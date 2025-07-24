Ночная атака РФ на Черкассы: пострадали 7 человек, среди них - ребенок

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко просил жителей закрыть окна. Сообщалось о сбоях в энергоснабжении и в работе интернета.

https://glavred.info/war/nochnaya-ataka-rf-na-cherkassy-postradali-7-chelovek-sredi-nih-rebenok-10684034.html Ссылка скопирована

Ночью РФ атаковала Черкассы / Коллаж: Главред, фото: 125 отдельная бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

В Черкассах прогремело несколько взрывов

Вспыхнули пожары

Пострадали семь человек, в том числе ребенок

В ночь на 24 июля российские войска нанесли удар по Черкассам. В городе прогремели взрывы, была слышна работа противовоздушной обороны. В результате российской атаки возникли пожары. Пострадали как минимум семь человек.

Ночью Воздушные силы сообщали о движении БпЛА в Черкасской области, а затем о ракетах, летящих в сторону Черкасс.

видео дня

Воздушные атаки начались примерно в 2.30 – 2.40. В 4.10 прогремели два мощных взрыва в юго-западном районе города.

Сообщалось о сбоях в энергоснабжении и в работе интернета.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко просил жителей закрыть окна.

Утром Бондаренко сообщил в Facebook, что спасатели уже ликвидировали пожары.

"К сожалению, есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них — один ребенок. Детали – впоследствии. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - написал мэр.

Шахеды - что известно / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, В ночь на 24 июля российская армия массированно атаковала Одессу ударными БпЛА. В результате повреждена гражданская инфраструктура и памятники архитектуры. В городе вспыхнули пожары, в том числе горит и знаменитый рынок Привоз.

В ночь на 22 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу и Сумы.

В Одессе в результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания. По предварительной информации, пострадал 1 человек.

В ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.

Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей. Оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/55.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред