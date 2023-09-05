УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

На аэродроме "Энгельс" россияне "защищают" самолеты: обкладывают их шинами

Юлия Куришко
5 сентября 2023, 20:59 обновлено 5 сентября, 21:21
226
Считают, что такие действия могут быть попыткой не только создать "дополнительный слой" защиты от беспилотников.
На аэродроме 'Энгельс' россияне 'защищают' самолеты: обкладывают их шинами
Россияне укрепляют самолеты шинами / коллаж: Главред, спутниковые снимки: Maxar Technologies

Россияне придумали новый способ "защиты" своих самолетов на аэродромах от атак дронов с помощью автомобильных шин.

Как сообщает CNN , что на спутниковых снимках аэродрома "Энгельс", находящегося в Саратовской области, можно заметить два стратегических бомбардировщика Ту-95 с автомобильными шинами на бортах.

Журналисты CNN уточняют, что, по мнению экспертов, такие действия могут быть попыткой не только создать "дополнительный слой" защиты от беспилотников, но и снизить заметность самолетов, особенно в ночное время суток.

видео дня

"Это может уменьшить тепловую заметность стратегических авиационных средств, размещенных на взлетных площадках, но они все равно будут видны под инфракрасными камерами. Хотя это выглядит довольно нелепо, похоже, что они стараются сделать все возможное, чтобы защитить самолеты", - приводит издание слова Франциско Серра-Мартинса из компании One Way Aerospace, которая изготавливает беспилотники.

Размещение шин на российских самолетах подтвердил СNN и неназванный чиновник НАТО.

"Мы считаем, что она предназначена для защиты от беспилотников. Мы не знаем, будет ли это иметь какой - то эффект", - рассказал он.

"Хлопок" в России

Напомним, что в ГУР подтвердили атаку ВСУ по бригаде Черноморского флота РФ в Крыму. Юсов также добавил, что фото и видео удара нет, а подтверждением может служить то, что эта информация стала публичной из российских ресурсов.

Дроны атаковали район Севастопольской бухты. Ночью 30 августа в оккупированном Россией Севастополе было неспокойно - местные жители слышали звуки дронов, а также Взрывы и стрельбу.

Диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ. Стали известны новые детали атаки на военные аэродромы РФ "Сольцы" и "Шайковка", в результате чего были повреждены боевые самолеты оккупантов.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России Ту-95 бавовна в России
Реклама

Главное за день

Появилась острая реакция МИД и ОП на слова Путина о Зеленском

Появилась острая реакция МИД и ОП на слова Путина о Зеленском

21:45 Украина
Массовой экстрадиции не будет: стоит ли переживать мужчинам-укланистам - Вениславский

Массовой экстрадиции не будет: стоит ли переживать мужчинам-укланистам - Вениславский

21:16 Украина
Погода в Украине изменится: где врежет холодина, а где будет тепло

Погода в Украине изменится: где врежет холодина, а где будет тепло

19:38 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:45

Появилась острая реакция МИД и ОП на слова Путина о Зеленском

21:19

"Я одной ногой стою в могиле": у Линды Евангелисты обнаружили рак груди

21:16

Массовой экстрадиции не будет: стоит ли переживать мужчинам-укланистам - Вениславский

20:59

На аэродроме "Энгельс" россияне "защищают" самолеты: обкладывают их шинами

20:16

Алексея Панина задержали из-за пьяного дебоша в ЭстонииВидео

Заморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – СотникЗаморозки войны не будет, всё закончится внезапно, как только не станет Путина – Сотник
20:00

"Украинцы?": Путин устроил допрос своему чиновнику просто во время трансляцииВидео

19:38

Погода в Украине изменится: где врежет холодина, а где будет тепло

19:12

Что приготовить на завтрак: быстрые и гурманские рецепты для красивой трапезы

19:03

АГУ обратилась к руководству страны: "Военный" НДФЛ в громадах сохранит систему обороны, которая удивила мир актуально

