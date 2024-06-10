Бои за Часов Яр: враг штурмует на двух направлениях у главной линии обороны

РФ использует не только пехотные группы, но и механизированные подразделения, говорит Назар Волошин.

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ВСУ сдерживают атаки РФ / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада сухопутных войск ВС Украины

Продолжаются бои за Часов Яр Донецкой области, оккупанты РФ пытаются штурмовать в направлении микрорайона "Канал" и района "Новый", рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Враг продвигается рядом с основной линией обороны города, но не пересек ее, подчеркнул он в комментарии LIGA.net.

Украинский офицер пояснил, что видео с военными РФ, на котором оккупанты движутся по руинам домов, сделано в микрорайоне "Канал" к востоку от канала Северский Донец-Донбасс, который является главной линией обороны украинских войск в городе.

видео дня

Он также уточнил, что враг пытается штурмовать Часов Яр в этих микрорайонах. Также армия РФ атаковала позиции ВСУ в направлении Ивановского, Клещиевки, Андреевки - на юго-запад от города. При этом РФ используют не только пехотные подразделения, но чаще применяют механизированные компоненты: танки и боевые бронированные машины.

"Российская армия активизировала свои усилия, однако успехов не имела. Враг активно проводит артиллерийское воздействие, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Часова Яра", - добавил Волошин.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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Ранее сообщалось о том, что в ВСУ рассказали о новой угрозе в Донецкой области. Враг не прекращает постоянные штурмы украинских позиций в Донецкой области, при этом теперь у противника заметили увеличение определенных средств.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ пытается взять в клещи Часов Яр. В микрорайоне "Канал" уже несколько дней продолжаются бои, россияне пытаются прорваться сквозь зону поражения, рассказал Олег Калашников.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ происходит на Покровском направлении в Донецкой области. По его словам, там ежедневно тяжелее всего по фронту и фиксируется наибольшее давление РФ.

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