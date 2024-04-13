Мощные взрывы, пожар и огромный столб дыма: в Луганске "прилеты" по оккупантам

В захваченном РФ Луганске прогремели мощные взрывы в субботу утром, 13 апреля.
В результате над городом появился огромный столб дыма. Видео публикуют ресурсы в Telegram.
При этом в Сети также опубликовали видео удара по Луганску. Судя по опубликованным кадрам, в городе прогремели сразу несколько взрывов. Причем прилеты были практически в одном месте.
Как уточняется в сообщениях, мощный удар мог быть нанесен по машиностроительному заводу, который оккупанты используют в военных целях. По некоторым данным, на территории предприятия находится ремонтная база российских военных.
Добавим, что после мощных взрывов на месте прилетов бушуют пожары – над городом поднимается большой столб черного дыма.
Смотрите видео - взрывы в Луганске 13 апреля:
Что такое "бавовна"
Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.
Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".
Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".
"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.
Удары по оккупантам на Луганщине
Ранее сообщалось о том, что в Луганске подорвали автомобиль с топ-боевиком "ЛНР". По утверждению пропагандистских пабликов, подорвана машина с "депутатом" "Народного совета "ЛНР" Олегом Поповым.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ мощно атаковали нефтебазу оккупантов в Луганске. Украинские военные успешно нанесли удар по нефтебазе российских оккупантов во временно оккупированном Луганске.
Как сообщалось, ранее были раскрыты мощные потери РФ в результате ударов ATACMS по аэродрому в Луганске. По меньшей мере пять вертолетов, среди которых возможно идентифицировать несколько Ка-52, были поражены на авиабазе под Луганском.
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