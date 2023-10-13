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Война не закончится полным освобождением украинских территорий: эксперт дал прогноз

Юлия Куришко
13 октября 2023, 17:56 обновлено 13 октября, 18:10
Россия может только бояться, что Украина заставит ее покинуть эти территории, которые она сегодня оккупировала, отметил Портников.
Война не закончится полным освобождением украинских территорий: эксперт дал прогноз
Портников рассказал о войне в Украине и ее завершении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: видео Youtube

Политолог и журналист Виталий Портников рассказал, что освобождение всех украинских территорий от российских оккупантов не гарантирует полного прекращения боевых действий.

Портников в своем Youtube-канале отметил, что эта война будет решена путем того, что в Украине просто будет больше оружия. Ни одно оружие не является панацеей в этой войне, добавил он.

"Мы все время пытаемся повысить уровень собственного вооружения, понимая, что таким образом мы сможем эффективнее освободить эти территории, которые находятся сегодня под российской оккупацией. Все согласились, это консенсус Запада и Украины, что эта война не происходит на территории РФ. Дальше идут наши с вами желания. Это не какой-то реалистичные анализы, это мечты - вот если мы освободим наши территории, российский режим посыплется, Россия может желать мира. Я думаю, что освобождение наших территорий - это просто переход войны на новый уровень противостояния на новых линиях", - подчеркнул эксперт.

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По его словам, война заканчивается, если одна из сторон принуждает другую к капитуляции.

"Украина принудить Россию к капитуляции не может. Россия может только бояться, что мы заставим ее покинуть эти территории, которые она сегодня оккупировала. В то же время неизвестно, сможем ли мы помешать ей превратить эти территории после их освобождения в сплошную пустыню. В Херсоне сейчас достаточно тяжело жить, и каждый деоккупированный украинский город ждет та же участь. Большое количество людей будут чувствовать себя в опасности просто потому, что они годами жили в оккупации, оставят эти территории в сторону России. Еще какая-то часть оставит эти территории в сторону Украины, и Россия будет упорно уничтожать все, что она не сможет вывезти", - подчеркнул политолог.

Война в Украине: ситуация на фронте

Напомним, что в ВСУ предупредили о сроках и назвали цели атак. По словам представителя ВСУ, оккупанты не отказываются от своих стратегических задач, в частности от планов атак на критическую инфраструктуру Украины.

Россия бомбит "аэродромы" ВСУ с фанерными самолетами. Отмечается, что украинские инженеры оборудовали для таких приманок ложные стоянки, по которым время от времени "прилетает" от российских военных.

Враг применил новую тактику штурмов. РФ имеет достаточно серьезный резерв в своих бойцах, они бросают их на штурмы и довольно опасны. То есть это ситуация очень резкая на фронте, постоянно нуждаемся в логистической помощи.

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война в Украине Виталий Портников
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