацию в Донецкой области

Россияне пытаются продвигаться мимо микрорайона "Канал" и микрорайона "Новый", где они записывают видео и говорят, что якобы Часов Яр они захватили, рассказал Волошин.

https://glavred.info/ukraine/rf-vyzhigaet-chasov-yar-i-ivanovskoe-v-vsu-raskryli-situaciyu-v-doneckoy-oblasti-10572284.html Ссылка скопирована

В ВСУ раскрыли ситуацию вблизи Часового Яра и Ивановского / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты не захватили село Ивановское. Войска РФ пытаются продвинуться вглубь Часового Яра, однако город находится под контролем ВСУ. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире "Суспільне Студия".

"Российской армии в городе Часов Яр нет, однако они не оставляют попыток продвигаться несколько дней несмотря на микрорайон "Канал" и микрорайон "Новый", где они могут записывать видео и транслировать информацию в различных соцсетях, что Часов Яр они захватили, повесили свои триколорные тряпки. Сейчас там находятся Силы обороны, они держат город", - отметил Волошин.

По его словам, 10 июня российские войска нанесли более 1200 минометных и артиллерийских обстрелов на этом направлении. Часов Яр обстреляли 350 раз, основная часть ударов направлялась на южную часть города.

видео дня

Волошин подчеркнул, что больше всего обстрелов пришлось на село Ивановское. За минувшие сутки там зафиксировали 222 обстрела, а за прошедшую неделю - 1233.

"Это как раз тот самый населенный пункт, о котором российская армия "трубит" по всем социальным сетям, что они взяли Ивановское. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны. Они успешно отражают все вражеские штурмы", - наголовик военный.

Также Волошин рассказал, что украинские защитники отбили четыре штурма россиян с применением бронетехники, которые двигались на Белогоровку.

Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Ситуация вблизи Часового Яра и бои за Ивановское - последние новости

Напомним, российские оккупанты продолжают штурмовать и обстреливать Ивановское. Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин опроверг заявления о захвате Ивановского россиянами, населенный пункт находится под контролем украинских сил.

Также российские войска усилили наступление на Часов Яр, пытаясь окружить город и проводя прямые штурмы с механизированными подразделениями. Пресс-офицер Олег Калашников сообщил, что бои продолжаются в микрорайоне "Канал".

Как сообщал Главред, враг приближается к основной линии обороны Часового Яра, но ее не пересек. Российские войска активизируют действия, но несут потери. Они используют технику и артиллерию, а также проводят авиационные удары и применяют дроны, рассказал Волошин.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред