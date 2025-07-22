РФ атаковала Украину: в Одессе и Сумах - пожары, есть раненые, в том числе ребенок

Кратко:
- РФ атаковала Одессу дронами
- Сумы были под авиаударом
- Есть раненые и повреждения гражданской инфраструктуры
В ночь на 22 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу и Сумы. Есть разрушения и пострадавшие.
Подробности ночной атаки рассказали местные власти.
Атака на Одессу
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что армия РФ атаковала Одесскую область ударными БПЛА. Часть дронов летела непосредственно на областной центр.
В результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания.
"Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. На месте работают экстренные службы", - писал Труханов в 03:51.
Как сообщили утром в ГосЧС, в результате вражеского удара по Одессе вспыхнул пожар на парковке, горели автомобили. Также выбиты окна в многоэтажке и поврежден магазин.
На месте работали психологи ГосЧС.
По предварительной информации, пострадал 1 человек.
Атака на Сумы
В Сумах после атаки РФ повреждены пять многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.
В медицинское учреждение доставили двух жителей одного из самых поврежденных домов.
Как сообщили в ОВА, после удара врага многие жители спального района находятся в шоковом состоянии. Предварительно за помощью к медикам обратились 12 человек.
Смотрите видео - Последствия атаки РФ на Сумы:
В ГосЧС утром уточнили, что вечером 21 июля оккупанты нанесли авиаудар по Сумам.
"Спасатели прибыли на место, эвакуировали жителей поврежденных домов, спасли двух граждан, ликвидировали очаги возгораний и обследовали территорию", - говорится в сообщении.
Ранены три человека, в том числе один ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек.
Повреждены: 5 многоквартирных домов, 18 автомобилей, торговый центр.
Атака РФ на Украину 21 июля 2025 - главное
Как писал Главред, в ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.
Враг поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также трижды взлетали носители "Кинжалов" МиГ-31К.
Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей. Оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/55.
Утром в понедельник, 21 июля, в Ивано-Франковске прогремели взрывы. Мэр Руслан Марцинкив заявил, что ударов было очень много. По его словам, это самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения.
В ГосЧС сообщили о последствиях атаки на Киев. По данным спасателей, один человек погиб. Разрушения зафиксированы в четырех районах столицы.
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