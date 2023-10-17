ВСУ мощно ударили по аэродромам оккупантов возле Бердянска и Луганска

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по вертолетам и оборудованию российских оккупационных войск на аэродромах вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.
В Центре стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram сообщили, что удары украинских военных были успешными, но о их конкретных результатах не сообщается.
Известно, что о взрывах в Бердянске и детонации боеприпасов в районе местного аэродрома сообщали местные жители в социальных сетях.
Смотрите видео о том, как ВСУ атаковали авиацию оккупантов:
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что в ВСУ рассказали о тяжелых боях под Бахмутом. Свои войска враг забирает из Купянска и лимана, где еще недавно было "масштабное наступление" оккупантов. РФ перебрасывает на это направление подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V".
Генерал ВСУ рассказал о новых потерях врага на юге. Воины ОСУВ "Таврия" В Донецкой области за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25. за минувшие сутки враг нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов.
Оккупанты яростно штурмуют Авдеевку. Российские оккупанты наступлением в районе Авдеевки Донецкой области пытаются оттянуть украинские силы. ВСУ продолжают наступательные операции.
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