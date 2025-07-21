Удар на себя приняли три города: новые подробности ночной атаки РФ на Украину

Вы узнаете:
- Какие города и области пострадали от ракетно-дроновой атаки
- Каким оружие РФ била по Украине
В ночь на 21 июля российские оккупанты нанесли ракетно-дроновый удар по Украине. Предварительно известно о серьезных последствиях. В нескольких городах работают экстренные службы.
Атака БпЛА длится более 10 часов — с 21:00 воскресенья, 20 июля.
Как сообщает мониторинговый канал monitor, оккупанты применили:
- крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами Ту-95мс из района Саратовской области РФ;
- крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр", запущенные из акватории Черного моря из района рейда Анапа;
- баллистические ракеты 9м723 ОТРК "Искандер-М"/KN-23;
- аэробалистические гиперзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал";
- БпЛА типов "Шахед-Герань".
Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей.
Атака РФ на Украину 21 июля 2025 - главное
Как писал Главред, в ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.
Враг поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также трижды взлетали носители "Кинжалов" МиГ-31К.
Утром в понедельник, 21 июля, в Ивано-Франковске прогремели взрывы.
"Ударов было очень много. Это самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения", - сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По его словам, в трех селах общины есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие.
В ГосЧС сообщили о последствиях атаки на Киев. По данным спасателей, один человек погиб. Разрушения зафиксированы в четырех районах столицы.
В Шевченковском районе Киева горел первый этаж дома, один человек ранен, еще одного - удалось спасти.
В Днепровском районе горели торговые сооружения, в Дарницком – гаражный кооператив и садик. Есть последствия в Святошинском районе.
Кроме того, из-за вражеского обстрела в Киеве закрыли станцию метро "Лукьяновская". Станция временно не будет работать на вход и выход. О возобновлении работы сообщат дополнительно.
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