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Удар на себя приняли три города: новые подробности ночной атаки РФ на Украину

Анна Ярославская
21 июля 2025, 08:34
1688
Атака длилась более 10 часов. Есть серьезные последствия.
Ракетный удар, Миг-31К, ракеты
РФ несколько раз за ночь поднимала в небо самолеты Миг-31К / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГосЧС, Википедия

Вы узнаете:

  • Какие города и области пострадали от ракетно-дроновой атаки
  • Каким оружие РФ била по Украине

В ночь на 21 июля российские оккупанты нанесли ракетно-дроновый удар по Украине. Предварительно известно о серьезных последствиях. В нескольких городах работают экстренные службы.

Атака БпЛА длится более 10 часов — с 21:00 воскресенья, 20 июля.

видео дня

Как сообщает мониторинговый канал monitor, оккупанты применили:

  • крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами Ту-95мс из района Саратовской области РФ;
  • крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр", запущенные из акватории Черного моря из района рейда Анапа;
  • баллистические ракеты 9м723 ОТРК "Искандер-М"/KN-23;
  • аэробалистические гиперзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал";
  • БпЛА типов "Шахед-Герань".

Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей.

ракета кинджал кинжал инфографика
Ракета "Кинжал" - что о ней известно / Инфографика: Главред

Атака РФ на Украину 21 июля 2025 - главное

Как писал Главред, в ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.

Враг поднимал в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, а также трижды взлетали носители "Кинжалов" МиГ-31К.

Утром в понедельник, 21 июля, в Ивано-Франковске прогремели взрывы.

"Ударов было очень много. Это самая масштабная атака с начала полномасштабного вторжения", - сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, в трех селах общины есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие.

  • Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025
    Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025
    Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025
    Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025
    Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025
    Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025
    Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025
    Последствия атаки РФ на Ивано-Франковщину 21 июля 2025 Фото: ГосЧС

В ГосЧС сообщили о последствиях атаки на Киев. По данным спасателей, один человек погиб. Разрушения зафиксированы в четырех районах столицы.

В Шевченковском районе Киева горел первый этаж дома, один человек ранен, еще одного - удалось спасти.

В Днепровском районе горели торговые сооружения, в Дарницком – гаражный кооператив и садик. Есть последствия в Святошинском районе.

Кроме того, из-за вражеского обстрела в Киеве закрыли станцию метро "Лукьяновская". Станция временно не будет работать на вход и выход. О возобновлении работы сообщат дополнительно.

  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС
  • Последствия ночной атаки на Киев
    Последствия ночной атаки на Киев Фото: ГосЧС

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