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Корабль пошел на дно: в Сети рассказали об ударе по целям РФ в Азовском море

Алексей Тесля
9 июня 2024, 16:24
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Российский корабль попал под удар украинских БПЛА и в результате затонул, пишет "Крымский ветер".
Корабль
В Ейске нанесен удар по кораблю РФ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, topwar.ru

На южном берегу Таганрогского залива Азовского моря, в районе порта Ейск, был атакован российский корабль.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", вражеский корабль попал под удар в ночь на воскресенье, 9 июня.

Уточняется, что российский корабль попал под удар украинских беспилотников. По данным источника, в результате корабль затонул.

видео дня

"Ночью около полуночи украинский БПЛА атаковал российский корабль у порта Ейск (точка два) и корабль, предварительно, отправился в сопровождение крейсера "Москва", - отмечается в сообщении.

Также в сообщении идет речь о том, что под удар мог попасть большой десантный корабль российских оккупантов.

"Утром вся информация об атаке была удалена из всех роспабликов. Похоже, что оккупанты решили спрятать БДК в Ейске, но что-то пошло не так", — говорится в сообщении.

Screenshot
/ t.me/Crimeanwind

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага

Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.

В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе.

В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.

Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Подробности удара по целям РФ в Ейске

Позднее издание, со ссылкой на данные спутниковой съемки, уточнило, что возле Ейска, возможно, был поражен не БДК, а другой корабль.

Отмечается, что утром на рейде Ейска отмечался корабль длиной 96 метров (измерено по спутникову снимку, точность плюс-минус несколько метров). Большие десантные корабли имеют длину 112 и 113 метров (проект 775 и проект 1171 "Тапир").

Screenshot
/ t.me/Crimeanwind

Длину 94 метра имеют патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков", добавляет издание.

Screenshot
/ t.me/Crimeanwind

Удары по кораблям РФ - последние новости по теме

Ранее в Силах обороны сообщили о бегстве кораблей РФ. По словам представителя Сил обороны, российские корабли выводят из временно оккупированного полуострова, однако некоторые из них оказались в "ловушке".

Напомним, ранее была названа жирная цель Черноморского флота для уничтожения. Вооруженные силы Украины в первую очередь заинтересованы в уничтожении носителей крылатых ракет Черноморского флота, рассказал в эфире телемарафона спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

Как сообщалось ранее, за время полномасштабной агрессии России против Украины, Силы обороны потопили или вывели из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море. Это нанесло серьезный удар по военному потенциалу России, отметил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

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Азовское море военный корабль война России и Украины
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