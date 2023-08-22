На что способны "вагнеровцы" в Беларуси: Коваленко реалистично оценил ситуацию

На разговоры о возможности похода "вагнеровцев" на западную Украину эксперт смотрит "как на фантазии паникеров".

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Коваленко рассказал, чело ждать от "вагнеровцев" / Коллаж: Главред, фото: СБУ, скриншот из видео

Сейчас на территории Беларуси находится чуть более 5 тысяч "вагнеровцев". Такое количество россиян мизерно для достижения каких-то больших целей, ведь в свое время украинские защитники остановили 40-тысячное российское войско, которое хотело захватить Киев. Такое мнение во время чата на Главреде высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Какие могут быть сюрпризы от "вагнеровцев", раз уж все сценарии проговорили и выяснили, на что они способны. Сувалкский коридор они прокладывать не будут. На Жешув пойти также не смогут. Максимум, на что они способны, – вести диверсионно-террористическую деятельность в пограничной полосе Польши, Литвы, Латвии, а также, конечно, Украины", - отметил Коваленко.

На разговоры о возможности похода "вагнеровцев" на западную Украину эксперт смотрит "как на фантазии паникеров", потому что у них на это нет ресурса, они на это неспособны.

"Хочу посмотреть, как они начнут это делать на "буханках" и "пикапах" с пулеметами "Максим". Ведь сегодня на территории Беларуси чуть больше 5 тысяч "вагнеровцев". Мы в свое время остановили вторжение в Украину и попытку захвата Киева 40 тысячами элитной десантуры на новых танках, почти полностью укомплектованных штатно, с поддержкой артиллерией, оперативно-тактических комплексов, авиации, вертолетов, в то время еще с работающей логистикой. Но и тогда они уже через месяц с большими потерями бежали в Беларусь. А сейчас речь идет о 5 тысячах зэков на "буханках". Нужно реалистично оценивать ситуацию. Поэтому диверсионно-террористическая деятельность – это все, на что способны "вагнеровцы"", - сказал Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Угроза "Вагнера" из Беларуси

Как сообщал Главред, боевики ЧВК "Вагнера" стянули в Беларусь более 700 единиц техники. Они стягивают технику в свой лагерь в деревне Цель. Доказательством этого является спутниковый снимок, который был сделан утром 25 июля службой Planet Labs.

Недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни наемников частной военной компании "Вагнера" в Беларуси начали двигаться в сторону Сувальского коридора, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и отделяет Калининградскую область страны-агрессора России и Беларусь. Моравецкий подчеркнул, что есть риск совершения "вагнеровцами" гибридной атаки на Польшу.

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко нагло "пошутил" о наступлении на Польшу. Он заговорил о якобы желании "вагнеровцев" пойти в наступление на Польшу "на экскурсию в Жевуш". Однако позже он начал давать заднюю и говорить, что "пошутил". Лукашенко также нагло говорит, что польские власти "должны благодарить" Лукашенко за то, что он "не пригласил к себе этих бойцов".

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с военно-политическим обозревателем Александром Коваленко:

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