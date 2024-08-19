ВСУ попали мощно: нефтебаза под Ростовом горит и взрывается вторые сутки

На нефтебазе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ.

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Накануне БПЛА попали по резервуарам нефтебазы / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

На территории нефтебазы в Ростовской области, атакованной БПЛА в ночь на 18 августа, до сих пор тушат пожар. Местные СМИ пишут о повторном взрыве на объекте.

Отмечается, что среди пострадавших также есть российские спасатели, 18 из них обратились к медикам. Ситуацию ухудшает жара.

По словам журналистов, местные, "кажется, скупили в городе все медикаменты".

видео дня

По состоянию на 19 августа 14:30 по киевскому времени в районе нефтебазы прогремел новый взрыв.

Атака на нефтебазу в Ростовской области - главное

Ранее Главред писал об атаке дронов в ночь на 18 августа на Ростовскую область. Предварительно - было поражение топливного объекта страны-агрессора. В российских пабликах выкладывали фото и видео последствий якобы "прилетов" - на территории нефтебазы произошел масштабный пожар.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу. Силами обороны зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Указывается, что мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются.

Еще раньше пожар на территории НПЗ с орбиты "Азовпродукт" под Ростовом был зафиксирован 18 июня. Тогда удар пришелся в районе расположенных объектов, похожих на резервуары. Через этот российский терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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