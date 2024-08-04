Район нефтебазы под Ростовом накрыло облаком черного дыма: что происходит

Местные жители не верят в версию властей о возгорании мусора.

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Большое облако дыма окутало российский город - причины / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

На окраинах города Азов Ростовской области РФ в воскресенье, 4 августа, случился крупный пожар. Местные СМИ сообщают о возгорании шин и сухостоя. Рядом размещен склад горюче-смазочных материалов.

На опубликованых очевидцами фото и видео видно, что близлежащие населенные пункты накрыло огромным облаком черного дыма.

Отмечается, что "столб черного дыма настолько высокий, что его видят жители Батайска и западной части Ростова".

видео дня

Именно в данном районе находится, согласно данным Google Maps, нефтебаза, которую неоднократно атаковали неизвестные беспилотники.

Местные власти утверждают, что горят мусор и шины. Однако тамошние жители сомневаются в в правдивости вышеизложенной версии.

Пожар в Азове Ростовской области 4 августа - смотрите видео:

Взрывы в России - последние новости

Известно, что ВСУ уже раньше атаковали НПЗ в Азове Ростовской области. На момент время атаки 18 июня оккупанты продолжали ликвидацию пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

Как писал Главред, на Таганрогском заливе Азовского моря беспилотниками были атакованы российский буксир и баржа агрессора. При этом баржа была повреждена, а капитан буксира принял решение возвращаться в порт.

Кроме того, в ночь на 13 июля в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе, в результате возник пожар.

По подсчету президента Владимира Зеленского, уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз государства-террориста России.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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