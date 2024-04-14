Названа жирная цель Черноморского флота для уничтожения

Для Украины все еще является проблемой присутствие российских самолетов в Черном море.

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Украина продолжает уничтожать российский флот / Коллаж Главреда, фото: ГУР, скриншот YouTube

Вооруженные силы Украины в первую очередь заинтересованы в уничтожении носителей крылатых ракет Черноморского флота, рассказал в эфире телемарафона спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

По подсчетам Военно-морских сил, потери Черноморского флота России сейчас составляют уже треть от общего состава.

"Есть еще над чем работать. Прежде всего это касается носителей крылатых ракет, у россиян их десяток в акватории Черного моря", - отметил Плетенчук.

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Отвечая на вопрос эффективности ударов ВСУ по российскому флоту, Плетенчук отметил, что именно благодаря работе ВМС было возобновлено гражданское судоходство в Черном море.

В то же время Россия усилила присутствие в Черном море своих самолетов, что, по словам представителя ВМС, является проблемой для Украины.

Черноморский флот России Краснознамённый Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная на Чёрном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа. Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск. В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров. По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно Соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

Взрывы в Крыму - последствия ударов по оккупантам

За время полномасштабной агрессии России против Украины, Силы обороны потопили или вывели из строя треть всех российских военных кораблей в Черном море. Это нанесло серьезный удар по военному потенциалу России, отметил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

В частности, 25 марта во временно оккупированном Крыму снова прогремели взрывы - под удар попали объекты Черноморского флота РФ. Среди прочего, подтвержден удар ВСУ по большому десантному кораблю России "Ямал".

По данным BILD, удар ВСУ по Крыму в ночь на 24 марта был самым массированным за весь период полномасштабного вторжения России - тогда ВСУ нанесли удары не менее 5 крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp. По меньшей мере две из них попали в огромные спутниковые антенны, радиолокационные системы и административные здания.

Глава СБУ Василий Малюк, в свою очередь, прогнозирует проведение новых спецопераций, которые нанесут еще больший ущерб врагу - как на суше, так и в море.

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