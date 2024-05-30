Логистические маршруты частично перерезаны: в ВСУ раскрыли ситуацию на Харьковщине

Сейчас оккупанты теряют на этом направлении много техники и частично перерезаны логистические маршруты.

https://glavred.info/ukraine/logistichni-marshruti-chastkovo-pererizani-u-zsu-zayavili-pro-vazhki-boji-na-harkivshchini-10569245.html Ссылка скопирована

Ситуация на фронте обострилась / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ОК "Запад"

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что в Харьковской области сохраняется сложная ситуация, однако Силы обороны дают мощный отпор оккупантам и наносят им немалые потери.

Волошин в эфире телемарафона рассказал, что ситуация на Харьковщине сложная, но контролируемая. Украинские защитники дают отпор врагу и не допускают его продвижения вглубь. Кроме того, сейчас логистические пути российских захватчиков на Харьковщине частично перерезаны.

"Сейчас оккупанты теряют на этом направлении много техники, и частично перерезаны логистические маршруты, которыми враг пытался проводить поставки оружия и боеприпасов своим штурмовым группам. Наши защитники делают все возможное для того, чтобы враг нес большие потери, и чтобы у него было меньше боекомплектов, оружия. Прикладываются все усилия, чтобы вражеская армия, группы пехоты не были обеспечены в достаточном количестве боеприпасами", - подчеркнул Волошин. видео дня

Представитель ОСУВ "Хортица" также рассказал о потерях российской армии на Харьковщине. Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 150 оккупантов, а также уничтожили немало единиц российской техники:

танк,

9 артиллерийских систем,

20 автомобилей,

3 единицы спецтехники.

Также украинским защитникам удалось уничтожить 9 вражеских окопов и блиндажей вместе с личным составом оккупантов.

Россия продолжает наступление на Харьковщине

Волошин добавил, что, несмотря на большие потери, российские военные пытаются поддерживать свои активные штурмовые действия на Харьковщине. Оккупанты пытаются маневрировать, перемещать резервы с полигонов и подразделений, которые есть на других участках фронта. В частности на помощь врагу приходят 44-й и 11-й армейские корпуса.

"Однако этого всего им не хватает для прорыва нашей обороны и ведения боевых действий. Есть вероятная информация, что также он будет привлекать подразделения Тихоокеанского флота России, которые будут размещены именно на том отрезке, вблизи приграничья", - добавили в ОСУВ "Хортица".

Что за город Волчанск? Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне застряли в уличных боях за Волчанск. Сырский рассказал, что в районе Липцов враг понес существенные потери и перешел к активной обороне.

В ВСУ ответили, кто контролирует Волчанск. Российские оккупанты обстреливают Волчанск Харьковской области управляемыми авиабомбами и термобарическими боеприпасами из тяжелых огнеметных систем ТОС2 "Сонцепёк".

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред