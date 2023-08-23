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Дроны ночью атаковали столицу РФ: есть попадание в "Москва-Сити"

Алёна Воронина
23 августа 2023, 06:44 обновлено 23 августа, 06:47
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Всего до столицы страны-агрессора добрались три дрона. В РФ начали оправдываться, что "смогли несколько беспилотников сбить".
Атака дронов на Москву
Дроны ночью атаковали столицу РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин

В ночь на среду, 23 августа, в столице страны-агрессора России снова раздавались взрывы. Москву атаковали дроны. Один из них попал в здание в "Москва-Сити". Также российские оккупанты сообщают, якобы несколько дронов уничтожили.

Об атаке дронов рассказали в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны страны-оккупанта РФ, также об этом сообщалось в российских Telegram-каналах, где появились соответствующие видео.

Мэр российской столицы говорит, якобы были сбиты два беспилотника – один в Можайском районе, другой – в Химкинском районе Московской области. Третий беспилотник якобы подавили средства радиоэлектронной борьбы, и он попал в строящееся здание в "Москва-Сити".

видео дня

При этом мэр Москвы говорит, якобы пострадавших нет, было выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках.

В сети сообщают, что атакованное здание повреждено на уровне 10-15 этажей.

Атака дронов на Москву
Атака дронов на Москву/ скрин

Смотрите видео попадания дрона в Москве:

Атаки дронов на Москву

6 августа Москва пожаловалась на атаку БПЛА - там перекрывали аэропорт "Внуково". В аэропорту во Внуково ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. Как написали российские пропагандистские СМИ, из-за угрозы ударов беспилотников в аэропорту был введен план "Ковер". Задержаны 11 рейсов на вылет и 15 на прилет.

В ночь на 18 августа дрон атаковал Москву, поврежден "Экспоцентр". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, а его обломки упали в зону "Экспоцентра".

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что прилеты в Москве нам на пользу. По его словам, это может иметь последствия для российского политического режима и повлиять на удачную российского диктатора Владимира Путина.

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