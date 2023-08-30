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В РФ гремели мощные взрывы, в Пскове горел аэродром: повреждены четыре Ил-76

Анна Ярославская
30 августа 2023, 07:59 обновлено 30 августа, 08:19
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Прошлой ночью военный аэродром в Пскове атаковали беспилотники. Прогремели как минимум три взрыва. Вспыхнул пожар на площади 300 "квадратов".
Взрывы в РФ ночью 30 августа
Взрывы в РФ прогремели ночью 30 августа / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В ночь на 30 августа в ряде городов в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В частности, громко было в Пскове, Рязани, Брянске, Московской, Орловской и Калужской областях. В Минобороны РФ заявили об атаке беспилотников.

В Сети появилась карта взрывов прошлой ночью в РФ:

В ряде городов РФ прогремели взрывы
В ряде городов РФ прогремели взрывы / Фото: соцсети

Взрывы в Пскове, повреждены четыре российских Ил-76

По данным росСМИ, прошлой ночью военный аэродром в Пскове атаковали беспилотники. Прогремели как минимум три взрыва. Вспыхнул пожар на площади 300 "квадратов".

видео дня

В результате были повреждены четыре самолета Ил-76, пишет ТАСС.

Вибухи у Пскові минулої ночі
Взрывы в Пскове прошлой ночью / Фото: Telegram

Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, по предварительной информации жертв нет. Все рейсы в аэропорту отменены.

Смотрите видео - В аэропорту Пскова горят самолеты:

На псковском аэродроме - мощный пожар
На псковском аэродроме - мощный пожар / скриншот

Взрывы в Брянске

Неспокойно прошлой ночью было и в российском Брянске. Местные жители опубликовали кадры взрыва, а также видео, на котором слышен звук летящего дрона.

"Момент взрыва в Брянске попал на камеры. Перед этим был слышен звук "мопеда". Через 25 минут прогремел второй взрыв", - пишет Telegram- канал Shot.

Смотрите видео - В Брянске ночью прогремели взрывы:

Взрывы в Брянске
Взрывы в Брянске / скриншот

Взрывы в Москве

В Минобороны РФ заявили об атаке на Московскую область.

"Сегодня около 3 часов 30 минут беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области", - сообщили в ведомстве Шойгу.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Небо над аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево было временно закрыто. Прилеты и вылеты самолетов задерживались. Был введён план "Ковёр". Позже аэропорты возобновили работу.

Взрывы в Орловской области РФ

РосСМИ отчитались об уничтожении беспилотника над Орловской областью. Сообщается, что жители города Мценск слышали минимум три взрыва.

Губернатор Орловской области сообщил, что "над регионом сбиты два украинских беспилотника". Данных о повреждениях и пострадавших нет.

Взрывы в Калужской области РФ

Два БПЛА атаковали Калужскую область, сообщает Shot.

"Первый беспилотник самолётного типа уничтожен на территории Сухиничского района. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, выбиты стёкла в жилом доме. Второй — в Дзержинском районе. Произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, произошло возгорание, оно оперативно ликвидировано, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Что говорят в Минобороны РФ

В Минобороны РФ традиционно обвинили в ночных атаках Украину. Сообщается, что "попытка атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории России была пресечена".

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

Атаки дронов на Москву

Ночью 28 августа в стране-агрессоре России пожаловались на атаку беспилотников. Взрыв прогремел в подмосковном городе Люберцы. В Минобороны РФ заявили о том, что силы российской ПВО сбили несколько дронов и обвинили в атаке Украину.

В ночь на 22 августа в РФ раздавались взрывы. Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В городе Красногорск Московской области были повреждены многоэтажка и автомобили.

21 августа Москву также атаковали беспилотники. В стране-агрессоре РФ сказали о якобы удачной работе ПВО. Во всех московских аэропортах был срочно объявлен режим "ковер".

9 августа столицу страны-агрессора РФ снова атаковали неизвестные беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона. По его словам, нет информации о пострадавших в результате падения обломков.

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