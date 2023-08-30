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"Бавовна" в Крыму: дроны атаковали район Севастопольской бухты

Анна Ярославская
30 августа 2023, 09:13 обновлено 30 августа, 09:17
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Окупированный Севастополь атаковали БПЛА, к которым также присоединились морские дроны.
Севастопольская бухта, хлопок
Дроны атаковали район Севастопольской бухты / ​ Коллаж: Главред, фото: pixabay, google maps

Ночью 30 августа в оккупированном Россией Севастополе было неспокойно - местные жители слышали звуки дронов, а также взрывы и стрельбу. По их словам, громко было в Нахимовском районе города, в том числе в районе Севастопольской бухты.

Местные Telegram-каналы сообщают, что Севастополь атаковали БПЛА, к которым также присоединились морские дроны.

В 02:53 ночи в центральной части Севастополя были слышны ракетные пуски и стрельба из автоматического оружия.

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Так называемый губернатор города Развожаев заявил об атаке дронов в районе Севастопольской бухты. По его словам, в районе работали российские силы ПВО. Развожаев утверждает, что информации о количестве и типе уничтоженных целей нет.

Взрывы в РФ ночью 30 августа

В ночь на 30 августа в ряде городов в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В частности, громко было в Пскове, Рязани, Брянске, Московской, Орловской и Калужской областях. В Минобороны РФ заявили об атаке беспилотников.

По данным росСМИ, прошлой ночью военный аэродром в Пскове атаковали беспилотники. Прогремели как минимум три взрыва. Вспыхнул пожар на площади 300 "квадратов". В результате были повреждены четыре самолета Ил-76.

В Минобороны РФ традиционно обвинили в ночных атаках Украину. Сообщается, что "попытка атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории России была пресечена".

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