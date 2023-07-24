Атака дронов на Москву 24 июля была спецоперацией ГУР – СМИ

Все запущенные разведкой дроны достигли Москвы. Количество беспилотников не уточняется.

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Один дрон попал в московский бизнес-центр / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

В ночь на 24 июля беспилотники атаковали столицу страны-агрессора РФ Москву. Ночная атака дронов была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны.

"Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, продолжение следует", - сказал собеседник издания.

По его словам, все запущенные разведкой дроны достигли Москвы. Количество беспилотников не уточняется.

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Взрывы в Москве 24 июля

Рано утром в понедельник 24 июля в разных районах Москвы прозвучали громкие взрывы. Город был атакован беспилотниками.

Было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке дронов на Москву виновата Украина. Город был атакован "двумя летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы".

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