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Армия Украины выбивает оккупантов: в ВСУ раскрыли ситуацию в Харьковской области

Андрей Ганчук
7 июня 2024, 12:06
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Силы обороны Украины на севере Харьковской области удерживают свои позиции и стабилизировали ситуацию в районе Волчанска, сказал военнослужащий Юрий Федоренко.

ВСУ, север Харьковщины
Враг на Харьковщине несет большие потери, но снова идет в атаку - глава Купянской РВА / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, DeepState

Украинские войска стабилизировали ситуацию на Волчанском направлении. Атаки оккупантов агрессора России отражаются, бойцы не только удерживают свои позиции, но и выбивают противника с локаций, которые он занял. Угрозы дальнейшего продвижения на восток Харьковской области на данный момент нет.

В эфире Эспрессо руководитель Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич рассказал о том, что продолжаются бои на востоке Харьковской области, а в районе Волчанска обстановка стабилизирована.

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"На линии фронта идут бои. Речь идет о линии соприкосновения от Синьковки до Ивановки - Кисловки и далее на населенный пункт Берестовое. Там враг ежедневно осуществляет штурмовые действия. Силы обороны успешно отбивают все действия противника. Враг несет значительные потери, но продолжает упорно идти по тем же направлениям. То есть эти населенные пункты остаются основными направлениями штурмовых действий противника", - сказал чиновник.

Также он добавил, что сейчас нет угрозы дальнейшего продвижения российских захватчиков по Чугуевскому районы и дальше в направлении Купянского района.

"Мы внимательно наблюдали за Волчанским направлением. Потому что понимали, что у врага есть возможности пройти мимо Волчанска, выйти к Белому Колодезю, а дальше идет дорога на Купянский район. Это стратегическое направление. То есть была угроза того, что обрезается группировка наших войск. Поэтому, это действительно был опасный участок. Но на Волчанском направлении ситуация стабилизирована, там даже у ВСУ есть успехи", - подчеркнул Канашевич.

Что известно о городе Волчанск?

Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей.

В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

ВСУ выбивают противника с севера Харьковщины

Бойцам 92-й ОМБр удалось отбить у оккупантов еще одну посадку, штурмовые действия украинцев продолжаются, сказал командир батальона ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По его словам, на севере Харьковщины бойцы не только удерживают позиции, но и выбивают оккупантов из локаций, которые ранее они заняли.

"Скажу так, что за счет поддержки украинской нации, четкого командования Вооруженных сил Украины и героического, упорного, профессионального выполнения задач Силами обороны, мы не просто стабилизировали ситуацию, а ведем системную работу по выбиванию противника с нашей земли", - подчеркнул Федоренко в эфире телеканала Киев 24.

Ситуация на севере Харьковской области – главные новости по теме:

Аналитики Института изучения войны считают, что войска РФ стремятся оккупировать Волчанск и начать вторую фазу наступления на севере Харьковщины. Оккупанты способны усилить штурмы позиций украинских войск.

РФ стягивает на границу с Харьковщиной дополнительные войска, рассказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук. Их отправляют на север области. Враг усиливает мотострелковые подразделения для поддержки штурмов.

Журналисты The Telegraph назвали провалом наступление РФ в Харьковской области. Независимо от того, какие враг ставил перед собой "цели", достичь их на поле боя не удалось.

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