Логистические маршруты частично перерезаны: в ВСУ раскрыли ситуацию на Харьковщине

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что в Харьковской области сохраняется сложная ситуация, однако Силы обороны дают мощный отпор оккупантам и наносят им немалые потери.
Волошин в эфире телемарафона рассказал, что ситуация на Харьковщине сложная, но контролируемая. Украинские защитники дают отпор врагу и не допускают его продвижения вглубь. Кроме того, сейчас логистические пути российских захватчиков на Харьковщине частично перерезаны.
"Сейчас оккупанты теряют на этом направлении много техники, и частично перерезаны логистические маршруты, которыми враг пытался проводить поставки оружия и боеприпасов своим штурмовым группам. Наши защитники делают все возможное для того, чтобы враг нес большие потери, и чтобы у него было меньше боекомплектов, оружия. Прикладываются все усилия, чтобы вражеская армия, группы пехоты не были обеспечены в достаточном количестве боеприпасами", - подчеркнул Волошин.видео дня
Представитель ОСУВ "Хортица" также рассказал о потерях российской армии на Харьковщине. Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 150 оккупантов, а также уничтожили немало единиц российской техники:
- танк,
- 9 артиллерийских систем,
- 20 автомобилей,
- 3 единицы спецтехники.
Также украинским защитникам удалось уничтожить 9 вражеских окопов и блиндажей вместе с личным составом оккупантов.
Россия продолжает наступление на Харьковщине
Волошин добавил, что, несмотря на большие потери, российские военные пытаются поддерживать свои активные штурмовые действия на Харьковщине. Оккупанты пытаются маневрировать, перемещать резервы с полигонов и подразделений, которые есть на других участках фронта. В частности на помощь врагу приходят 44-й и 11-й армейские корпуса.
"Однако этого всего им не хватает для прорыва нашей обороны и ведения боевых действий. Есть вероятная информация, что также он будет привлекать подразделения Тихоокеанского флота России, которые будут размещены именно на том отрезке, вблизи приграничья", - добавили в ОСУВ "Хортица".
Что за город Волчанск?
Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.
Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне застряли в уличных боях за Волчанск. Сырский рассказал, что в районе Липцов враг понес существенные потери и перешел к активной обороне.
В ВСУ ответили, кто контролирует Волчанск. Российские оккупанты обстреливают Волчанск Харьковской области управляемыми авиабомбами и термобарическими боеприпасами из тяжелых огнеметных систем ТОС2 "Сонцепёк".
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