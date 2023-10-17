УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кассетные бомбы разнесли в клочья аэродромы РФ: детали передачи Украине ATACMS

Алексей Тесля
17 октября 2023, 19:57 обновлено 17 октября, 20:05
Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами.
atacms
ВСУ начали применять ATACMS по целям оккупантов РФ / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, Pixabay

Стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по российским оккупантам в Бердянске и Луганске дальнобойными ракетами ATACMS.

Всего по целям РФ на захваченных территориях Украины было выпущено 18 ракет ATACMS. Об этом высокопоставленный украинский чиновник рассказал The Washington Post на условиях анонимности.

Авторы материала обращают внимание на то, что это первый случай применения американского дальнобойного оружия в Украине.

видео дня

При этом украинские бойцы атаковали военные самолеты и склады боеприпасов россиян на оккупированной территории Украины в ночь на 17 октября.

Кроме того, авторы материала добавляют, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами.

Передача ракет ATACMS Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. Украине негласно передали ракеты ATACMS, которые она уже применила по российским целям, узнали СМИ.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение ВСУ баллистических ракет ATACMS, о передаче которых США не анонсировали. В своем обращении 17 октября глава государства поблагодарил Соединенные Штаты за оказанную помощь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Глава государства сказал, что переговоры Киева и Вашингтона по дальнобойным ракетам уже на "финишной прямой".

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война России и Украины ракетный удар ATACMS
Реклама

Главное за день

Врежет -5: Украину окутает настоящая морозная погода

Врежет -5: Украину окутает настоящая морозная погода

20:06 Синоптик
Кассетные бомбы разнесли в клочья аэродромы РФ: детали передачи Украине ATACMS

Кассетные бомбы разнесли в клочья аэродромы РФ: детали передачи Украине ATACMS

19:57 Украина
"Новая глава войны начата": Зеленский подтвердил применение ATACMS

"Новая глава войны начата": Зеленский подтвердил применение ATACMS

19:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:06

Врежет -5: Украину окутает настоящая морозная погода

19:57

Кассетные бомбы разнесли в клочья аэродромы РФ: детали передачи Украине ATACMS

19:56

"Украина отрабатывает разные сценарии": визит Путина в Китай несет риски - ГУР

19:17

Новая "Русалочка" Холли Бейли беременна первенцем - СМИ

19:10

Вылазка ХАМАС как предвестник конца "Единой России"мнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:00

"Новая глава войны начата": Зеленский подтвердил применение ATACMS

18:56

"Запасы вдвое больше": РФ накопила "Искандеры" для ударов по Украине - Романенко

18:52

США сдержали слово: Украина получила все обещанные американские танки Abrams

18:49

Гросу рассказала, почему бросила своего мужа-россиянина

Реклама
18:30

Мощный взрыв и куча дыма: в Скадовске подорвали российских офицеров

18:29

Безжалостное наступление: россияне большими силами пошли на штурм важного города

17:50

Какой сосуд не предназначен для напитков – "горнятко" или "філіжанка": ответ вас удивит

17:45

Можно ли давать собаке креветки: ответ изумит владельцев псов

17:43

И это не Ярославский: судья МастерШеф Мартыновская рассказала про новый роман

17:41

Защитники продвинулись на юге, а враг атакует восток: ВСУ – о ситуации на фронте

17:38

"Его глазами": Бедняков поздравил жену серией неудачных фото

17:22

Эти лепешки еще никто не готовил: восхитительный рецепт из 1 необычного ингредиентаВидео

17:22

Ракеты перебросили в Украину тайно: ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам – СМИ

17:11

Попали по самому ценному: в ОВА сообщили подробности ночного удара по Луганску

16:53

Мощный удар на юге: ВСУ проломили оборону РФ и освободили новые территории

Реклама
16:42

"А вот это БК уже пошел!": появилось видео мощнейшего удара по аэродрому в БердянскеВидео

16:38

"Новые критерии": более 140 тысяч переселенцев лишили выплат

16:16

Лучшие даты для свадьбы в 2024 году - идеальные дни, чтобы пойти под венец

16:02

Получится лучше, чем в кофейне: как правильно варить кофе в турке

15:53

22-летняя "разлучница" Тарасова прокомментировала роман с Константином Меладзе

15:52

Россияне начинают отходить: ВСУ закрепляются на новых рубежах под Бахмутом

15:50

Дурацкое имя пса едва не разрушило личную жизнь: девушка поделилась сердечной драмой

15:45

До последнего вздоха защищал страну: в боях под Андреевкой погиб 26-летний воин

15:34

Приезд Путина в Китай: встреча с Си и новые унижения ОрбанаВидео

15:31

Что будет, если 19 октября открывать окна и двери: важные приметы и запреты

15:23

"Любил я вас": Потап отреагировал на смерть Сивохо

15:14

"Есть результаты": Зеленский созвал командующих на заседание Ставки

15:09

Вы все это время готовили макароны не правильно: эксперты рассказали об ошибках

14:53

"Это ключевой вопрос": эксперт назвал главное условие перелома в войне в УкраинеВидео

14:48

"Это невероятно": эксперт раскрыл колоссальные потери врага под Авдеевкой

14:48

"Резкий скачок потребления": в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом

14:44

Подразделение ВСУ на восточном направлении получило внедорожник от Favbet Foundation

13:52

Что будет, если съесть сырое мясо: что происходит с оганизмом человека

13:51

Отказ Зеленскому в визите в Израиль: посол прокомментировал информацию СМИ

13:38

Вертолеты РФ взорвали вместе с оккупантами: детали ударов по аэродромам врага

Реклама
13:23

Женщина вырастила кабачки дома зимой — теперь она делает так каждый годВидео

13:17

Мисс Украина Вселенная откровенно показала себя в максимальном весе

13:13

Оккупанты потеряли контроль: Билецкий сообщил об успехе в районе Бахмута

13:02

Неужели женился: Клопотенко заинтриговал фанатов фото возле ЗАГСа

12:51

"Ты - ничто": нетрезвая Волочкова "наехала" на Джигурду из-за секс-скандала

12:50

Россия отзывает ратификацию соглашения о запрете ядерных испытаний

12:18

Сразу пошел к нам: Инна Мирошниченко показала первые минуты встречи с приемным сыном

12:11

Украинцам три раза пересчитают пенсии: кому и когда готовить карманы под деньги

12:09

Лунный день 18 октября 2023: бизнес пойдет в гору, но в отношениях ждите измену

12:03

Люди все еще под завалами: Россия нанесла удар по общежитию в центре СлавянскаФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять