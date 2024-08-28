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Шлейф дыма раскинулся на 30 км: появились снимки пожара на нефтебазе "Атлас"

Руслана Заклинская
28 августа 2024, 23:22
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Спутниковые снимки подтверждают масштабный пожар на российской нефтебазе "Атлас", там горят резервуары с топливом.
Шлейф дыма раскинулся на 30 км: появились снимки пожара на нефтебазе 'Атлас'
Пораженная нефтебаза в Ростовской области до сих пор пылает / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Радио Свобода

Нефтебаза "Атлас" в Ростовской области России продолжает пылать после атаки беспилотников. Пламя охватило два резервуара с топливом. Спутниковые снимки пожара опубликовали журналисты "Радио Свобода".

На фотографиях видно, как черный шлейф дыма поднимается в небо над нефтебазой врага. Также на фото можно заметить определенные повреждения других объектов на территории "Атласа".

"Вот так выглядит пожар на нефтебазе "Атлас" Росрезерва на снимке, сделанном сегодня, 28 августа. На фотографии можно увидеть, что горят два резервуара с топливом, еще несколько имеют следы повреждений", - сообщили журналисты.

видео дня

Согласно информации из российских пабликов, шлейф дыма от этого пожара протянулся на не менее 30 километров.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атака по нефтебазе "Атлас" - что известно

Напомним, в ночь на 28 августа в Ростовской области РФ произошли пожары после атаки дронов. Беспилотники атаковали нефтебазу и комбинат "Атлас" в Каменском районе.

Также в ночь на 28 августа дроны атаковали склад боеприпасов в Воронежской области. В результате совместной операции ГУР и ССО была поражена нефтебаза "Атлас", которая обеспечивает российские войска в Украине.

На территории нефтебазы до сих пор продолжается пожар.

Ранее Генштаб ВСУ атаковал нефтебазу в Ростовской области. Атаку осуществили в ночь на 18 августа.

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