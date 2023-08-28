РФ атаковали дроны: под Москвой прогремел взрыв

В российском минобороны заявили про три "украинских" дрона, которые хотели "атаковать" объекты на территории РФ.

https://glavred.info/world/rf-atakovali-drony-pod-moskvoy-progremel-vzryv-10496263.html Ссылка скопирована

В РФ пожаловались на очередную атаку донов / скриншот

Ночью 28 августа в стране-агрессоре России пожаловались на атаку беспилотников. Взрыв прогремел в подмосковном городе Люберцы. В Минобороны РФ заявили о том, что силы российской ПВО сбили несколько дронов и обвинили в атаке Украину.

По данным росСМИ, взрыв прогремел около 04:21 утра. Яркая вспышка была зафиксирована на камеры наблюдения.

По данным жителей Люберец, беспилотник был сбит в районе Коренево (Красково). Это место находится в пяти километрах от Московского вертолетного завода имени Михаила Миля. Он расположен в Томилино (Люберцы). Завод занимается опытно-конструкторской и научно-исследовательской работой, проектированием, строительством и испытанием опытных образцов вертолетов.

видео дня

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москву атаковали дроны.

"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", – написал он в Telegram.

В российском минобороны заявили про три "украинских" дрона, которые хотели "атаковать" объекты на территории РФ. По данным ведомства, сперва два БПЛА были "уничтожены" дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.

Позже, около 04:30, еще один дрон якобы был "уничтожен" средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области.

Отметим, за несколько часов до этого в аэропорту "Внуково" вводили план "Ковер": временно были задержаны рейсы на вылет и на прилет. Также был приостановлен прием и выпуск рейсов в аэропорту "Домодедово".

Смотрите видео - РФ атаковали дроны, взрыв попал на камеры видеонаблюдения:

Атаки дронов на Москву

В ночь на среду, 23 августа, в столице страны-агрессора России снова раздавались взрывы. Москву атаковали дроны. Один из них попал в здание "Москва-Сити". Также российские оккупанты сообщают, что якобы несколько дронов уничтожили.

6 августа в Москве пожаловалась на атаку БПЛА - там перекрывали аэропорт "Внуково". В аэропорту ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. Как написали российские пропагандистские СМИ, из-за угрозы ударов беспилотников в аэропорту был введен план "Ковер". Были задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на прилет.

В ночь на 18 августа дрон атаковал Москву, поврежден "Экспоцентр". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону "Экспоцентра".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.