Корабль пошел на дно: в Сети рассказали об ударе по целям РФ в Азовском море

Российский корабль попал под удар украинских БПЛА и в результате затонул, пишет "Крымский ветер".

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В Ейске нанесен удар по кораблю РФ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, topwar.ru

На южном берегу Таганрогского залива Азовского моря, в районе порта Ейск, был атакован российский корабль.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", вражеский корабль попал под удар в ночь на воскресенье, 9 июня.

Уточняется, что российский корабль попал под удар украинских беспилотников. По данным источника, в результате корабль затонул.

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"Ночью около полуночи украинский БПЛА атаковал российский корабль у порта Ейск (точка два) и корабль, предварительно, отправился в сопровождение крейсера "Москва", - отмечается в сообщении.

Также в сообщении идет речь о том, что под удар мог попасть большой десантный корабль российских оккупантов.

"Утром вся информация об атаке была удалена из всех роспабликов. Похоже, что оккупанты решили спрятать БДК в Ейске, но что-то пошло не так", — говорится в сообщении.

/ t.me/Crimeanwind

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ. В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе. В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Подробности удара по целям РФ в Ейске

Позднее издание, со ссылкой на данные спутниковой съемки, уточнило, что возле Ейска, возможно, был поражен не БДК, а другой корабль.

Отмечается, что утром на рейде Ейска отмечался корабль длиной 96 метров (измерено по спутникову снимку, точность плюс-минус несколько метров). Большие десантные корабли имеют длину 112 и 113 метров (проект 775 и проект 1171 "Тапир").

/ t.me/Crimeanwind

Длину 94 метра имеют патрульные корабли проекта 22160 типа "Василий Быков", добавляет издание.

/ t.me/Crimeanwind

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