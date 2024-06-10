Удар по обороне Крымского моста: на Азове дроны атаковали российские суда

Судно РФ было повреждено, а капитан буксира принял решение возвращаться в порт.

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На Азове атакованы суда РФ / Коллаж: Главред, Фото: Baza

В Таганрогском заливе Азовского моря беспилотниками были атакованы российский буксир и баржа страны-агрессора.

При этом баржа была повреждена, а капитан буксира принял решение возвращаться в порт, сообщает российское издание Baza.

В сообщении отмечается, что атака на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" вечером 8 июня.

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Как подчеркивается в сообщении, капитан буксира доложил, что в результате атаки у баржи имеются повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла. Также двое членов экипажа получили осколочные ранения.

Ходовые качества буксира потеряны не были, и капитан принял решение возвращаться в порт Азов в Ростовской области, говорится в сообщении.

Подробности удара по вражеским судам

Как уточняет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на источник, поврежденную баржу оккупанты планировали использовать для защиты Крымского моста.

"Буксир доставлял баржу по Волго-Донскому каналу в Азовское море. Дальше ее должны были поставить у Керченского моста со стороны Черного моря в качестве боновых заграждений", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - атака на российские суда:

/ Скриншот

Удары по кораблям РФ в Азовском море - последние новости по теме

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Позднее стали известны новые детали атаки на корабль РФ в Азовском море. Украинские силы нанесли "скоординированный удар" по российскому десантному кораблю, который недавно перешел в Азовское море из Черного моря. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на украинский военный источник.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ. В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе. В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

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