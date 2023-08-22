Россияне в панике пытаются защитить Керченский мост: в ГУР раскрыли планы РФ

Периодические успешные атаки ВСУ по мосту привели к серьезным повреждениям конструкции моста, в частности его автомобильного и железнодорожного полотен.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-v-panike-pytayutsya-zashchitit-kerchenskiy-most-v-gur-raskryli-plany-rf-10495045.html Ссылка скопирована

Россияне затапливают паромы, чтобы защитить Крымский мост / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Telegram

В районе Керченского пролива российские оккупационные войска затапливают паромы, чтобы защитить незаконный Крымский мост.

Как сообщает Главное управление разведки Украины, захватчики проводят подготовительные работы для затопления уже второго парома. Враг планирует затопить по меньшей мере шесть плавсредств указанного типа, чтобы создать защитную полосу перед Керченским мостом.

Между затопленными паромами россияне намерены установить боновые заграждения. Таким образом оккупанты стремятся защитить Керченский мост от поражения.

видео дня

В разведке также отметили, что периодические успешные атаки ВСУ по мосту привели к серьезным повреждениям конструкции моста, в частности его автомобильного и железнодорожного полотен.

"Недавние удары по Керченскому мосту в очередной раз ухудшили ситуацию для группировки войск противника на юге Украины и вызвали истерическую реакцию военно-политического руководства РФ. Нехитрая мера защиты 19-километрового моста в виде затопления паромов свидетельствует о лихорадочности решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического руководства России", - подчеркнули в ГУР.

Взрывы на Крымском мосту

Как сообщал Главред, 12 августа Крымский мост окутал черный дым. В местных пабликах сообщали, что там слышны взрывы и работает ПВО страны-агрессора России. Движение автотранспорта по Крымскому мосту российские оккупанты временно перекрыли. После этого к мосту помчались катера береговой охраны.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский намекнул на новый "хлопок" на Крымском мосту. Он подчеркнул, что Крым не является безопасным местом для российских оккупантов. У них еще есть время, чтобы сбежать с полуострова домой – в Россию.

Кроме того, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов также анонсировал новый мощный "хлопок" в Крыму. По его словам, в ближайшие дни мы все увидим. Он отметил, что в Крыму есть много людей, которые боятся ударов ВСУ. В то же время там много и тех, кто ждет этого и хочет, чтобы полуостров был освобожден от россиян.

Вас может заинтересовать: