Россия грозится наступать: какие планы у Путина в Харьковской и Сумской областях

Оккупационные силы России в последний момент могут передумать наступать на северо-востоке и выбрать совершенно другое направление для своей атаки.

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Россия может пойти в наступление на северо-западе Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: Главред, соцсети

Российские оккупанты продолжают попытки своих наступательных действий на севере Харьковской области. Их действия сосредоточены в большей степени на Липцевском и Волчанском направлениях. Идут тяжелые бои, в ходе которых Силы обороны Украины отражают вражеские атаки. Враг работает над усилением группировки Север, наступающей на Харьковском направлении, однако украинским войскам удалось не допустить существенных прорывов.

Параллельно войска РФ могут планировать открыть еще одно направление фронта в Сумской области. Вражеские диверсионно-разведывательные группы пытаются выведать обстановку в регионе. Как и Харьковщина, Сумщина подвергается серьезным обстрелам со стороны, враг держит в напряжении ситуацию на границе и на этом направлении.

Зачем оккупанты собирают группировку в районах Сумской и Харьковской областей, где возможно их наступление и способен ли враг пойти уже на Сумы или Харьков – разбирался Главред.

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"Четко понимаем, какие цели ставит Путин"

Президент Владимир Зеленский заявлял, что войска РФ собирают группировку в 90 километрах от Харькова, на северо-западном направлении.

В Институте изучения войны (ISW) сделали предположение, согласно которому глава государства подразумевал запад Белгородской области – район между населенными пунктами Грайворон – Борисовка – Пролетарский.

Россияне собирают войска в трех населенных пунктах Белгородчины вблизи Сумской и Харьковской областей / DeepState

На каких направлениях могут наступать войска РФ

"Российские войска могут наступать либо на юг в направлении Золочева и Богодухова — двух украинских городов к северо-западу от Харькова в пределах 25 км от международной границы, либо на запад в направлении населенных пунктов вдоль трассы Р-45, соединяющей Богодухов с городом Сумы", - предположили аналитики ISW.

Причем американские наблюдатели считают, что оккупанты способны атаковать сразу в нескольких направлениях и заставить ВСУ перебросить войска для купирования угрозы. Ограниченные силы захватчиков собираются и в приграничных с Сумской области Брянщине и Курщине.

Оккупанты могут повторить на Сумщине сценарий Харьковской области

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что россияне могут провести ограниченное наступление в Сумской области. Но ключевых задач добиться им не удастся.

"Для того чтобы создать такие зоны, где ведутся полномасштабные боевые действия для того, чтобы растянуть Силы обороны нашего государства, в том числе и на это направление. Но, к счастью, то, что мы фиксируем, даже несмотря на те силы, которые сейчас есть у врага, их недостаточно для того, чтобы добиться такой стратегической цели", - говорил Демченко.

Россия наращивает войска у границ с Сумской и Харьковской областями

На данный момент вряд ли можно точно говорить о том, где конкретно могут пойти в наступление российские оккупанты, рассказал Главреду бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"Россияне собирают группировку в Грайвороне Белгородской области с прицелом на направление административной границы Харьковской и Сумской областей на северо-западе. Но где конкретно могут пойти в наступление россияне, сказать пока сложно", - считает военный эксперт.

Но враг действительно наращивает силы в приграничных с Украиной областях. И если раньше там был ограниченный контингент, теперь его усиливают.

"Россияне концентрируют войска в трех регионах: Белгородской, Брянской и Курской областях. Однако пока нельзя точно сказать, какое количество военных там сосредоточено. До майского наступления на севере Харьковской области количество их войск в трех вышеуказанных российских регионах составляли примерно 30 тысяч - ориентировочно по 10 тыс. на область. Они выполняли ряд задач, среди которых противодействие РДК и украинским диверсионно-разведывательным группам. Количество войск по областям было разным, и сейчас они начали их наращивать", - говорит Ступак.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет служил на оперативных и руководящих областях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

"Мы знаем, сколько там находится войск, какова их численность"

Обстановка в приграничной зоне Сумской области контролируемая, однако напряженная. Враг обстреливает населенные пункты ракетами и артиллерией, сказал руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх.

По его словам, у властей есть информация разведки, что происходит в приграничной Курской области.

"Мы знаем, сколько там находится войск, какая их численность. Из выводов Совета обороны известно, что группировка со стороны врага, которая сегодня могла бы осуществить наступление, не существует. Хотя мы должны четко понимать возможности врага, который обладает современным оружием, что такие группировки он может создать очень быстро", - добавил Артюх и подчеркнул, что ВСУ готовы к любому развитию ситуации.

Угроза в районе Золочева Харьковской области

Руководство Харьковской области обеспокоено ситуацией на Золочевском направлении, есть предположения, что оккупанты могут там пойти в атаку, заявил глава ОВА Олег Синегубов.

"О Золочевском направлении. Да, у нас есть определенные беспокойства. Враг может активизировать в этом направлении свои действия", - отметил он.

Синегубов уточнил, что за оккупантами наблюдают, и в Золочевском районе возможна эвакуация.

Глава местной громады Виктор Коваленко позже сказал, что принудительная эвакуация в некоторых местных населенных пунктах уже началась.

"Мы должны подготовиться к этим действиям, проинформировать население, особенно приграничных территорий. Информация будет доведена и доводится председателям уличных комитетов. Как мы видим из опыта наступления на Липцы и Волчанск, главная задача врага — захват и создание "серых зон". Но перед наступлением идет массированный обстрел артиллерией и КАБами территорий, которые планирует захватывать враг", - резюмировал Коваленко.

Оккупанты могут пойти в наступление на Золочев (на карте обведен зеленым кружком) / DeepState

Три сценария наступления РФ

Вражеское наступление может быть реализовано на базе разных сценариев, считает Иван Ступак. Не исключено, что вместо операции в Сумской или Харьковской областях, обострение произойдет на Черниговщине.

"Есть три возможных сценария: наступление россиян в направлении города Сумы, открытие уже третьего наступательного направления в Харьковской области, и поддержка военной операции на севере Харьковщины. Возможно, они будут собираться на Сумщине и Харьковщине, но в итоге передумают и пойдут по другому направлению. Например, будут пытаться продвинуться в Черниговской области", - предположил военный эксперт.

"Отгрызать территории по кусочку"

Россияне больны территориями, и цель их операции в Харьковской и планов в Сумской областях – отторжение земель, сказал Главреду израильский военный аналитики Сергей Ауслендер.

"Либо для того, чтобы впоследствии, когда дело дойдёт до переговоров, использовать территории в качества размена, либо у них действительно сакральная идея о том, что "Россия нигде не кончается и должна везде распространяться", как раковая опухоль, которая пожирает всё вокруг себя", - сказал Ауслендер.

Также он считает, что оккупанты собрались на Сумщине и Харьковщине строить плацдармы для своих дальнейших действий.

"Поэтому действия россиян направлены, скорее, на то, чтобы заставить вас перебрасывать резервы с одних участков фронта на другие и создать плацдармы либо для будущих торгов на переговорах, либо для последующего наступления. Но пока что я не вижу предпосылок к широкомасштабному наступлению с целью окружения или захвата Харькова. Для этого россиянам нужно очень много людей, фактически вторая армия", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Сергей Ауслендер Сергей Ауслендер – израильский военный эксперт, корреспондент, журналист, писатель и телеведущий. Работал журналистом во время Первой и Второй чеченских войн и в других горячих точках. Автор канала на YouTube и Telegram-канала Война с Ордой. Тематика каналов – война в Израиле, война России и Украины.

США и Германия разрешили бить своим оружием по РФ – что это изменит?

Соединенные Штаты и Германия сняли запрет на применение ВСУ их вооружений по оккупантам уже на территории России. Правда, лишь в приграничных областях. Очевидно, врагу придется менять дислокацию своих военных объектов и отодвигать логистику, и ситуация для Украины должна улучшиться. По крайней мере, украинские позиции в районе Сумской и Харьковской областей усилятся.

Эксперты на Западе считают, что отмена эмбарго не приведет к перелому в войне.

Армия Украины сможет поражать позиции оккупантов в радиусе 70 километров у своих границ, но это лишь притупит российское наступление, полагает аналитик Института изучения войны в Вашингтоне Катерина Степаненко.

"Несмотря на это решение, оперативный и глубокий тыл России остается в достаточной степени защищенным, таких изменений в районе Харьковской области недостаточно, чтобы вызвать поворотный момент в войне. Украина крайне нуждается в возможностях наносить удары по глубоким тылам для отражения российских наземных и воздушных угроз, поскольку многие российские аэродромы, которые поддерживают удары по украинским городам, расположены за пределами разрешенной дальности действия GMLRS", - объяснила эксперт.

Схожего мнения придерживается и научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади. Согласно его позиции, Украина получит возможность бить по некоторым российским плацдармам, центрам управления и складам снабжения, но это не остановит, а только осложнит военные действия россиян на севере Харьковской области.

"Мы должны реалистично оценивать то, чего можно ожидать от этих изменений (снятие США табу на удары своим оружием по РФ, - ред.), поскольку российские вооруженные силы уже адаптировались к внедрению высокоточного огня в рамках наземных боевых действий", - подчеркнул Гади.

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