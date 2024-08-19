УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

ВСУ попали мощно: нефтебаза под Ростовом горит и взрывается вторые сутки

Яна Ставская
19 августа 2024, 15:33
246
На нефтебазе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ.
ВСУ попали мощно: нефтебаза под Ростовом горит и взрывается вторые сутки
Накануне БПЛА попали по резервуарам нефтебазы / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

На территории нефтебазы в Ростовской области, атакованной БПЛА в ночь на 18 августа, до сих пор тушат пожар. Местные СМИ пишут о повторном взрыве на объекте.

Отмечается, что среди пострадавших также есть российские спасатели, 18 из них обратились к медикам. Ситуацию ухудшает жара.

По словам журналистов, местные, "кажется, скупили в городе все медикаменты".

видео дня

По состоянию на 19 августа 14:30 по киевскому времени в районе нефтебазы прогремел новый взрыв.

Атака на нефтебазу в Ростовской области - главное

Ранее Главред писал об атаке дронов в ночь на 18 августа на Ростовскую область. Предварительно - было поражение топливного объекта страны-агрессора. В российских пабликах выкладывали фото и видео последствий якобы "прилетов" - на территории нефтебазы произошел масштабный пожар.

Позже в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу. Силами обороны зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Указывается, что мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются.

Еще раньше пожар на территории НПЗ с орбиты "Азовпродукт" под Ростовом был зафиксирован 18 июня. Тогда удар пришелся в районе расположенных объектов, похожих на резервуары. Через этот российский терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Ростов Ростовская область Ростов-на-Дону Кременчугский НПЗ взрыв
Реклама

Главное за день

Операция ВСУ в Курской области: у Путина сделали заявление по переговорам

Операция ВСУ в Курской области: у Путина сделали заявление по переговорам

16:03 Мир
ВСУ попали мощно: нефтебаза под Ростовом горит и взрывается вторые сутки

ВСУ попали мощно: нефтебаза под Ростовом горит и взрывается вторые сутки

15:33 Мир
У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны

15:13 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Страну трусит почти 7-балльный шторм: скоро начнется еще одна магнитная буря 48941

Страну "трусит" почти 7-балльный шторм: скоро начнется еще одна магнитная буря

Сухой корм или влажный: чем вообще лучше не кормить котов - ответ биохимика 11322

Сухой корм или влажный: чем вообще лучше не кормить котов - ответ биохимика

Фронт пылает : РФ применила новую тактику возле Покровска - это не мясные штурмы 6081

"Фронт пылает": РФ применила новую тактику возле Покровска - это не "мясные штурмы"

Ситуация критическая : украинцев призывают эвакуироваться из трех городов 4422

"Ситуация критическая": украинцев призывают эвакуироваться из трех городов

Последние новости

17:13

Материнская молитва самая сильная: как защитить ребенка от опасности

17:12

NASA обнаружило странную особенность самого дорогого астероида Солнечной системы

16:57

Ворвутся жесткие неприятности: что нельзя обрезать 20 августа - приметы

16:55

Игра в "кошки-мышки" с РФ: известно, почему Украина не уничтожает Крымский мост

16:53

Умные садоводы вешают на дерево пакет с водой и монетками: зачем так делать

Из-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - СунгуровскийИз-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - Сунгуровский
16:45

Эффект от Курской операции следует ждать через 1-2 недели: почему

16:23

Убойное средство гарантирует 100%-ный результат: какой запах не любят мышиВидео

16:22

Антикоррупционер Шабунин фактически признался, что оформлял фиктивные "командировки" из армии в НАПК – СМИ

16:11

Для чего водители возят в автомобиле лак для ногтей

Реклама
16:08

Урожай будет спасен: чем обработать помидоры, чтобы они не гнилиВидео

16:03

Операция ВСУ в Курской области: у Путина сделали заявление по переговорам

15:54

Уникальное явление Суперлуния: когда и где можно увидеть Осетровое полнолуние

15:48

В США не блокировали запрос Британии относительно разрешения на удары Storm Shadow по РФ

15:33

ВСУ попали мощно: нефтебаза под Ростовом горит и взрывается вторые сутки

15:13

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны

14:48

В Украине ударит +37 градусов: стала известна дата, когда жара отступит

14:47

Признал кризис: Путин впервые признался в проблемах России в войне против Украины

14:41

Звезда сериала "Обещание Богу" впервые стала мамой и показала лицо младенцаВидео

14:26

В Офисе генпрокурора ответственность за регистрацию производства в отношении депутата Жупанина переложили на САП

14:15

С загадкой справятся только те, у кого "орлиное зрение": надо отыскать ботинок за 9 секунд

Реклама
14:12

Осталась неделя-две: украинцев призвали срочно выезжать из Покровска

13:52

"На Курщине достигаем поставленных целей": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

13:49

Какие будут Apple Watch в 2024: первые инсайды об Apple Watch Series 10

13:36

Действительно ли заповедник "Аскания-Нова" уничтожен: окончательный ответ дирекции

13:31

"Ты сейчас выйдешь отсюда": Верка Сердючка жестко осадила поклонницуВидео

13:17

Екатерина Осадчая показалась беременной и сообщила радостную новость

12:55

Боевые действия в приграничье РФ: операция может не ограничиться Курской областью

12:54

Разгадка тайны египетских пирамид: ученые сделали сенсационное открытиеВидео

12:35

Операция ВСУ на Курщине: известно, состоится ли обмен территориями "метр на метр"

12:31

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: у кого есть шанс разбогатеть

12:20

"В активной фазе безумия": путиниста Никиту Джигурду разоблачили в зависимости

12:15

РФ подняла в воздух 6 самолетов Ту-95МС: украинцев предупредили о ракетной угрозе

11:53

Отключения возвращаются: света может не быть по 8 часов в день

11:29

Операция на Курщине отразиться на всей линии фронта: Згурец удивил прогнозом

11:29

Урожай ошеломит опытных огородников: чем обработать огурцы, если желтеют листьяВидео

11:26

"Боятся испортить лицо Путина": Сунгуровский сказал, что мешает Украине выиграть войну

11:02

После осуждения Зеленского и визита в Москву: премьер Индии планирует посетить Украину

10:57

Что такое "легіт": многие не знают истинное значение этого словаВидео

10:45

Кто разорвал газовую удавку?мнение

10:44

Китайский гороскоп на завтра 20 августа: Кроликам - раздражение, Лошадям - стресс

Реклама
10:34

Заповедника "Аскания-Нова" больше нет: что россияне с ним сделали

10:13

Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа: Козерогам - споры, Рыбам - успех

09:50

Не могла признаться: Кейт Миддлтон долго скрывала правду от народа

09:40

Ситуация на Покровском направлении ухудшается: как ВСУ могут изменить стратегию

09:34

РФ атаковала Украину дронами, их пришлось сбивать в 8 областях: какие последствия

09:33

Копеечное средство творит чудеса: как удалить пятна, которые не отстирываются

09:26

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 26 августа: Львам - неопределенность, Рыбам - важный разговор

08:57

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 августа: Рыбам выпадет шанс, Львам - деньги

08:28

РФ перебросила в Курскую область 5 тыс. российских военных из Украины: детали

08:15

Подстава из-за Галкина: в РФ приняли ошеломляющее решение на счет Кристины Орбакайте

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять