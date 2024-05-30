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У Байдена намекнули, что разрешат ВСУ бить по РФ оружием США - СМИ

Анна Ярославская
30 мая 2024, 10:54
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Окончательное решение Вашингтон еще не принял. Вопрос находится на рассмотрении.
Удары по России, Энтони Блинкен
Блинкен намекнул на смену позиции Вашингтона относительно ударов по РФ / Коллаж: Главред, фото: ОК"Запад", WhiteHouse.gov, ua.depositphotos.com

Двое высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена разрешили Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории страны-агрессора России. Однако окончательное решение Вашингтон еще не принял.

Как пишет Politico, представители Белого дома и высшие помощники Байдена сигнализируют о готовности разрешить Украине бить по России оружием США. Это происходит на фоне давления со стороны некоторых европейских союзников и украинских чиновников, которые призывают отменить ограничения на такой шаг в контексте российского наступления в Харьковской области.

Отмечается, что государственный секретарь Энтони Блинкен заявил о возможных изменениях в вопросе соответствующего "табу" во время визита в Молдову под давлением журналистов.

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По его словам "отличительной чертой" подхода администрации Байдена к Украине с момента начала полномасштабного вторжения России два года назад, "была адаптация к условиям, к тому, что Россия делала на поле боя".

"Мы тоже адаптировались и приспосабливались, и мы будем продолжать это делать", - сказал Блинкен.

Позже представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что в текущей политике нет "никаких изменений", согласно которой Украина не может использовать оружие, предоставленное США, для ударов по территории России.

Двое других представителей администрации Байдена предупредили, что окончательное решение еще не принято и что Блинкен и Кирби описали общую тенденцию американской поддержки Украины во время войны, которая звучит как "сначала осторожность, а затем разрешение". При этом они не обязательно гарантировали будущие изменения.

The New York Times также пишет со ссылкой на Блинкена, что администрация Байдена может "терпимо" относиться к ударам украинских военных по территории России. Вашингтон будет "адаптировать и корректировать" свою позицию в зависимости от ситуации на поле боя.

По его словам, США не поощряли и не поддерживали такие атаки, однако отметил, что украинцы должны сами принимать решение о том, как лучше защищаться.

Он также ответил на вопрос журналиста о том, означают ли его слова, что США могут поддержать атаки Украины по отношению к России.

"Адаптация и корректировка означают именно это", – сказал госсекретарь.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Удары по России западным оружием

Во время визита в Бельгию 28 мая Зеленский обратился к западным правительствам с просьбой разрешить Украине использование оружия иностранного производства для нанесения ударов по целям на суверенной территории России.

Ранее президент говорил, что невозможность в полной мере использовать американское оружие создает для России "огромное преимущество" в войне.

"Я спрашиваю, в чем проблема? Почему мы не можем их сбивать? Это оборона? Да. Это нападение на Россию? Нет. Вы сбиваете российские самолеты и убиваете российских пилотов? Нет. Так в чем проблема привлечения стран НАТО к войне? Нет такой проблемы", — заявил Зеленский в интервью The New York Times.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пришло время снять ограничения на удары по РФ оружием Запада. По его мнению, такое решение поможет украинским войсками защитить свою границу в Харьковской области.

По данным Politico, канцлер Германии Олаф Шольц снял ограничение на применение вооружения ФРН украинскими военными по территории России, но с оговоркой - это должны быть исключительно военные, а не гражданские объекты.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против применения западного оружия по территории страны-агрессора России. По ее словам, НАТО следует быть "очень осторожным".

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