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РФ пытается взять в клещи Часов Яр: в ВСУ рассказали о лобовых штурмах города

Руслана Заклинская
10 июня 2024, 08:31
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В микрорайоне "Канал" уже несколько дней продолжаются бои, россияне пытаются прорваться сквозь зону поражения, рассказал Олег Калашников.
РФ пытается взять в клещи Часов Яр: в ВСУ рассказали о лобовых штурмах города
Россияне пошли в прямой штурм Часового Яра / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 4 отдельная танковая бригада

Российские войска усилили наступление на Часов Яр. Враг пытается окружить город и идет в прямые штурмы, задействуя механизированные части - ББМ и танки. Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафора.

"Они продолжают пытаться дальше взять в клещи непосредственно Часов Яр. Это именно направление Богдановка-Калиновка. Также Ивановское-Ступочки, Клещеевка, Андреевка. Это те самые фланги, которыми они пытались с самого начала к нам зайти, однако у них ничего не получилось. И поэтому они пошли на прямой штурм Часового Яра. Хотя это для них тем хуже, что они больше теряют непосредственно как личного состава, так и технической составляющей", - отметил он.

Калашников отметил, что в микрорайоне "Канал" бои продолжаются уже несколько дней, ситуация напряженная. Враг штурмует пехотными группами и механизированными подразделениями, пытаясь прорваться через зону поражения. Однако, украинские защитники контролируют ситуацию и уничтожают врага в значительном количестве.

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По его словам, бои идут также в районах Калиновки и Ивановского.

"Недавно именно в Калиновке были такие качели, то враг, то мы продвигались. Если брать Ивановское, то враг уже полтора года пытается полностью овладеть этим населенным пунктом, однако это очень не просто. Он здесь в свое время бросил значительные такие силы, и мотострелковый полк 102-й, ОДШБР, однако тем не менее бои продолжаются за этот населенный пункт", - отметил Калашников.

С апреля россияне начали активнее использовать механизированные подразделения возле Часового Яра. До этого оккупанты в основном задействовали штурмовые пехотные группы, количеством 8-12 человек.

"На сегодня они пытаются прорвать нашу оборону, используя как бронированную технику для пехоты, так и непосредственно танки. Это связано с тем, если они не будут использовать бронированную составляющую, то достижения будут достаточно скудные. А у них на сегодня стоит задача выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей", - сказал военный.

Калашников отметил, что украинские воины успешно сдерживают россиян благодаря трем ключевым составляющим.

"Первое место по поражению врага занимают именно минометные батареи и непосредственно FPV-дроны, особенно те, которые делают сбросы на врага. На втором месте по огневому поражению противника, ствольная артиллерия и РСЗО. Именно благодаря этому огневому поражению мы лучше начали сдерживать врага, потому что у нас стало больше выстрелов на сегодня. Ну и конечно самое главное - это мужество наших ребят на "нуле", которые держат оборону", - добавил Калашников.

Кто такой Олег Калашников

Калашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Ситуация вблизи Часового Яра - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты несут значительные потери в личном составе и технике во время штурмовых действий в направлении города Часов Яр Донецкой области. Враг активно атакует микрорайон Новый в Часовом Яру, а также усиливает штурмы в направлениях Ивановского, Богдановки, Калиновки, Клещеевки и Андреевки, сказал Калашников.

Напомним, самые горячие участки фронта сейчас - Покровское направление и Часов Яр. Враг пытается атаковать Часов Яр с трех сторон: с востока, севера и запада, рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ происходит на Покровском направлении в Донецкой области. По его словам, там ежедневно тяжелее всего по фронту и фиксируется наибольшее давление РФ.

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