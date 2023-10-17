Кассетные бомбы разнесли в клочья аэродромы РФ: детали передачи Украине ATACMS

Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами.

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ВСУ начали применять ATACMS по целям оккупантов РФ / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, Pixabay

Стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по российским оккупантам в Бердянске и Луганске дальнобойными ракетами ATACMS.

Всего по целям РФ на захваченных территориях Украины было выпущено 18 ракет ATACMS. Об этом высокопоставленный украинский чиновник рассказал The Washington Post на условиях анонимности.

Авторы материала обращают внимание на то, что это первый случай применения американского дальнобойного оружия в Украине.

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При этом украинские бойцы атаковали военные самолеты и склады боеприпасов россиян на оккупированной территории Украины в ночь на 17 октября.

Кроме того, авторы материала добавляют, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами.

Передача ракет ATACMS Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ впервые ударили ATACMS по россиянам. Украине негласно передали ракеты ATACMS, которые она уже применила по российским целям, узнали СМИ.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение ВСУ баллистических ракет ATACMS, о передаче которых США не анонсировали. В своем обращении 17 октября глава государства поблагодарил Соединенные Штаты за оказанную помощь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Глава государства сказал, что переговоры Киева и Вашингтона по дальнобойным ракетам уже на "финишной прямой".

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