Разрушена 9-этажка, ранены люди, пожары: подробности адской ночи в Одессе

Сотрудники ГосЧС эвакуировали 33 жителя и спасли пятерых – их заблокировало в квартирах.

https://glavred.info/war/razrushena-9-etazhka-raneny-lyudi-pozhary-podrobnosti-adskoy-nochi-v-odesse-10684043.html Ссылка скопирована

В результате вражеских ударов разрушена жилая 9-этажка / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

В Одессе уничтожены квартиры, травмированы люди, вспыхнули пожары

Разрушен жилой многоэтажный дом

Оккупанты атаковали рынок Привоз

Ночью 24 июля Одесса пережила адскую ночь. Российская оккупационная армия массированно атаковали город ударными беспилотниками.

Как сообщили в ГосЧС, в результате вражеских ударов разрушена жилая 9-этажка. Без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи. Горели квартиры на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обрушения конструкций.

видео дня

Сотрудники ГосЧС эвакуировали 33 жителя и спасли пятерых – их заблокировало в квартирах.

На месте удара работали кинологи – четвероногие спасатели искали вероятных пострадавших.

Также оккупанты атаковали знаменитый рынок Привоз.

Спасатели ликвидировали пожар двухэтажного здания и торговых павильонов, возникших в результате российских ударов.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 24 июля российские войска нанесли удар по Черкассам. В городе прогремели взрывы, была слышна работа противовоздушной обороны. В результате российской атаки возникли пожары. Пострадали как минимум семь человек.

Смотрите видео - Ночью РФ атаковала Одессу, Николаев и Черкассы:

В ночь на 22 июля российская оккупационная армия атаковала Одессу и Сумы.

В Одессе в результате атаки в одном из районов города выбиты окна в многоэтажках, на парковке рядом сгорели автомобили. Также в другой части города зафиксировано возгорание административного здания. По предварительной информации, пострадал 1 человек.

В ночь на 21 июля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за масштабного ракетно-дронового удара.

Под ударом находились: Киев, Ивано-Франковск, Харьков, а также отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областей. Оккупанты атаковали Украину дронами, ракетами "Кинжал", "Калибр" и Х-101/55.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред