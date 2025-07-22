РФ атаковала Украину: в Одессе и Сумах - пожары, есть раненые, в том числе ребенок

В Сумах ранены трое, в Одессе пострадал один человек.

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В результате атаки на Одессу пострадал один человек / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

РФ атаковала Одессу дронами

Сумы были под авиаударом

Есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры

В ночь на 22 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу и Сумы. Есть разрушения и пострадавшие.

Подробности ночной атаки рассказали местные власти.

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Атака на Одессу

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что армия РФ атаковала Одесскую область ударными БПЛА. Часть дронов летела непосредственно на областной центр.

В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания.

"Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. На месте работают экстренные службы", - писал Труханов в 03:51.

Как сообщили утром в ГосЧС, в результате вражеского удара по Одессе вспыхнул пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин.

На месте работали психологи ГосЧС.

По предварительной информации, пострадал 1 человек.

Атака на Сумы

В Сумах после атаки РФ повреждены пять многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

В медицинское учреждение доставили двух жителей одного из самых поврежденных домов.

Как сообщили в ОВА, после удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно за помощью к медикам обратились 12 человек.

Смотрите видео - Последствия атаки РФ на Сумы:

В ГосЧС утром уточнили, что вечером 21 июля оккупанты нанесли авиаудар по Сумам.

"Спасатели прибыли на место, эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан, ликвидировали очаги возгораний и обследовали территорию", - говорится в сообщении.

Ранены три человека, в том числе один ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек.

Повреждены: 5 многоквартирных домов, 18 автомобилей, торговый центр.

Атака РФ на Украину 21 июля 2025 - главное

Как писал Главред, в ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.

Враг поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также трижды взлетали носители "Кинжалов" МиГ-31К.

Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей. Оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/55.

Утром в понедельник, 21 июля, в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Мэр Руслан Марцинкив заявил, что ударов было очень много. По его словам, это самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения.

В ГосЧС сообщили о последствиях атаки на Киев. По данным спасателей, один человек погиб. Разрушения зафиксированы в четырех районах столицы.

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