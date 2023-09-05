На аэродроме 'Энгельс' россияне 'защищают' самолеты: обкладывают их шинами

Считают, что такие действия могут быть попыткой не только создать "дополнительный слой" защиты от беспилотников.

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Россияне укрепляют самолеты шинами / коллаж: Главред, спутниковые снимки: Maxar Technologies

Россияне придумали новый способ "защиты" своих самолетов на аэродромах от атак дронов с помощью автомобильных шин.

Как сообщает CNN , что на спутниковых снимках аэродрома "Энгельс", находящегося в Саратовской области, можно заметить два стратегических бомбардировщика Ту-95 с автомобильными шинами на бортах.

Журналисты CNN уточняют, что, по мнению экспертов, такие действия могут быть попыткой не только создать "дополнительный слой" защиты от беспилотников, но и снизить заметность самолетов, особенно в ночное время суток.

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"Это может уменьшить тепловую заметность стратегических авиационных средств, размещенных на взлетных площадках, но они все равно будут видны под инфракрасными камерами. Хотя это выглядит довольно нелепо, похоже, что они стараются сделать все возможное, чтобы защитить самолеты", - приводит издание слова Франциско Серра-Мартинса из компании One Way Aerospace, которая изготавливает беспилотники.

Размещение шин на российских самолетах подтвердил СNN и неназванный чиновник НАТО.

"Мы считаем, что она предназначена для защиты от беспилотников. Мы не знаем, будет ли это иметь какой - то эффект", - рассказал он.

"Хлопок" в России

Напомним, что в ГУР подтвердили атаку ВСУ по бригаде Черноморского флота РФ в Крыму. Юсов также добавил, что фото и видео удара нет, а подтверждением может служить то, что эта информация стала публичной из российских ресурсов.

Дроны атаковали район Севастопольской бухты. Ночью 30 августа в оккупированном Россией Севастополе было неспокойно - местные жители слышали звуки дронов, а также Взрывы и стрельбу.

Диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ. Стали известны новые детали атаки на военные аэродромы РФ "Сольцы" и "Шайковка", в результате чего были повреждены боевые самолеты оккупантов.

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