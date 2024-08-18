Взрывы на нефтебазе под Ростовом: Генштаб подтвердил атаку, все подробности

Силы обороны Украины поразили очередной важный объект российских захватчиков.

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Пылает нефтебаза российских войск под Ростовом / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу в Ростовской области в ночь на 18 августа. Ранее вражеские СМИ сообщали о взрывах и масштабном пожаре на российском объекте.

"В ночь на 18 августа нанесен удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области Российской Федерации. Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ", - объясняют в Генштабе.

Силами обороны зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

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"Задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами и другими составляющими Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Указывается, что мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала Российской Федерации продолжаются.

Ранее Главред писал об атаке дронов в ночь на 18 августа на Ростовскую область. Предварительно - было поражение топливного объекта страны-агрессора. В российских пабликах выкладывали фото и видео последствий якобы "прилетов" - на территории нефтебазы произошел масштабный пожар.

Пожар на нефтебазе в Ростовской области - смотрите видео:

Взрывы в России - последние новости

Это не первые взрывы на топливных объектах Ростовской области. Последний раз СМИ информировали о взрывах в районе города Азов, где размещена крупная нефтебаза, 4 августа. Местные власти писали о возгорании мусора.

В то же время, по информации ростовских СМИ, пожар произошел рядом со складом горюче-смазочных материалов.

Еще раньше пожар на территории НПЗ с орбиты "Азовпродукт" под Ростовом был зафиксирован 18 июня. Тогда удар пришелся в районе расположенных объектов, похожих на резервуары. Через этот российский терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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