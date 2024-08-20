Нефтебаза под Ростовом горит и взрывается третьи сутки: РФ привлекла авиацию

Пожарники не могут ничего поделать - огонь перебрасывается с резервуара на резервуар.

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В Ростове пожар на нефтебазе тушат уже третий день / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, МЧС Ростовской области

Нефтебаза в районе Пролетарска Ростовской области горит уже третьи сутки - с момента ее поражения БПЛА в ночь на 18 августа. Только под вечер 20 августа местные власти отчитались о ходе спасательных работ.

По состоянию на утро площадь пожара составляла 10 тысяч квадратных километров - оккупанты привлекли к ликвидаций последствий самолеты Ил-76 МЧС и несколько поездов.

К месту "ЧП" русские подвели 5 магистральных линий, которые подают воду для тушения огня. Кроме того, периметр оградили "минерализованной полосой".

видео дня

Всего с огнем борются больше 500 человек, известно о 41 пострадавшем спасателе.

Местные СМИ к вечеру 20 августа жаловались, что ни власти, ни экстренные службы не комментировали происшествие, а смог якобы добрался до Ростова.

Нефтебаза в Пролетарске горит третьи сутки - смотрите видео:

Атака на нефтебазу в Ростовской области - главное

Ранее Главред писал об атаке дронов в ночь на 18 августа на Ростовскую область. Предварительно - было поражение топливного объекта страны-агрессора. В российских пабликах выкладывали фото и видео последствий якобы "прилетов" - на территории нефтебазы произошел масштабный пожар.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу. Силами обороны зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

На нефтебазе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ.

На второй день ликвидации пожара огонь охватил более 5 резервуаров с топливом, гремели новые взрывы.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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