Взрывы гремели полтора часа: дроны атаковали Сочи и Адлер, взорвалась нефтебаза

Кратко:
- В Сочи и Адлере прогремели взрывы
- Зафиксирован "прилет" на нефтебазу
В ночь на 24 июля в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы. Регион атаковали дроны. Под удар, вероятно, попала Сочинская нефтебаза. По данным местных властей, один человек погиб, еще один - ранен.
Как сообщают росСМИ, беспилотники атаковали города Сочи и Адлер. "Прилет" был на предприятии "Лукойл-Югнефтепродукт Сочинская нефтебаза".
"Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать", - заявил глава федеральной территории в Краснодарском крае.
Местные жители насчитали по меньшей мере семь взрывов в небе над Адлером.
"Также взрывы слышат жители в Сочи уже полтора часа. В городах звучат сирены, предварительно работает ПВО", — пишет телеграм-канал Mash.
"В оперштабе Краснодарского края сообщили, что при атаке погибла женщина, еще одна - получила тяжелые ранения. Отдыхающие в некоторых отелях эвакуированы на подземные парковки. В аэропорту Сочи введены ограничения на вылет и прилет", — сообщает Baza.
В Сети появились кадры ночной атаки в Краснодарском крае - смотрите видео:
По данным Минобороны РФ, за ночь якобы были сбиты 39 украинских БПЛА: 21 – над акваторией Черного моря, 11 – над акваторией Азовского моря, 7 – над территорией Краснодарского края.
Атаки дронов по России
Как писал Главред, в поселке Каменоломни Ростовской области страны-агрессора России в ночь на 21 июля беспилотники повредили железнодорожную станцию, которая является крупным железнодорожным узлом.
В ночь на 19 июля РФ была под массированной атакой дронов, взрывы гремели в Подмосковье. Звуки мощных взрывов были слышны во многих районах округа.
В ночь на 23 июня Силы специальных операций во взаимодействии с артиллерией и ракетными войсками нанесли удар по нефтебазе "Комбинат Атлас" в Ростовской области РФ. Объект обеспечивал горючим войска оккупантов.
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