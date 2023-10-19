Раскрыты мощные потери РФ в результате ударов ATACMS по аэродрому в Луганске

Эксперты допускают, что для удара по аэродрому ВСУ могли применить и не ATACMS.

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"Сжечь" вертолеты ВКС РФ могла и вторичная детонация / Фото: twitter.com/Tatarigami_UA, скриншот

Не менее пяти вертолетов, среди которых возможно идентифицировать несколько Ка-52, были поражены на авиабазе под Луганском.

Как замечает Defense Express, проанализировав опубликованные в Twitter OSINT-аналитиками спутниковые изображения, на снимках замечено, что у некоторых машин не хватает лопастей, также зафиксированы следы утечки горюче-смазочных материалов.

"Степень повреждения каждого оценить трудно из-за того, что поражающими элементами кассетных ATACMS являются довольно миниатюрные M74 диаметром 6 см и весом 600 граммов каждый. Но то, что удар наносился 17 октября, а на снимке от 18 октября все вертолеты остались на местах, - вряд ли они в летном состоянии", - поясняют эксперты. видео дня

На одном из снимков внимание экспертов привлек и кратер на площадке, у которого, по их мнению, может быть и другое происхождение.

"В теории во время удара там мог находится снаряженный до вылета вертолет. Его поражение вызвало детонацию боекомплекта. Или там находились сами авиационные боеприпасы, взрыв которых и вызвал появление кратера", - поясняют аналитики.

Однако эксперты не исключат, что для удара по авиабазе РФ в оккупированном Луганске украинские войска могли применить либо ATACMS в паре с другими средствами поражения, либо другие средства поражения.

OSINT-исследователи утверждают, что только на этой базе было поражено 5 вертолетов и еще около 10 - в оккупированном Бердянске.

"То есть всего около полутора десятка пораженных машин, часть из которых может быть восстановлена", - говорится в публикации.

Хотя, отмечают эксперты, остается вопрос времени на ремонт и его целесообразности по результату дефектовки, что может их перевести в категорию уничтожены.

Удары ATACMS по аэродромам и последствия

Вечером 17 октября президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение Украиной баллистических ракет ATACMS.

Известно, что ракетные войска ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и тому подобное.

Вскоре появились спутниковые снимки, на которых видны повреждения на аэродроме в Бердянске. Отдельно заметно повреждение взлетной полосы.

ВСУ ожидают уменьшения интенсивности авиаударов по позициям украинских военных на Таврическом направлении после таких атак. Ведь у оккупантов после "хлопка" на аэродромах увеличилось "плечо" передвижения авиации.

"Мы не скажем, что мы справились на 100% с этой проблемой, но сейчас подлет вертолетов, самолетов россиянам будет обходиться дороже, "плечо" передвижения будет больше. Если не в краткосрочной, то где-то в среднесрочной или в дальней перспективе мы ожидаем немножко уменьшения авиаударов", - пояснил спикер войск "Таврии" Александр Штупун.

Отныне россияне применяют разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 с расстояния, чтобы не залетать в зону поражения украинской противовоздушной обороны.

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