"Бавовна" в Крыму: дроны атаковали район Севастопольской бухты

Ночью 30 августа в оккупированном Россией Севастополе было неспокойно - местные жители слышали звуки дронов, а также взрывы и стрельбу. По их словам, громко было в Нахимовском районе города, в том числе в районе Севастопольской бухты.
Местные Telegram-каналы сообщают, что Севастополь атаковали БПЛА, к которым также присоединились морские дроны.
В 02:53 ночи в центральной части Севастополя были слышны ракетные пуски и стрельба из автоматического оружия.
Так называемый губернатор города Развожаев заявил об атаке дронов в районе Севастопольской бухты. По его словам, в районе работали российские силы ПВО. Развожаев утверждает, что информации о количестве и типе уничтоженных целей нет.
Взрывы в РФ ночью 30 августа
В ночь на 30 августа в ряде городов в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В частности, громко было в Пскове, Рязани, Брянске, Московской, Орловской и Калужской областях. В Минобороны РФ заявили об атаке беспилотников.
По данным росСМИ, прошлой ночью военный аэродром в Пскове атаковали беспилотники. Прогремели как минимум три взрыва. Вспыхнул пожар на площади 300 "квадратов". В результате были повреждены четыре самолета Ил-76.
В Минобороны РФ традиционно обвинили в ночных атаках Украину. Сообщается, что "попытка атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории России была пресечена".
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