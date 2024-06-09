Зеленский намекнул на 'сюрпризы' для РФ и назвал самую 'горячую' точку на фронте

Необходим максимум усилий, чтобы у ВСУ было больше оружия, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте / Колаж: Главред, фото: ОП, 4 окрема танкова бригада

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наибольшее количество боестолкновений Сил обороны Украины и армии РФ сейчас происходит на покровском направлении в Донецкой области.

"Покровское направление, Донецкая область. Там почти ежедневно неизменно тяжелее всего по фронту. Наибольшее давление оккупанта. Ежедневно - наибольшее количество боев. Только за вчера - более 40 атак, сегодня, в настоящее время, уже более 20", - сказал он в вечернем обращении.

Как он подчеркнул, необходимо "максимум усилий, чтобы у наших военных и у всей нашей армии было больше оружия, больше техники, больше современных систем".

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Зеленский также сообщил, что заслушал сегодня доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. "Еще будет доклад руководителя ГУР Буданова - мы готовим наши новые шаги. Украина обязательно защитит себя", - отметил глава государства.

Что говорят в Генштабе ВСУ

Как уточнили в Генштабе ВСУ, с начала суток на всей линии фронта зафиксировано 62 боевых столкновения.

"Наибольшая активность врага пока сохраняется на покровском направлении. 23 раза за сегодня здесь происходили столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжаются бои в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Новопокровского. Авиация оккупантов била УАБами в течение дня по Скучному, Новоалександровке, Воздвиженке и Ивановке. Сейчас пять попыток российских агрессоров улучшить собственные позиции еще продолжаются", - сказано в сообщении.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что ВСУ стабилизировали ситуацию на севере. Из-за угрозы ударов с HIMARS россияне стали реже использовать ракетные системы С-300 и С-400 для обстрела Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне дошли до домов Часового Яра и накапливают силы. Военный рассказал, что много позиций уничтожается "Сонцепьоком" и КАБами, чтобы обеспечить логистику.

Как сообщалось ранее, РФ стягивает резервы на границу и с новой тактикой идет на штурм на Харьковщине. На харьковском направлении продолжаются боестолкновения - РФ проводит атаки с полуночи.

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