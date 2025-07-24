Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Разрушена 9-этажка, ранены люди, пожары: подробности адской ночи в Одессе

Анна Ярославская
24 июля 2025, 08:48
1008
Сотрудники ГосЧС эвакуировали 33 жителя и спасли пятерых – их заблокировало в квартирах.
Последствия атаки на Одессу
В результате вражеских ударов разрушена жилая 9-этажка / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • В Одессе уничтожены квартиры, травмированы люди, вспыхнули пожары
  • Разрушен жилой многоэтажный дом
  • Оккупанты атаковали рынок Привоз

Ночью 24 июля Одесса пережила адскую ночь. Российская оккупационная армия массированно атаковали город ударными беспилотниками.

Как сообщили в ГосЧС, в результате вражеских ударов разрушена жилая 9-этажка. Без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи. Горели квартиры на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обрушения конструкций.

видео дня

Сотрудники ГосЧС эвакуировали 33 жителя и спасли пятерых – их заблокировало в квартирах.

На месте удара работали кинологи – четвероногие спасатели искали вероятных пострадавших.

Также оккупанты атаковали знаменитый рынок Привоз.

Спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов, возникших в результате российских ударов.

  • В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ
    В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ Фото: ГосЧС
  • В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ
    В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ Фото: ГосЧС
  • В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ
    В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ Фото: ГосЧС
  • В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ
    В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ Фото: ГосЧС
  • В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ
    В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ Фото: ГосЧС
  • В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ
    В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ Фото: ГосЧС
  • В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ
    В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ Фото: ГосЧС
  • В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ
    В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ Фото: ГосЧС
  • В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ
    В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ Фото: ГосЧС
  • В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ
    В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ Фото: ГосЧС
  • В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ
    В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ Фото: ГосЧС
  • В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ
    В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ Фото: ГосЧС
  • В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ
    В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ Фото: ГосЧС
  • В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ
    В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ Фото: ГосЧС
  • В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ
    В Одессе горит рынок Привоз после атаки РФ Фото: ГосЧС

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 24 июля российские войска нанесли удар по Черкассам. В городе прогремели взрывы, была слышна работа противовоздушной обороны. В результате российской атаки возникли пожары. Пострадали как минимум семь человек.

Смотрите видео - Ночью РФ атаковала Одессу, Николаев и Черкассы:

В ночь на 22 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу и Сумы.

В Одессе в результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания. По предварительной информации, пострадал 1 человек.

В ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.

Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей. Оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/55.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесса новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киевской области изменили систему оповещения о тревоге: как она будет работать

В Киевской области изменили систему оповещения о тревоге: как она будет работать

09:51Украина
До осени Россия захватит 200 кв км: Жданов – о городах Украины, которым грозит окружение и оккупация

До осени Россия захватит 200 кв км: Жданов – о городах Украины, которым грозит окружение и оккупация

09:00Интервью
Разрушена 9-этажка, ранены люди, пожары: подробности адской ночи в Одессе

Разрушена 9-этажка, ранены люди, пожары: подробности адской ночи в Одессе

08:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
В жизни двух знаков зодиака произойдет переломный момент: что их ждет

В жизни двух знаков зодиака произойдет переломный момент: что их ждет

Карта Deep State онлайн за 24 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 24 июля: Козлам - срыв, Собакам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 24 июля: Козлам - срыв, Собакам - стресс

Ретроградный Меркурий в августе: для 4 знаков зодиака начинается новая глава жизни

Ретроградный Меркурий в августе: для 4 знаков зодиака начинается новая глава жизни

Что говорил английский профессор 18-го века об украинцах - историк удивил

Что говорил английский профессор 18-го века об украинцах - историк удивил

Последние новости

09:51

В Киевской области изменили систему оповещения о тревоге: как она будет работать

09:14

4 знака зодиака могут получить божественное изобилие в Новолуние во Льве

09:06

Китай тайно поставляет РФ двигатели для дронов: Reuters узнал схему поставок

08:48

Разрушена 9-этажка, ранены люди, пожары: подробности адской ночи в ОдессеФотоВидео

08:31

Взрывы гремели полтора часа: дроны атаковали Сочи и Адлер, взорвалась нефтебаза

До осени Россия захватит 200 кв км: Жданов – о городах Украины, которым грозит окружение и оккупацияДо осени Россия захватит 200 кв км: Жданов – о городах Украины, которым грозит окружение и оккупация
08:25

