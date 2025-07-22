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РФ атаковала Украину: в Одессе и Сумах - пожары, есть раненые, в том числе ребенок

Анна Ярославская
22 июля 2025, 07:06
108
В Сумах ранены трое, в Одессе пострадал один человек.
Атака на Одессу
В результате атаки на Одессу пострадал один человек / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • РФ атаковала Одессу дронами
  • Сумы были под авиаударом
  • Есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры

В ночь на 22 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу и Сумы. Есть разрушения и пострадавшие.

Подробности ночной атаки рассказали местные власти.

видео дня

Атака на Одессу

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что армия РФ атаковала Одесскую область ударными БПЛА. Часть дронов летела непосредственно на областной центр.

В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания.

"Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. На месте работают экстренные службы", - писал Труханов в 03:51.

Как сообщили утром в ГосЧС, в результате вражеского удара по Одессе вспыхнул пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин.

На месте работали психологи ГосЧС.

По предварительной информации, пострадал 1 человек.

  • Атака на Одессу в ночь на 22 июля
    Атака на Одессу в ночь на 22 июля Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака на Одессу в ночь на 22 июля
    Атака на Одессу в ночь на 22 июля Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака на Одессу в ночь на 22 июля
    Атака на Одессу в ночь на 22 июля Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака на Одессу в ночь на 22 июля
    Атака на Одессу в ночь на 22 июля Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака на Одессу в ночь на 22 июля
    Атака на Одессу в ночь на 22 июля Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака на Одессу в ночь на 22 июля
    Атака на Одессу в ночь на 22 июля Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака на Одессу в ночь на 22 июля
    Атака на Одессу в ночь на 22 июля Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака на Одессу в ночь на 22 июля
    Атака на Одессу в ночь на 22 июля Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram
  • Атака на Одессу в ночь на 22 июля
    Атака на Одессу в ночь на 22 июля Коллаж: Главред, фото: t.me/truonline, t.me/dsns_telegram

Атака на Сумы

В Сумах после атаки РФ повреждены пять многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

В медицинское учреждение доставили двух жителей одного из самых поврежденных домов.

Как сообщили в ОВА, после удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно за помощью к медикам обратились 12 человек.

Смотрите видео - Последствия атаки РФ на Сумы:

Скриншот

В ГосЧС утром уточнили, что вечером 21 июля оккупанты нанесли авиаудар по Сумам.

"Спасатели прибыли на место, эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан, ликвидировали очаги возгораний и обследовали территорию", - говорится в сообщении.

Ранены три человека, в том числе один ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек.

Повреждены: 5 многоквартирных домов, 18 автомобилей, торговый центр.

  • Авиаудар по Сумам в ночь на 22 июля
    Авиаудар по Сумам в ночь на 22 июля Фото: ГосЧС
  • Авиаудар по Сумам в ночь на 22 июля
    Авиаудар по Сумам в ночь на 22 июля Фото: ГосЧС
  • Авиаудар по Сумам в ночь на 22 июля
    Авиаудар по Сумам в ночь на 22 июля Фото: ГосЧС
  • Авиаудар по Сумам в ночь на 22 июля
    Авиаудар по Сумам в ночь на 22 июля Фото: ГосЧС

Атака РФ на Украину 21 июля 2025 - главное

Как писал Главред, в ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.

Враг поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также трижды взлетали носители "Кинжалов" МиГ-31К.

Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей. Оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/55.

Утром в понедельник, 21 июля, в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Мэр Руслан Марцинкив заявил, что ударов было очень много. По его словам, это самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения.

В ГосЧС сообщили о последствиях атаки на Киев. По данным спасателей, один человек погиб. Разрушения зафиксированы в четырех районах столицы.

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