Реклама
19:00

Что нельзя делать 7 сентября, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты дня

18:59

"Будет помогать ВСУ": в ГУР раскрыли планы российского летчика Ми-8

18:50

Женщина показала, как приготовить обалденный томатно-базиликовый соус на зиму

18:46

Мужчина поделился безмным способом охлаждения в жару: нужна подстилка для собаки

18:41

"Ситуация отвратительная": Путин нагло набросился с оскорблениями на ЗеленскогоВидео

18:32

"Осталось только одно место": Жданов раскрыл, откуда могут наступать россияне

18:19

Москву от БПЛА защищает арктический "Панцирь": генерал объяснил причинуВидео

18:01

Кто из украинок с 1 октября обязан стать на воинский учет: объяснение юриста

17:56

"Нужны огромные деньги": эксперт объяснил, почему Украина не может иметь ядерку

17:52

Будут как новые: как оттереть царапины с тарелок, чтобы они засверкали

17:39

Рада вернула электронное декларирование, но есть огромный подвох

Реклама
17:30

"Гарри собирает урожай": Галкин показал, как дурачится с сыном от Пугачевой в Израиле

17:29

Что за игру затеял Эрдоган?мнение

17:13

"Нужен муж, а не историческая личность": Зеленская про отношения с президентом

17:12

Парень сделал предложение девушке на похоронах ее матери: почему он так поступил

17:02

СБУ сообщила о подозрении путинскому олигарху Фридману: обеспечивал РФ патронами

16:54

"Экономят ракеты и бьют дронами": в ВСУ заявили о новой партии "Шахедов" в России

16:51

Девушка показала, как сделать салфетки из воска: потрясная замена пищевой пленке

16:51

В Украине пришлось переписать цены на основной элемент борща: что случилось

16:35

Церковный праздник 6 сентября: что нельзя делать на священномученика Евтихия

16:27

Кличко проинспектировал реконструкцию большой тепломагистрали: должна завершиться до отопительного сезонаВидео

15:59

Что сделать 6 сентября, чтобы исцелиться от недугов и притянуть удачу: приметы

15:59

Мобилизация в Украине: кому в стране могут вручить повестку повторно

15:47

"Золотая" разминка перед тренировкой: фитнес-тренер показала упражнения на 4 минутыВидео

15:38

Нужно всего 2 лимона: женщина показала, как довести духовку до блескаВидео

15:22

Плюс предательница: украинская блогерша оправдывает нападение РФ и называет ВСУ "мясом"

15:15

Кто может возглавить мятеж против Путина: журналист объяснил основную проблемуВидео

14:59

На Таврическом направлении ВСУ "перемололи" сотню оккупантов и склады боеприпасов

14:40

Какие знаки зодиака экстрасенсы: три человека могут предсказать будущее

14:38

Проект "Гай дитячих снів": группа 1+1 media высаживает деревья в память о погибших во время войны детях

14:17

Рада приняла решение: Резникова отправили в отставку

Реклама
13:49

У мужа Анны Тринчер обнаружили психическое расстройство

13:24

Молитва за умершего: когда и как правильно читать, чтобы душа обрела покой

13:20

Бабкина и 5'nizza поймали на сотрудничестве с россиянами: супруга Бабкина оправдалась

12:59

Гороскоп на завтра 6 сентября 2023: Близнецам – нове планы, Льву - усталость

12:54

Украинка украла 20 роз с могилы военнослужащего и подарила их невестке

12:41

Потолстели и постарели: как изменились звезды-путинисты российского сериала "Универ"

12:33

Коррупционные скандалы в Украине тормозят поставки оружия – президент Литвы

12:24

Съедается за минуту: безупречная намазки за 5 минут, копеечный рецепт

12:20

Кадыровцы вывозили певицу Ёлку в лес: продюсер рассказал, как живётся российским звёздам

12:18

Надевать стыдно, а выкинуть жалко: что можно сделать из старой дубленки

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять