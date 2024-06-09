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ВСУ стабилизировали ситуацию на севере, но оккупанты начали наступление на другом направлении

Юлия Закрепа
9 июня 2024, 12:48
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Из-за угрозы ударов с HIMARS россияне стали реже использовать ракетные системы С-300 и С-400 для обстрела Харьковской области.
ВСУ стабилизировали ситуацию на севере, но оккупанты начали наступление на другом направлении
Что происходит на востоке Украины / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 117 отдельная бригада территориальной обороны

Украина стабилизировала ситуацию на Харьковском направлении после того, как месяц назад страна-агрессор Россия начала новое наступление. Благодаря поставке вооружения и разрешения использовать его для поражения позиций на территории России, удалось выровнять ситуацию на фронте.

Старший офицер Службы безопасности Украины с позывным "Банкир", который воюет в Харьковской области, рассказал CNN, что способность поражать российские цели через границу уже имеет положительное влияние.

"Появилась возможность осуществлять локальные контратакующие операции и отвоевывать территории, которые, например, были захвачены противником неделю назад", - сказал офицер.

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По словам Егора Чернева, заместителя главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, американская система HIMARS стала основным оружием для ударов по российским позициям.

Из-за угрозы ударов с HIMARS россияне стали реже использовать ракетные системы С-300 и С-400 для обстрела Харьковской области, но проблемой остаются планирующие бомбы. Они сбрасываются с такой высоты, что оказываются вне зоны досягаемости украинской обороны.

"К сожалению, у нас пока нет разрешения сбивать российские самолеты на аэродромах американским оружием, и у нас нет разрешения использовать ракеты ATACMS на российской территории", - сказал Чернев, имея в виду ракетную систему дальнего радиуса действия.

"Из-за этого мы до сих пор не можем решить вопрос по нанесению ударов планерными бомбами по нашей территории. Харьков и другие приграничные районы все еще страдают от бомбовых ударов, гибнет много мирных жителей", - добавил он.

На востоке Москва нацелилась на город Часов Яр в Донецкой области. Российские войска достигли определенных успехов. Далее на юг вдоль восточной линии фронта россияне продвинулись на запад от города Авдеевка, который был захвачен российскими войсками в феврале.

Что известно о CNN?

CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Напомним, что стало известно, какие планы у Путина в Харьковской и Сумской областях. Российские оккупанты продолжают попытки своих наступательных действий на севере Харьковской области. Их действия сосредоточены в большей степени на Липцевском и Волчанском направлениях.

В ВСУ раскрыли ситуацию в Харьковской области. Андрей Канашевич сообщил, что пока нет угрозы дальнейшего продвижения российских захватчиков по Чугуевскому району и далее в направлении Купянского района.

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