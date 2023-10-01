Боятся украинских БПЛА: оккупанты 'нарисовали' Ту-95 в Энгельсе - их выдали детали

Российские оккупанты пытаются обмануть украинскую разведку. Но у них это не получится, считают аналитики.

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На спутниковых снимках высокого разрешения можно четко увидеть, что самолеты - "фейковые"/ Коллаж Главреда. Фото: PLANET LABS, twitter.com/MarcinRogowsk14

Российские оккупанты решили "обмануть" украинскую разведку и начали рисовать на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе, которая неоднократно подвергалась ударам, бомбардировщики Ту-95МС.

Спутниковые снимки Planet Labs с места военного объекта РФ демонстрирует издание The WarZone. Блогеры обратили внимание, что под "самолетами" отсутствует тень.

Рисунки соответствуют размерам настоящих бомбардировщиков, расположены на взлетной полосе аэродрома. Второй "самолет", согласно снимкам, еще не завершен.

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Вместе с тем, издание не исключает, что россияне могли использовать для изготовления "ложных целей" дешевую ткань, хотя "вертикальность" изображенного больше характерна именно краске.

Кроме того, россияне разместили у "Ту-95" шины ("защищающие" от налетов дронов), чтобы придать большего реализма приманкам.

По логике врага, эти приманки должны обмануть "глаз" спутника при планировании Украиной новых ударов по аэродрому. Однако аналитики отмечают, что это "явно не сработает" - на спутниковых снимках высокого разрешения можно четко отличить силуэты приманок от настоящих самолетов.

Отдельные спутники позволяют рассмотреть даже больше - например, что изображенное на снимке не является трехмерным объектом.

Также эти ложные цели должны, по логике оккупантов, озадачить наводщиков дронов и сбить с толку инфракрасные датчики наведения.

В плохую погоду и на снимках низкого разрешения отличить приманку от реального Ту-95 будет сложнее, соглашаются эксперты.

Россия "защищает" Ту-95

Россия неоднократно привлекала свои стратегические бомбардировщики Ту-95 к ударам по материковой Украине.

Из-за чего Ту-95 стали "жирной целью" для украинских атак в глубине России. Только в конце августа ГУР силами диверсантов ударами БПЛА обезвредила 5 самолетов на аэродромах в РФ.

После очередной атаки на авиабазу "Сольцы", когда один из Ту-95 сгорел дотла, Россия начала "защищать" бомбардировщики с помощью покрышек, что высмеяли эксперты.

Как рассказал аналитик авиационный аналитик Константин Криволап, единственный способ защиты от постоянных ударов БПЛА - это постоянный перегон бомбардировщиков с аэродрома на аэродром.

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