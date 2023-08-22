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"Стирают все с лица земли": боец ВСУ рассказал, как россияне "засыпают" защитников

Алина Дембицкая
22 августа 2023, 23:19 обновлено 22 августа, 23:22
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Военный подчеркнул, что нет никакого намека на то, что в России хоть как-то ценится жизнь человека или личность.
ВСУ
Боец ВСУ рассказал, как россияне "засыпают" защитников / Коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Российские войска оставляют в населенных пунктах, которые были под оккупацией, сплошные руины и выжженную землю. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило.

"Во-первых, поражает пустыня и руина, которые они оставляют после себя, то есть то, как они уничтожают гражданскую инфраструктуру. Например, если в Нескучном был близкий контактный бой, то в Старомайорском – позиционная борьба и борьба артиллерий. Наша "арта" (артиллерия, – ред.) работает западными образцами вооружения, которые являются более высокоточными. При этом россияне бьют своей артиллерией по квадратам, условно говоря, 500х500 метров, и стирают в этом квадрате с лица земли все", - отметил Жеребило.

По его словам, если сейчас посмотреть на Старомайорское, то разница будет очевидной, где работали ВСУ, а где – россияне.

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"Там, где заходили мы, и русские били по нам, осталась просто выжженная земля. Со стороны россиян обычно летит все – от управляемых авиабомб до "Пионов", "Гиацинтов" и фосфора (имеются в виду фосфорные бомбы, использование которых запрещено международным законодательством, – ред.). То есть российские оккупанты выбирают квадрат, по которому работать, и туда сыплется все, что есть у россиян, а, к сожалению, у них всего этого еще очень много. После этого остается сплошная руина, пустыня", - рассказал защитник.

Кроме того, Жеребило рассказал, что его изрядно поразило и продолжает поражать то, как россияне относятся к своим же людям.

"С 7 июня мне неоднократно приходилось общаться с пленными россиянами, их было 11 человек. Прежде всего все эти люди без какой-либо мотивации воевать, жертвы российской пропаганды, в основном дикие люди, лишенные какого-либо выбора. Мы спрашивали их, почему они не сдаются, и они отвечали, что им рассказывали, что украинцы якобы рубят головы, отрезают руки и гениталии, что здесь одни нацисты. Отступать им тоже нельзя: впереди всегда выставляют зэков из "Шторм Z" и мобиков, позади заградительные отряды. Когда мы наступали в Старомайорском, были свидетелями того, как пятеро штормзетовцев пытались отступать с передовых позиций, но заградотряды из российских десантников их просто положили. Пленные всегда говорят одно и то же: у них нет особого выбора – сдаваться украинским войскам боятся, наслушавшись рассказов о том, что их здесь убьют, и назад отступать не могут, потому что там положат свои же, - рассказал он.

Военный подчеркнул, что нет никакого намека на то, что в России хоть как-то ценится жизнь человека или личность. Для российских вооруженных сил это просто ресурс. Офицеры и солдаты живут отдельной жизнью, связи с близкими и родными у русских солдат нет, поэтому порой они не общаются с семьей в течение месяца-полутора, они совершенно изолированы от любой информации.

"Это жестокие и загнанные люди, как правило, малограмотные, как будто из прошлого века. Но больше всего меня поражает, что в XXI веке вообще стала возможной такая неспровоцированная война, что возможна такая промывка мозгов в огромной стране, когда людей дурят и гонят на войну, а потом еще и сами своих расстреливают. Разве такое возможно в современном мире?", - сказал Жеребило.

Ситуация на фронте

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы ВСУ вошли в село Работино (Запорожская область) и сейчас организуют эвакуацию мирных жителей. При этом в ответ оккупанты непрерывно обстреливают Работино и окрестности из артиллерии.

Также Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины достигли определенных успехов в Урожайном, на участках южнее и на юго-востоке Старомайорского Донецкой области. Защитники закрепляются на освобожденных рубежах. Наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются.

Кроме того, на прошлой неделе подразделения Вооруженных сил Украины успешно продвинулись на южном направлении, рассказали в британской разведке. Вместе с тем в отчете указывается, что в районе Купянска Харьковской области российские войска продолжали пробные атаки, но не достигли значительных успехов.

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