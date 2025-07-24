"Деблокировали только к вечеру": появились новые подробности последствий удара по Одессе

Атака дронов попала в девятиэтажку и вызвала гибель и травмы.

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Взрывная волна повредила два учебных заведения в разных районах города / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

В девятиэтажке погиб мужчина, еще пятеро ранены

Пострадали два учебных заведения и архитектурный памятник

Ведутся аварийные работы и техническое обследование зданий

После ночной атаки дронов по Одессе из-под завалов многоэтажки спасатели достали тело погибшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

По данным ведомства, тело 32-летнего мужчины обнаружили и деблокировали вечером специалисты Межрегионального центра быстрого реагирования. Его искали много часов - соседи предполагали, что во время удара РФ в квартире мог быть человек.

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"Всего в результате вражеской атаки по 9-этажке погиб 1 человек, еще 5 пострадали. Работы по демонтажу аварийных конструкций продолжаются. Призываем каждого - ни одна комната в квартире или доме не является безопасной, во время сигнала "Воздушная тревога" находитесь в укрытиях!", - отметили в ГСЧС.

Также, по информации Одесского городского совета, из-за взрывной волны пострадали два образовательных учреждения: повреждены потолки, коридоры, классы и актовые залы. Общая площадь разрушений превышает 280 кв. м, на стенах - трещины, частично обвалилась штукатурка.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Кроме того, поврежден Дворец детского и юношеского творчества на Приморском бульваре - памятник архитектуры.

"Там выбито 19 окон, разрушены 3 наружные двери, штукатурка обвалилась в 8 помещениях, повреждены два старинных фонаря, частично обвалился фасадный карниз. Заведение не впервые страдает от вражеских атак", - сообщил городской голова Геннадий Труханов.

Сейчас на местах работают городские службы, проводится техническое обследование зданий, чтобы как можно быстрее начать восстановительные работы.

Дроновая атака в ночь на 24 июля - что известно

Напомним, Главред писал, что этой ночью российские войска нанесли удар по Черкассам. В результате российской атаки возникли пожары. Пострадали по меньшей мере семь человек.

Одесса также пережила адскую ночь. Российская оккупационная армия массированно атаковала город ударными беспилотниками. Как сообщили в ГСЧС, в результате вражеских ударов разрушена жилая 9-этажка. Без жилья остались люди, которые проживали в квартирах с 5-го по 8-й этажи. Горели квартиры на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обрушения конструкций.

Кроме того, 23 июля во время переговоров украинской и российской сторон в Стамбуле представители Киева озвучили предложение немедленно и полностью прекратить огонь. Однако страна-агрессор уже в ночь на 24 июля ответила на это ударами по мирному населению Украины.

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О персоне: Геннадий Труханов Геннадий Труханов - украинский политик и деятель местного самоуправления, городской голова Одессы (с 2014), руководитель региональной политической партии Доверяй делам. Народный депутат VII созыва, пишет Википедия.

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