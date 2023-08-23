Дроны ночью атаковали столицу РФ: есть попадание в "Москва-Сити"

В ночь на среду, 23 августа, в столице страны-агрессора России снова раздавались взрывы. Москву атаковали дроны. Один из них попал в здание в "Москва-Сити". Также российские оккупанты сообщают, якобы несколько дронов уничтожили.
Об атаке дронов рассказали в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны страны-оккупанта РФ, также об этом сообщалось в российских Telegram-каналах, где появились соответствующие видео.
Мэр российской столицы говорит, якобы были сбиты два беспилотника – один в Можайском районе, другой – в Химкинском районе Московской области. Третий беспилотник якобы подавили средства радиоэлектронной борьбы, и он попал в строящееся здание в "Москва-Сити".
При этом мэр Москвы говорит, якобы пострадавших нет, было выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.
В сети сообщают, что атакованное здание повреждено на уровне 10-15 этажей.
Смотрите видео попадания дрона в Москве:
Атаки дронов на Москву
6 августа Москва пожаловалась на атаку БПЛА - там перекрывали аэропорт "Внуково". В аэропорту во Внуково ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. Как написали российские пропагандистские СМИ, из-за угрозы ударов беспилотников в аэропорту был введен план "Ковер". Задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на прилет.
В ночь на 18 августа дрон атаковал Москву, поврежден "Экспоцентр". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону "Экспоцентра".
Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что прилеты в Москве нам на пользу. По его словам, это может иметь последствия для российского политического режима и повлиять на удачную российского диктатора Владимира Путина.
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