Взрывы гремели полтора часа: дроны атаковали Сочи и Адлер, взорвалась нефтебаза

В аэропорту Сочи были введены ограничения на вылет и прилет.

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В Краснодарском крае прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В Сочи и Адлере прогремели взрывы

Зафиксирован "прилет" на нефтебазу

В ночь на 24 июля в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Регион атаковали дроны. Под удар, вероятно, попала Сочинская нефтебаза. По данным местных властей, один человек погиб, еще один - ранен.

Как сообщают росСМИ, беспилотники атаковали города Сочи и Адлер. "Прилет" был на предприятии "Лукойл-Югнефтепродукт Сочинская нефтебаза".

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"Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать", - заявил глава федеральной территории в Краснодарском крае.

Местные жители насчитали по меньшей мере семь взрывов в небе над Адлером.

"Также взрывы слышат жители в Сочи уже полтора часа. В городах звучат сирены, предварительно работает ПВО", — пишет телеграм-канал Mash.

"В оперштабе Краснодарского края сообщили, что при атаке погибла женщина, еще одна - получила тяжелые ранения. Отдыхающие в некоторых отелях эвакуированы на подземные парковки. В аэропорту Сочи введены ограничения на вылет и прилет", — сообщает Baza.

В Сети появились кадры ночной атаки в Краснодарском крае - смотрите видео:

По данным Минобороны РФ, за ночь якобы были сбиты 39 украинских БПЛА: 21 – над акваторией Черного моря, 11 – над акваторией Азовского моря, 7 – над территорией Краснодарского края.

Атаки дронов по России

Как писал Главред, в поселке Каменоломни Ростовской области страны-агрессора России в ночь на 21 июля беспилотники повредили железнодорожную станцию, которая является крупным железнодорожным узлом.

В ночь на 19 июля РФ была под массированной атакой дронов, взрывы гремели в Подмосковье. Звуки мощных взрывов были слышны во многих районах округа.

В ночь на 23 июня Силы специальных операций во взаимодействии с артиллерией и ракетными войсками нанесли удар по нефтебазе "Комбинат Атлас" в Ростовской области РФ. Объект обеспечивал горючим войска оккупантов.

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