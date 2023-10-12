Россия бомбит "аэродромы" ВСУ с фанерными самолетами - СМИ

Россия уже неоднократно била по самолетам-приманкам, а также по "фанерным" ЗРК украинской армии, подтвердили в комментарии Армияinform представители Воздушных сил.
Отмечается, что украинские инженеры оборудовали для таких приманок ложные стоянки, по которым время от времени "прилетает" от российских военных.
В то же время в командовании отмечают, что совершенствуют защиту настоящих аэродромов от атак БПЛА.
По словам представителей Воздушных сил, такая хитрость помогла уберечь драгоценное вооружение еще в начале вторжения.
Как Украина обманывает Россию на поле боя
Еще в августе 2022 года появилась информация об использовании Украиной деревянных HIMARS. Утверждалось, что Россия выбросила на ложные цели 65 млн долларов.
Сама методика старая и использовалась еще во Вторую мировую.
В то же время Россия тоже пытается "обманывать" ВСУ. Например, "рисовала" Ту-95 в Энгельсе. Это, по мнению страны-агрессора, должно было бы озадачить украинскую разведку и уберечься от новых ударов по аэродрому.
Однако "цели" были настолько явной подделкой настоящих самолетов, что на это не без улыбки отреагировали в ГУР и в кругу военных экспертов.
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