Почему тормозится наступление РФ: в Forbes дали ответ

08:13

Карта Deep State онлайн за 24 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Путин опять вешает морковку Трампу: когда состоится встреча РФ и США?мнение

07:25

Ночная атака РФ на Черкассы: пострадали 7 человек, среди них - ребенокВидео

Реклама
07:10

Кто левша: только люди с "орлиным зрением" угадают за 11 секунд

06:54

Горит "сердце Одессы": дроны РФ атаковали Привоз и центр городаФотоВидео

06:10

Новый скандал в США: как репутация Трампа разрушается прямо на глазахмнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 22 секунды найти цифру 8

05:33

Шансы на перемирие велики: политик оценил, когда Путин сядет за стол переговоров

04:30

5 знаков зодиака ждет большое вознаграждение 24 июля: кто среди счастливчиков

04:15

Неожиданная, но приятная поддержка: кто из пенсионеров получит прибавку в августе

03:53

Гороскоп на завтра 25 июля: Близнецам - приятные новости, Скорпионам - прибыль

03:35

Астрологи рекомендуют остаться дома: кто 24 июля рискует нарваться на проблемы

02:33

Гороскоп Таро на август 2025: Весам - страх, Скорпионам - сомнения, Стрельцам - стабильностьВидео

02:14

Самая младшая дочь покойного Стива Джобса выходит замуж: детали свадьбы года

Реклама
02:08

Звонили родным и рыдали: появились трогательные видео с обмена пленнымиФотоВидео

01:53

Кто останется под прицелом контроля: Свириденко раскрыла новые правила от Кабмина

01:30

Klavdia Petrivna без грима: как в повседневной жизни выглядит 19-летняя певица

01:17

Людей стало в разы больше: в Украине не прекращаются акции протестаВидео

00:50

Летнее наступление РФ: майор запаса спрогнозировал, где россияне нанесут главный удар

00:05

Пентагон согласовал поставки на $322 млн: что именно вошло в два пакета помощи

23 июля, среда
23:32

Поставила жесткое условие: жених Леси Никитюк рассказал, когда они раскроют имя сына

22:47

Скрытая правда Кремля: СМИ раскрыли, как провал "трехдневной СВО" повлиял на армию

22:41

Мотря из "Поймать Кайдаша" заговорила о новых отношениях: "Сейчас рядом"

22:30

Более трех лет были в плену, некоторые считались пропавшими без вести: большой обмен пленнымиФото

21:50

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле закончились - о чем удалось договориться

21:50

Ночные ограничения для мототранспорта во время воздушной тревоги: где действует запрет

21:21

Варить не нужно: как приготовить невероятную кукурузуВидео

21:14

Новолуние перевернет все с ног на голову: 3 знаков зодиака ожидают большие изменения

20:40

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле начались со скандала - что произошло

20:38

Кожа скажет "спасибо": врачи рассказали, что делать, если сгорели на солнцеВидео

20:29

Невыносимая жара надвигается на Украину: где прокапают небольшие дожди

20:26

Операция в Покровске: ВСУ раскрыли детали уничтожения российских ДРГ в городе

19:44

Оружие США не изменит ситуацию на фронте - экс-депутат РФ назвал решающий факторВидео

19:40

"Градус будет повышаться": ГУР предупреждает о возможных провокациях в Украине

Реклама
19:30

Мало кто знает, а стоит: 10 забытых украинских слов, которые обогатят ваш языкВидео

19:28

Почему 24 июля нельзя заниматься хозяйственными делами: строгие приметы

19:26

Можно ли ставить в авто аккумулятор другой емкости: эксперты раскрыли подробности

19:26

Антикоррупционные институты будут независимыми: Зеленский анонсировал новый законопроектВидео

19:10

Почему смена правительства имеет только одну интригу?мнение

18:54

Что говорил английский профессор 18-го века об украинцах - историк удивилВидео

18:44

Чего нельзя делать с ключами, чтобы не навлечь беду: главные народные приметы

18:43

Ликвидация агрессивного соседа: экс-депутат Госдумы назвал сценарий для РоссииВидео

18:28

Молочка на вес золота: украинцев предупредили о росте цен на ценный продукт

18:07

Почему Трамп изменил позицию по Украине - Буданов назвал реальную причину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять