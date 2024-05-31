Вторая фаза наступления: в США раскрыли планы РФ в Харьковской области

Российские оккупанты придерживают резервы, пока численность войск группировки Север не достигла цифры в 50-70 тысяч человек, пишут аналитики.

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У оккупантов России нет сил для оккупации Харькова - ISW / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Оккупанты агрессора России планируют захватить Волчанск и начать вторую фазу наступательной операции на севере Харьковской области. Они могут пойти на еще одну волну усиленных штурмов. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что дополнительная переброска войск в Харьковскую область указывает на их намерения продолжать маневры, направленные на оттягивание украинских сил с критических участков фронта на востоке Украины и создать так называемую буферную зону на севере Харьковщины.

Согласно оценкам аналитиков, оккупанты, по всей видимости, сдерживают многие резервы Северной группировки и ждут, пока она будет составлять 50-70 тысяч человек.

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Впрочем, как полагают в ISW, даже если группировки Север достигнет своей заявленной численности войск, этих сил все равно не хватит для операции по оккупации Харькова.

Что известно о городе Волчанск? Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей. В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

Наступление РФ на севере Харьковской области – главные новости по теме:

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов 29 мая сообщил, что есть обеспокоенность по поводу ситуации на Золочевском направлении. Продолжается наблюдение за действиями врага.

"О Золочевском направлении. Да, у нас есть определенные беспокойства. Враг может активизировать в том направлении свои действия. Следим за его поведением. Готовы принимать любые меры, в том числе по эвакуации населения", - отметил чиновник.

Войска РФ наращивают свою группировку на севере Харьковской области, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Россияне усиливаются на двух направлениях: Стрелечье-Липцы и в сторону Волчанска. На данный момент враг не располагает силами и средствами для прорыва украинской обороны.

Бойцы сил обороны Украины в Харьковской области частично перерезали логистику россиян в приграничье, сказал спикер группировки Хортица Назар Волошин. По его словам, ситуация в регионе сложная, но захватчикам дают отпор.

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