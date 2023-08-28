УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

РФ атаковали дроны: под Москвой прогремел взрыв

Анна Ярославская
28 августа 2023, 06:47 обновлено 28 августа, 07:00
244
В российском минобороны заявили про три "украинских" дрона, которые хотели "атаковать" объекты на территории РФ.
Атака донов
В РФ пожаловались на очередную атаку донов / скриншот

Ночью 28 августа в стране-агрессоре России пожаловались на атаку беспилотников. Взрыв прогремел в подмосковном городе Люберцы. В Минобороны РФ заявили о том, что силы российской ПВО сбили несколько дронов и обвинили в атаке Украину.

По данным росСМИ, взрыв прогремел около 04:21 утра. Яркая вспышка была зафиксирована на камеры наблюдения.

По данным жителей Люберец, беспилотник был сбит в районе Коренево (Красково). Это место находится в пяти километрах от Московского вертолетного завода имени Михаила Миля. Он расположен в Томилино (Люберцы). Завод занимается опытно-конструкторской и научно-исследовательской работой, проектированием, строительством и испытанием опытных образцов вертолетов.

видео дня

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москву атаковали дроны.

"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", – написал он в Telegram.

В российском минобороны заявили про три "украинских" дрона, которые хотели "атаковать" объекты на территории РФ. По данным ведомства, сперва два БПЛА были "уничтожены" дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.

Позже, около 04:30, еще один дрон якобы был "уничтожен" средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области.

Отметим, за несколько часов до этого в аэропорту "Внуково" вводили план "Ковер": временно были задержаны рейсы на вылет и на прилет. Также был приостановлен прием и выпуск рейсов в аэропорту "Домодедово".

Смотрите видео - РФ атаковали дроны, взрыв попал на камеры видеонаблюдения:

РФ атаковали дроны

Атаки дронов на Москву

В ночь на среду, 23 августа, в столице страны-агрессора России снова раздавались взрывы. Москву атаковали дроны. Один из них попал в здание "Москва-Сити". Также российские оккупанты сообщают, что якобы несколько дронов уничтожили.

6 августа в Москве пожаловалась на атаку БПЛА - там перекрывали аэропорт "Внуково". В аэропорту ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. Как написали российские пропагандистские СМИ, из-за угрозы ударов беспилотников в аэропорту был введен план "Ковер". Были задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на прилет.

В ночь на 18 августа дрон атаковал Москву, поврежден "Экспоцентр". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону "Экспоцентра".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России Москва дроны война России и Украины
Реклама

Главное за день

Только щит или щит и меч: Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины

Только щит или щит и меч: Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины

07:26 Украина
РФ атаковали дроны: под Москвой прогремел взрыв

РФ атаковали дроны: под Москвой прогремел взрыв

06:47 Мир
Украина может воевать в долгую при одном условии, но в РФ лучше не заходить – Зеленский

Украина может воевать в долгую при одном условии, но в РФ лучше не заходить – Зеленский

21:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:26

Только щит или щит и меч: Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины

06:47

РФ атаковали дроны: под Москвой прогремел взрывВидео

06:47

Трусишка заставляет пропаганду врать о смерти Пригожинамнение

04:30

Как правильно – "пішли в кіно" или "ходімо": языковед указал на распространенную ошибку

04:25

Какой сегодня праздник 28 августа: кого нужно поздравить в этот день

РФ рискует стать сырьевым придатком Китая, БРИКС загоняет ее в тупик - ИжакРФ рискует стать сырьевым придатком Китая, БРИКС загоняет ее в тупик - Ижак
04:00

Что нужно обязательно возить с собой в машине

03:00

"Не будет никаких исключений": Романенко рассказал, как ВСУ будут "кошмарить" россиянВидео

02:02

Эксперт назвала 6 вещей, которые нельзя хранить в спальне

01:40

Путин выбрал стратегию войны на истощение: в Литве дали тревожный прогноз

Реклама
01:10

"Чужих детей не бывает": Инна Мирошниченко откровенно призналась, почему усыновили ребенка

