Будет не только Москва-сити: Маломуж раскрыл, что окажется под ударом в РФ

Ничего в России не является защищенным. Режим Путина проявил свою слабость.

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БПЛА пробивают воздушную защиту Москвы / Коллаж Главред. Фото: Скриншоты видео

Все методы ударов по стране-агрессору являются законными, признал в эфире FREEDOM экс-руководитель Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж, комментируя сегодняшние взрывы в Москве. Стоит уточнить, что Украина не взяла на себя ответственность за удары БПЛА.

По словам Маломужа, складывается абсурдная ситуация, когда террорист жалуется на якобы террористические методы против него самого ж.

"Все методы законны. Почему-то в России выработали концепцию: бить баллистическими ракетами, проводить массовые акции террора - это законно. А если мы проводим операции против России в Москве - это уже якобы незаконно. Это абсурдная ситуация. Террорист не хочет, чтобы его уничтожали и противодействовали", - высказался генерал.

Отдельно Маломуж перечислил российские объекты, по которым может "прилететь" в ближайшее время.

"Поэтому (осуществляются - Главред) четкие удары по стратегическим объектам. Подчеркиваю - по объектам, которые являются сейчас важны для решения задач обороны. Это аэродромы, стратегические пусковые установки, нефтебазы, склады БК (на оккупированных территориях и на территории России)", - сказал экс-глава СВР.

При этом, добавил Маломуж, "бавовна" в Москве - носит не столько военный, сколько военно-политический характер.

"Потому что Путин неоднократно заявлял, что Москва неприступна. Что ее никаким способом нельзя поразить. А тут получается, что БПЛА наносят удары возле министерств, стратегических технических объектов, которые обеспечивают радиолокационную борьбу... Это знаковые объекты", - отметил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Генерал объяснил, что в настоящее время используются методы пробивания линии защиты, "которые Москва на весь мир демонстрировала, что они не досягаемы для ракет, а тут весь миф провалился. И, конечно, это удар по Путину и самой репутации России".

Взрывы в Москве

В ночь на 30 июля центр Москвы - здание "Москва-сити" - атаковали неизвестные БПЛА, российские власти обвинили Украину в ударе.

Известно, что в 50-этажном здании находится сразу три российских министерства - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минэкономразвития и Минпромторг. После взрыва прохожие обнаружили правительственную документацию на улицах.

Украина не взяла на себя ответственность за атаку. Представитель ВС Юрий Игнат только отметил, что россияне "получили то, чего хотели".

Это не первые атаки БПЛА на Москву. Совсем недавно под удар "птичек" попал район, где находится здание министерства обороны РФ. А в мае 2023-го несколько дронов врезались в крышу Кремля. Тогда у Путина обвинили Украину в попытке убить российского президента.

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