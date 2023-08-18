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"Только что бомбануло": дрон атаковал Москву, поврежден Экспоцентр

Анна Ярославская
18 августа 2023, 06:46 обновлено 18 августа, 06:54
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону "Экспоцентра".
Атака дрона на Москву
В ночь на 18 августа дрон атаковал Москву / Фото: Telegram

Ночью 18 августа столицу страны-агрессора снова атаковал беспилотник. Взрыв прогремел в районе бизнес-центра Москва-Сити, повреждено здание Экспоцентра.

Как пишет российский Telegram-канал Baza, за несколько секунд до взрыва очевидцы видели пролетающий дрон. На месте взрыва виден небольшой столб дыма.

По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, БПЛА упал на крышу Экспоцентра в районе "Москвы-Сити", пробив крышу.

видео дня

По предварительным данным росСМИ, в восьмом павильоне Экспоцентра произошло обрушение на площади 30 кв. м.

Тем временем москвичи делятся впечатлениями.

"Только что бомбануло, вибрация была такая же как от БПЛА, все проснулись. Пока не знаем, в какую башню прилетело. Вроде говорят, что "Меркурий", - говорит очевидец.

Смотоите видео - Ночью Мокву атаковал дрон:

Москву атаковал дрон
Москву атаковал дрон / скриншот

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону "Экспоцентра".

"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне "Экспоцентра", значительных разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет", – заявил он.

В минобороны страны-агрессора традиционно обвинили Украину в атаке дрона на Москву.

"18 августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области.БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - говорится в сообщении.

Атаки дронов и взрывы в Москве

9 августа столицу страны-агрессора РФ атаковали неизвестные беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона.

24 июля в разных районах Москвы прозвучали громкие взрывы. Город был атакован беспилотниками. Было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке дронов на Москву виновата Украина.

Украинские СМИ писали со ссылкой на источники, что ночная атака дронов была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

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