27 августа, воскресенье
23:55

Как не допустить заползания пауков в ваш дом: эксперты назвали волшебный ингредиент

23:20

Украина производит колоссальное количество ракет: президент удивил подробностями

22:47

"Меньше жертв": Зеленский назвал способ освободить Крым без боев

22:17

Как сказать на украинском "будь он неладен": Авраменко озвучил благозвучный аналог

21:43

Украина может воевать в долгую при одном условии, но в РФ лучше не заходить – ЗеленскийВидео

21:04

Выжил ради трех дочерей: воин ВСУ с пулей в сердце прошел пять километров

20:20

"В военное время это поможет": Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене

19:58

Весомый результат саммита БРИКСмнение

19:39

Румыния подготовила логистику для учений ВСУ на F-16, осталось одно условие

19:16

ВСУ двигаются вперед, у врага большие потери: Тарнавский описал ситуацию на юге

Реклама
19:02

Финансовый гороскоп на сентябрь-2023: астролог рассказал, что звезды нам пророчат

19:01

ATACMS все еще "на столе" у Байдена, F-16 будут в Украине уже вскоре - Милли

18:32

"Мощная атака закончится": когда в Украине прекратятся сильнейшие обстрелы - прогноз на осень

18:26

Кассетные снаряды и не только: Белый дом рассматривает важное усиление Украины - WP

18:15

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти "невидимую" бабочку

17:40

В одной из областей Украины срочно усиливают мобилизацию: все подробности

17:01

Мир не подталкивает РФ к распаду, но это произойдет по одной причине – экспертВидео

16:34

"Нам здесь по 7 лет": Остапчук показал, как выглядел в детстве

16:12

Почему нельзя говорить "не за что" на "спасибо": фраза может сыграть с вами злую шутку

16:10

Духовка больше не нужна: уникально вкусный рецепт десерта к чаю

16:07

Удар по Су-30, МиГ-29 и ЗРК РФ: аэродром в Курске атаковали дроны - СМИ

16:00

"Мощный сентябрь для Украины": Зеленский заинтриговал заявлением о получении нового оружия

15:56

56-летнего Киркорова унизили в "родной" Болгарии

15:03

Фаворит "Холостячки-2" женился на копии Огневич: певица отреагировала

15:02

Всюду жара, лишь в части областей – грозы: погода в Украине на неделю

14:24

Дым видно за километры: в Бердянске мощный пожар на базе военной техники РФ

14:16

Украинские бойцы уничтожили штурмовую группу оккупантов под Бахмутом

14:02

Финансовый гороскоп на неделю с 28 по 2 сентября: кого ждет изобилие и успех

13:40

"Набил бы лицо": известный "азовец" "прошелся" по Владу Яме

13:39

РФ перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу на Кольском полуостровеФото

Реклама
13:18

"До мурашек": Алена Омаргалиева поразила всех исполнением гимна Украины перед боем УсикаВидео

13:15

Гороскоп на неделю с 28 по 2 сентября: Весы будут неотразимы, Тельцы - решат проблемы

12:46

Уже за Работино: ВСУ активно продвигаются на юге

12:38

РФ ударила по Украине ракетами Х-101: в ВС объяснили, в чем опасность

12:11

Странная ракетная атака или... ничего странногомнение

11:50

На Лимано-Купянском направлении РФ сосредоточила более 100 тысяч россиян и сместила "акцент"

11:48

РФ атакует Змеиный и "вышки Бойко": в разведке Великобритании назвали причину

11:38

Трагедия в Житомирской области: в ВСУ обнародовали имена всех погибших пилотов

11:33

От Овна до Стрельца: 4 знака зодиака, которые любят выпить

11:29

Роман Цимбалюк. Петушок Медведев начал выдавать трезвые вещиВидеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять