Удар по центру управления войск в Луганске: в ВСУ намекнули, чем взорвали россиян

Удар по пункту управления группировки войск "Центр" российских оккупантов в Луганске прокомментировал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.
Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона украинские летчики демонстрируют свое мастерство и применение западных образцов вооружения.
"Мы знаем, что наши Воздушные силы получили от наших партнеров ракеты SCALP и Storm Shadow, которые сейчас эффективно применяются. В том числе вчера вы могли видеть одну из блестящих тонких операций, когда наши пилоты поразили пункт управления на Луганщине", - пояснил представитель ВС.
По его данным, в результате успешной операции ВСУ был ликвидирован личный состав и техника противника.
"Поэтому нам необходимо больше подобных ракет, в том числе и SCALP, Storm Shadow, Taurus. Эти ракеты достаточно хорошо помогли бы нам выполнять задачи и иметь "длинную руку" для поражения вражеских объектов на временно оккупированной территории нашей страны", - добавил Евлаш.
Что такое "бавовна"
Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.
Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".
Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".
"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.
Напомним, 13 апреля в захваченном Россией Луганске прогремели мощные взрывы. Удар был нанесен по машиностроительному заводу, который оккупанты используют для военных нужд. После взрывов на месте прилетов возник пожар, а над городом поднялся большой столб черного дыма.
Ранее Украина использовала беспилотники для атаки на воинскую часть россиян в городе Ковылкино в Мордовии. Атака была направлена на 590-й отдельный радиотехнический узел в/ч 84680, где расположен радиолокатор 29Б6 "Контейнер".
Как ранее сообщал Главред, в ночь на 5 апреля в Ростовской области России прогремели взрывы, которые были слышны также в Энгельсе Саратовской области. Беспилотники атаковали военный аэродром в Ростовской области.
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