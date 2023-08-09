"Жуть какая-то, чуть окна не выпали": ночью Москву атаковали дроны, гремели взрывы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона.

https://glavred.info/world/zhut-kakaya-to-chut-okna-ne-vypali-nochyu-moskvu-atakovali-drony-gremeli-vzryvy-10491877.html Ссылка скопирована

Атака дронов на Москву произошла в ночь на 9 августа / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на среду, 9 августа, столицу страны-агрессора РФ снова атаковали неизвестные беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях города два дрона.

"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один – в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе", - написал Собянин в Telegram

По его словам, пока что нет информации о пострадавших в результате падения обломков.

видео дня

На месте работают экстренные службы.

Собянин сообщил об атаке дронов на Москву / скриншот

Российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщило, что два беспилотника пытались атаковать объекты в Подмосковье, однако якобы были сбиты ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Тем временем российский Telegram-канал Shot опубликовал видео момента уничтожения одного из беспилотников в районе Минского шоссе под Москвой.

По данным канала, два боевых дрона заходили на Москву синхронно с двух направлений: с юго-запада и с юга.

"Первый был сбит ПВО в Одинцовском районе близ Минского шоссе, второй – в районе Домодедово. Приблизительное расстояние между точками уничтожения дронов – 55 километров по прямой. Они были сбиты с разницей в 16 минут", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Москву атаковали дроны:

В Москве прогремели взрывы / Скриншот

Также в Сеть попало видео, которое записала жительница Домодедово. На кадрах слышен громкий звук взрыва. По словам девушки, сейчас в районе якобы всë спокойно, разрушений нет.

Смотрите видео - Жители РФ публикуют кадры ночной атаки дронов на Москву:

Ночью Москву атаковали дроны / скриншот

Также россияне очень эмоционально комментируют происходящее в Сети:

Россияне делятся эмоциями после атаки дронов / скриншот

Россияне делятся эмоциями после атаки дронов / скриншот

Россияне делятся эмоциями после атаки дронов / скриншот

Взрывы в Москве

24 июля в разных районах Москвы прозвучали громкие взрывы. Город был атакован беспилотниками. Было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке дронов на Москву виновата Украина.

Украинские СМИ писали со ссылкой на источники, что ночная атака дронов была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ночь на 30 июля центр Москвы - здание Москва-Сити - атаковали неизвестные БПЛА, российские власти обвинили Украину в ударе.

Известно, что в 50-этажном здании находится сразу три российских министерства - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минэкономразвития и Минпромторг. После взрыва прохожие обнаружили правительственную документацию на улицах.

Украина не взяла на себя ответственность за атаку. Представитель ВС Юрий Игнат только отметил, что россияне "получили то, чего хотели".

В ночь на 1 августа центр Москвы снова атаковали беспилотники. Прозвучала серия взрывов. Один из дронов снова влетел в одну из башен Москва-Сити. По данным росСМИ, на 21 этаже башни IQ-Квартала Москва-Сити находится Министерство экономического развития РФ. Кроме того, взрывы были слышны в подмосковных Одинцово и Кубинке.

В Минобороны РФ традиционно обвинили Киев в атаке на Москву и Подмосковье.

Другие новости: