По улице разбросаны документы: в атакованной дронами башне Москва-Сити расположены 3 министерства

В этом здании находятся Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минэкономразвития и Минпромторг.

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После взрывов в "Москва-Сити" на улицах находят документацию российского министерства / Коллаж: Главред, фот: Telegram

Около трех часов ночи 30 июля в Москве прогремели как минимум два взрыва. В стране-агрессоре РФ заявили об атаке дронов. В частности, взрыв прозвучал в 50-этажном здании IQ-квартала в бизнес-центре "Москва-Сити". В этом здании расположены сразу три российских министерства - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минэкономразвития и Минпромторг.

Первый БПЛА врезался в 10 этаж второй башни IQ-квартала "Москва-Сити", где находится Министерство цифрового развития. После взрыва документацию ведомства на улице обнаружили прохожие, передает Telegram-канал ASTRA.

Второй удар беспилотника пришелся на нижний этаж второго здания в пределах "Москва-Сити".

видео дня

"В этой же башне, по данным на 2019 год, размещены ещё 2 российских министерства — Минэкономразвития и Минпромторг", - говорится в сообщении.

На улицах Москвы находят документы / скриншот

По данным росСМИ, как минимум один человек пострадал при взрывах в "Москва-Сити".

Смотрите видео - Последствия ночных взрывов в Москве:

Отмечается, что взрывы также слышали жители Одинцово и Красногорска Московской области.

В Минобороны РФ отчитались, что "один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области".

"Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити", - говорится в сообщении.

Справка. Московский международный деловой центр "Москва-Сити" – деловой район в Москве на Пресненской набережной. "Москва-Сити" включает в себя 6 небоскребов с максимальной высотой 300 метров и более. Высочайшее здание в Европе - Башня Федерация - расположено в ММДЦ. Комплекс также имеет в своем составе второе, третье, пятое, шестое и седьмое по высоте здания в Европе.

Комплекс "IQ-quarter" – комплекс из трех высотных зданий, расположенный на 11 участке в Москва-Сити.

Взрывы в центре Москвы

В ночь на 30 июля Москву атаковали дроны, прогремел взрыв в 50-этажном здании. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что была совершена атака якобы украинских беспилотников, в результате чего повреждены башни "Москва-Сити".

Рано утром в понедельник 24 июля в разных районах столицы страны-агрессора РФ Москвы прозвучали громкие взрывы. Город якобы был атакован беспилотниками.

В здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от Министерства обороны РФ, были выбиты стекла, а возле здания обнаружены осколки беспилотника.

В ночь на 30 мая Москва была атакована 25 дронами. Сообщалось, что несколько дронов попали в многоэтажки.

В эпицентре атаки дронов оказались резиденция Путина и имения элиты РФ.

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