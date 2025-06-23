'Атлас' пылает: Генштаб заявил об ударе по ключевому объекту, питавшему войска РФ

Что известно:
- Силы обороны ударили по нефтебазе "Комбинат Атлас" в Ростовской области РФ
- Генштаб подтвердил поражение цели
- На российской нефтебазе вспыхнул пожар
В ночь на 23 июня Силы специальных операций во взаимодействии с артиллерией и ракетными войсками нанесли удар по нефтебазе "Комбинат Атлас" в Ростовской области РФ. Объект обеспечивал горючим войска оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
По данным ведомства, этот комбинат играет ключевую роль в обеспечении горюче-смазочными материалами российских военных подразделений, которые задействованы в вооруженной агрессии против Украины на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
"Подтверждено достижение наших средств поражения района цели. Зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются", - отметили в Генштабе.
Командование ВСУ подчеркнуло, что Силы обороны и в дальнейшем будут принимать все необходимые меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов. Целью остается принуждение государства-агрессора к прекращению вооруженной агрессии против Украины.
Удары по нефтебазе "Атлас" - что известно
Напомним, в ночь на 28 августа 2024 года в Ростовской области РФ были зафиксированы масштабные пожары после атаки беспилотников. Дроны поразили нефтебазу и комбинат "Атлас", расположенные в Каменском районе.
Как сообщал Главред, после атаки дронов нефтебаза "Атлас" вспыхнула. Спутниковые снимки демонстрировали пламя в двух резервуарах и повреждения других объектов. Дым от пожара достиг более 30 км.
Военный обозреватель Денис Попович пояснил, что нефтебаза "Атлас" в Ростовской области, по которой нанесли удар Силы обороны Украины, является стратегическим резервом РФ и источником поставок топлива на юг фронта.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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