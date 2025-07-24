Ночная атака РФ на Черкассы: пострадали 7 человек, среди них - ребенок

Кратко:
- В Черкассах прогремело несколько взрывов
- Вспыхнули пожары
- Пострадали семь человек, в том числе ребенок
В ночь на 24 июля российские войска нанесли удар по Черкассам. В городе прогремели взрывы, была слышна работа противовоздушной обороны. В результате российской атаки возникли пожары. Пострадали как минимум семь человек.
Ночью Воздушные силы сообщали о движении БпЛА в Черкасской области, а затем о ракетах, летящих в сторону Черкасс.
Воздушные атаки начались примерно в 2.30 – 2.40. В 4.10 прогремели два мощных взрыва в юго-западном районе города.
Сообщалось о сбоях в энергоснабжении и в работе интернета.
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко просил жителей закрыть окна.
Утром Бондаренко сообщил в Facebook, что спасатели уже ликвидировали пожары.
"К сожалению, есть семь пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них — один ребенок. Детали – впоследствии. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - написал мэр.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, В ночь на 24 июля российская армия массированно атаковала Одессу ударными БпЛА. В результате повреждена гражданская инфраструктура и памятники архитектуры. В городе вспыхнули пожары, в том числе горит и знаменитый рынок Привоз.
В ночь на 22 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу и Сумы.
В Одессе в результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания. По предварительной информации, пострадал 1 человек.
В ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.
Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей. Оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/55.
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