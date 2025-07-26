"Страшная ночь": РФ массированно атаковала 3 города Украины, есть погибшие и разрушения домов

В трех украинских городах в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Повреждены или частично разрушены многоэтажки, предприятия, торговый центр.

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Последствия удара по Днепропетровской и Запорожской областям/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОГА, Запорожская ОГА

Кратко:

РФ ночью ударила по Харькову, Днепру, Запорожью и соответствующим областям

Есть погибшие и пострадавшие

Повреждены или частично разрушены многоэтажки, предприятия, торговый центр

Российские оккупанты в ночь на субботу, 26 июля, ударили по Украине ракетами, дронами и управляемыми авиационными бомбами (КАБами). Наибольший удар пришелся по Харькову, Днепру, Запорожью и соответствующим областям.

В результате удара есть погибшие и раненые. Были повреждены или частично разрушены многоэтажки, предприятия, торговый центр. Об этом сообщили местные власти.

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Харьков и Харьковская область

Российские оккупанты атаковали Харьков баллистикой, управляемыми авиационными бомбами и дронами в ночь на 26 июля. Есть раненые.

57-летний мужчина обратился за помощью к медикам после вражеского удара БпЛА по Киевскому району Харькова, сообщил председатель Харьковской ОВА Сергей Синегубов.

Также враг нанес удары ракетой и 10 дронами по городу Змиев Чугуевского района. В результате обстрелов вспыхнул пожар. В результате обстрелов в городе Змиев получил ранения 50-летний мужчина, его госпитализировали.

Как сообщил утром в субботу мэр Харькова Игорь Терехов, оккупанты атаковали город более трех часов. За это время российские захватчики использовали для ударов 4 управляемые авиабомбы, 2 баллистические ракеты и затем еще 15 дронов "Шахед". По городу было осуществлено 20 ударов. Повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактная сеть.

"По состоянию на утро - продолжается ликвидация 7 пожаров в Киевском районе. Пострадали пять человек. Среди них - трое спасателей. Они получили ранения уже после первого прилета - во время повторного удара. Враг целится по тем, кто спасает и ликвидирует последствия бомбардировок. Это в чистом виде терроризм", - отметил Терехов.

Он подчеркнул, что с первых минут на местах ударов работают коммунальные службы - энергетики, тепловики, дорожники, водоканал, метрополитен, осветители, зеленстрой, лифтовики.

Днепр и Днепропетровская область

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что на область была осуществлена комбинированная атака. В результате удара погиб мужчина и пострадала женщина.

"Страшная ночь. Массированная комбинированная атака на область. В результате атаки в Днепре погиб мужчина. Пострадала - женщина. Повреждена многоэтажка. Повреждены промышленные предприятия. Возникли пожары. В частности, и на парковке - загорелись авто", - отметил глава ОВА.

Кроме этого, он сообщил, что было также несколько возгораний и в Днепровском районе. Огонь охватил торговый центр. Пожары возникли на предприятии, на разных локациях горела сухая трава. Погиб один человек, еще четверо - получили ранения.

"По Покровской громаде Синельниковского района агрессор ударил КАБами. Возник пожар. По Покровской громаде Никопольского района попал FPV-дрон. Атаковал противник и Марганецкую громаду", - добавил Лысак.

Запорожье и Запорожская область

Во время ночной атаки россияне направили на Запорожскую область 9 "Шахедов", сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"В Запорожском районе произошло несколько пожаров. Спасатели огонь уже потушили. Повреждено нежилое сооружение. В Пологовском районе поврежден склад фермерского хозяйства, разрушен частный дом", - отметил председатель ОВА.

Во время ночной атаки на Запорожье и область никто не пострадал.

Однако в течение суток три человека погибли и два человека ранены в результате вражеских атак на Васильевский, Пологовский и Запорожский районы Запорожской области, рассказал Федоров. В частности, россияне убили двух человек в селе Приморское Васильевского района. Враг атаковал FPV-дроном гражданский автомобиль, в котором ехали мужчина и женщина. К сожалению, оба погибли, машина уничтожена. Также утром 25 июля 63-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Пологовский район. Российский дрон убил жителя села Полтавка и повредил жилой дом.

КАБ/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами 24 июля - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 июля была ночная атака РФ на Черкассы - пострадали 7 человек, среди них - ребенок. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко просил жителей закрыть окна. Сообщалось о сбоях в энергоснабжении и в работе интернета.

Также в ночь на 24 июля была адская ночь в Одессе - разрушена 9-этажка, ранены люди, были пожары. Сотрудники ГСЧС эвакуировали 33 жителей и спасли пятерых - их заблокировало в квартирах. Позже появились новые подробности последствий удара по Одессе. В частности, россияне частично разрушили легендарный Привоз.

Напомним, российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев раскрыл стратегию ударов РФ по Украине. В стране-агрессоре России равнодушно относятся к потерям среди гражданского населения.

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Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

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