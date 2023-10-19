Самая большая потеря россиян: Путин принял новое решение после удара по Луганску

Это самая большая потеря для россиян с начала полномасштабного вторжения. Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил новые детали удара по Луганску.

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Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил новые детали удара по Луганску / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Атака на аэродром в Луганской области привела к значительным потерям среди российских военных. Однако, в отличие от противника, украинские военные атаковали военный объект, где отсутствует гражданское население.

Ракеты ATACMS были нацелены не непосредственно на аэродромы, а на находившуюся там авиационную технику. Украинские военные совместно с американскими ракетами успешно выполнили поставленную задачу, рассказал 24 Каналу Сергей Гайдай - экс-глава Луганской ОВА.

"Нытья "военкоров" в сторону ATACMS и Америки очень много. В оккупированной части Луганщины россияне отреагировали жестче, информации об этом мало. В Луганской области это был исключительно военный объект, гражданских и рядом не было, поэтому информацию собирают через разведданные, а не паблики", – отметил Сергей Гайдай. видео дня

Так называемые российские "военкоры" оценивают удары по аэродромам в Луганске и Бердянске как наибольшие потери за время полномасштабной войны. Они постоянно подчеркивают нарушение красных линий и считают США "участниками конфликта".

"Единственное, что мы можем увидеть, это определенные ответные удары, но не по военным целям. Сравним "хлопок" на оккупированной части Луганщины, которая поразила только военные объекты, и российские обстрелы Харькова и Запорожья по гражданским домам", – подчеркнул экс-глава Луганской ОВА.

Обычно российская сторона прибегает к кровавой тактике, когда отвечает на успешные атаки их военных целей. По словам Гайдая, в качестве мести оккупанты обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Но на этот раз россияне пытаются продемонстрировать, что они способны на большее, чем просто нести потери от войны. Таким образом, Владимир Путин установил задачу для оккупантов - выйти на границы Донецкой и Луганской областей до Нового года

"Давно кремлевская власть уже не озвучивала какие-то даты, потому что выглядят посмешищами. Начиная с "Киев за три дня", каждый месяц они озвучивали какие-то даты, но их нивелировали ВСУ. На сегодня выйти на границы Донецкой и Луганской областей до 31 декабря почти нереально", – убежден Гайдай.

Силы обороны Украины удерживают оборонительные позиции на всех фронтовых направлениях и осуществили успешный отпор мощного наступления российских войск в направлении Авдеевки. К тому же, следует отметить, что на этом направлении россияне использовали кадровых военных, которых обычно располагают на 2-3 линиях обороны.

Более того, по словам Гайдая, на одном из направлений на востоке Украины наши войска успешно совершили продвижение на 1,5 километра вглубь территории.

Удары ATACMS по военным объектам России

Напомним, как ранее сообщал Главред, дальнобойные ракеты ATACMS на балансе армии Украины существенно меняют правила игры на поле боя. Российским оккупантам придется все дальше отодвигать свои склады и аэродромы, а их логистика заметно усложнится. Захватчики "намерены" оккупировать всю Луганскую область и сделали направление для себя приоритетным. Об этом заявил спикер восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.

Также, аналитики Института изучения войны сообщили, после того как Украина получила ракеты ATACMS, российским оккупантам придется адаптироваться, в частности рассредоточить свою авиацию и отвести часть самолетов на аэродромы как можно дальше от линии фронта.

Вдоночас, стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по российским оккупантам в Бердянске и Луганске дальнобойными ракетами ATACMS. Всего по целям РФ на захваченных территориях Украины было выпущено 18 ракет ATACMS.

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