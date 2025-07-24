Разрушена 9-этажка, ранены люди, пожары: подробности адской ночи в Одессе

Кратко:
- В Одессе уничтожены квартиры, травмированы люди, вспыхнули пожары
- Разрушен жилой многоэтажный дом
- Оккупанты атаковали рынок Привоз
Ночью 24 июля Одесса пережила адскую ночь. Российская оккупационная армия массированно атаковали город ударными беспилотниками.
Как сообщили в ГосЧС, в результате вражеских ударов разрушена жилая 9-этажка. Без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи. Горели квартиры на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обрушения конструкций.
Сотрудники ГосЧС эвакуировали 33 жителя и спасли пятерых – их заблокировало в квартирах.
На месте удара работали кинологи – четвероногие спасатели искали вероятных пострадавших.
Также оккупанты атаковали знаменитый рынок Привоз.
Спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов, возникших в результате российских ударов.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 24 июля российские войска нанесли удар по Черкассам. В городе прогремели взрывы, была слышна работа противовоздушной обороны. В результате российской атаки возникли пожары. Пострадали как минимум семь человек.
Смотрите видео - Ночью РФ атаковала Одессу, Николаев и Черкассы:
В ночь на 22 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу и Сумы.
В Одессе в результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания. По предварительной информации, пострадал 1 человек.
В ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.
Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей. Оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/55.
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