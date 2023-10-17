"Новая глава войны начата": Зеленский подтвердил применение ATACMS

Началась новая глава российско-украинской войны, подчеркнул советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Ракеты ATACMS уже в Украине / Википедия, офис президента Украины, скрин

Президент Владимир Зеленский подтвердил первое применение ВСУ баллистических ракет ATACMS, о передаче которых США не анонсировали.

В своем обращении 17 октября глава государства поблагодарил Соединенные Штаты за оказанную помощь.

"Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко - "ATACMS" себя показали", - сказал он. видео дня

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил о начале "новой главы" российско-украинской войны.

В своем Telegram Подоляк отметил, что отныне у российских войск нет безопасных мест в международно признанных границах Украины, намекая, в частности, на грядущие удары по РФ в Крыму.

"Новая глава этой войны (не)официально начата... Для российских войск больше нет безопасных мест в пределах ... международно признанных границ Украины. А значит: никакой возможности среднесрочно сохранить за собой Юг, Крым и Черноморский флот",

Часы уже пошли в обратную сторону, добавил Подоляк.

Какие именно ракеты передали США

Согласно сообщениям американских СМИ, Байден согласился передать Украине "кассетные" ракеты ATACMS с ограниченным радиусом действия.

Это решение также было принято в связи с растущей обеспокоенностью администрации Байдена по поводу наращивания Россией войск и техники для осеннего наступления, отмечает Politico, которое может стать крупнейшей российской кампанией за последние несколько месяцев.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Первое применение ATACMS

В ночь на 17 октября ВСУ ударили по аэродромам вблизи Бердянска и Луганска с размещенным там вертолетным парком ВКС РФ. Согласно данным ССО, всего уничтожено 9 вертолетов разных модификаций, спецтехника, одна установка ПВО, склад БК, повреждены взлетные полосы аэродромов.

В сети уточняют, что под удар попали Ка-52, Ми-8, Ми-28 и Ми-24 и ПВО "Панцирь С2" с личным составом. На аэродроме в Бердянске было до 30 единиц вражеской техники.

РосСМИ утверждали, что по аэродромам "прилетело" кассетными ракетами ATACMS, передачу которых США не анонсировали.

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