Атака дронов на Москву 24 июля была спецоперацией ГУР – СМИ

В ночь на 24 июля беспилотники атаковали столицу страны-агрессора РФ Москву. Ночная атака дронов была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны.
"Кооперация волонтеров и структуры дает хорошие результаты, продолжение следует", - сказал собеседник издания.
По его словам, все запущенные разведкой дроны достигли Москвы. Количество беспилотников не уточняется.
Взрывы в Москве 24 июля
Рано утром в понедельник 24 июля в разных районах Москвы прозвучали громкие взрывы. Город был атакован беспилотниками.
Было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.
В Министерстве обороны России заявили, что в атаке дронов на Москву виновата Украина. Город был атакован "двумя летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы".
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