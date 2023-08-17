До конца 2023-го ВСУ выйдут на Азовское побережье, войска РФ в Крыму ждет ад – Коваленко

Война затянется, битва за Крым начнется в 2024-м, но Запорожье и Херсонщина могут быть освобождены уже в этом году, считает Александр Коваленко.

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Российские войска будут бежать из Крыма, как и с Херсонщины, после разрушения мостов – Коваленко / Главред

На сайте Главред состоялся чат с военно-политическим обозревателем группы "Информационное сопротивление" Александром Коваленко. Общаясь с читателями, он рассказал, чего ждать от России в День независимости Украины, как ВСУ устроят ад российским оккупантам в Крыму после того, как все мосты, в том числе Керченский, будут подбиты, почему наступлением под Купянском россияне сами себя загоняют в тупик и обречены там на неудачу, а также почему война затянется на 2024 год.

Представляем стенограмму чата с Александром Коваленко.

Nik: Почему Россия несколько дней подряд била по Запорожью, выбирая целями своих атак гражданские объекты: жилой квартал, гостиница, школы? И так происходит не только в Запорожье. Что это – у россиян кризис с выбором целей? Как ей помогает в войне швыряние ракетами по жилым домам и гражданским объектам, ведь запуск каждой из них стоит немало?

Александр Коваленко: Запорожье является прифронтовым городом, поэтому постоянно страдает от террористических атак российских оккупантов, как Харьков, Херсон и любой город, который расположен в зоне досягаемости ствольной или реактивной артиллерии россиян или средств С-300, настроенных на нанесение ударов по поверхности.

Давно известно, что российские оккупанты обстреливают именно жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру. Это неотъемлемая часть их тактики террора, которая всегда сопровождает любую российскую военную операцию и вторжение. Так происходило и в Чечне, и в Сирии, и в Грузии, поэтому ничего удивительного здесь нет. Мы просто констатируем тот факт, что тактика россиян – использовать гражданское население как заложников – и на временно оккупированных территориях, и на свободных. Тем более, вспомните, какие события сейчас происходят в Запорожской области. При таких условиях россиянам важно давить на гражданское население и усиливать элемент террора, это их общая практика.

Недавняя трагедия в Запорожье, по предварительным данным, была обусловлена ракетами "Искандер-К". Это дорогие ракеты, производить которые россиянам достаточно проблематично. Это не то же самое, что обстрелять Запорожье, например, из С-300.

Можно говорить о том, что россияне действительно планировали нанести удар по объекту, который они считали для себя приоритетным. Но есть нюансы, и россияне о них хорошо знают: их ракеты очень неточны и часто отклоняются от цели. Когда их направляют на город с плотной жилой застройкой, велика вероятность, что эти ракеты попадут в гражданский объект. Россияне это прекрасно знают и понимают, и это отнюдь не смягчает их вину, а только увеличивает ее. Это не высокоточное оружие, а оружие неизбирательного типа.

Пока не закончится война, эти обстрелы будут происходить по всей линии боестолкновения. И для Запорожья есть только один выход – освобождение Запорожской области.

Нелли: Чего ждать от России в День независимости Украины и накануне этой даты? Какие города больше всего пострадают от ее "поздравлений"? В какие знаковые места, например, в Киеве, может прилететь, в декоммунизированную Родину-мать?

Александр Коваленко: Можно быть уверенными в том, что россияне будут заниматься террором накануне и непосредственно в День независимости, потому что это россияне.

Если говорить о вероятных целях, то следует отметить, что Киев является городом в Украине и не только, который лучше всего защищен противовоздушной обороной, – здесь была создана одна из лучших ПВО в Европе. Так можно утверждать хотя бы потому, что ни у одной ПВО в Европе нет такого опыта противодействия большому количеству ракетного оружия.

В последнее время российские оккупанты используют сложные ракеты, которые вообще невозможно перехватить средствами ПВО, кроме ЗРК Patriot и SAMP-T.

Россияне бьют ракетами по тем городам, где отсутствует современная западная ПВО большого радиуса действия. Так, например, мы видели, как обстреливали Одессу и Одесскую область ракетами Х-22, П-800 "Оникс" и "Искандер-М", которые ПВО, размещенная в Одессе, не может перехватывать. Такие же ракеты применялись и по другим городам.

Поэтому я не исключаю, что Россия будет "кошмарить" Киев, например, большим количеством дронов Shahed-136, совершив большой налет. Почему именно Shahed-136? Потому что это дешево: 10 "шахедов" – это фактически 300-400 тысяч долларов, 30-50 – это 1,5 миллиона долларов. А 1,5 миллиона долларов – это даже не ракета Х-101/Х-555, это даже не "Искандер-М" и не КРМБ (крылатая ракета морского базирования – ред.) "Калибр", поэтому россияне могут себе позволить накопить "шахеды" и организовать налет с возможностью прорыва противовоздушной обороны. То есть "кошмарить" столицу они все равно будут.

А вот что касается ракет, то боюсь, что их россияне могут направить на те города, которые не способны их перехватить.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с военно-политическим обозревателем Александром Коваленко:

Fedir: Как вы оцениваете последствия ударов по Чонгарскому и Геническому мостам для российских оккупантов? Если все три моста, соединяющие Крым с ныне оккупированным югом Украины, будут непригодными к использованию, а Крымский мост будет нас регулярно радовать "хлопками", что это будет означать в контексте перспектив освобождения Крыма? Как тогда группировка российских войск, находящаяся на полуострове, сможет держаться?

Александр Коваленко: Сможет держаться, но очень сложно. И она так или иначе будет вынуждена бежать, как в свое время бежала с правобережья Херсонщины.

Удары по этим мостам имеют свой эффект, и россияне уже были вынуждены возвести там понтонную переправу. Но понтонная переправа не дает того грузопотока, который нужен оккупантам, чтобы обеспечить их группировку на материковом юге Украины. Так или иначе им необходимы полноценные логистические артерии, а остается только Армянск. Интересно, если с мостами в Армянске что-то произойдет, что тогда дальше делать россиянам, как они будут переправлять необходимое, исключительно через понтоны? Возможно. Но в таком случае значительно уменьшатся пропускные возможности снабжения и поставок сил и средств на юг. А в то время, когда происходят активные действия на фронте, это снабжение должно происходить непрерывно. Уже сейчас россияне постоянно испытывают недостаток тех или иных элементов обеспечения, например, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Даже несмотря на то, что у них еще есть резерв, этого недостаточно, особенно если вспомнить еще и о компенсации потерь.

Компенсация потерь – это очень важный элемент, например, уничтоженная артиллерия, техника, танки, ББМ (боевая бронированная машина – ред.) и т. д. Танки ты не отправишь по автомобильной дороге общего пользования на сотни километров. Для этого лучше всего подходит именно железная дорога, а она сейчас полноценно не работает. Так же и с артиллерией. То есть у противника сейчас нарушается еще и система снабжения в рамках компенсации потерь. Он начинает все больше использовать автомобильные дороги, а выгоднее всего использовать именно железную дорогу.

Железная дорога через Чонгар, кстати, тоже повреждена. Если произойдет еще что-то на железнодорожной ветке Крымского моста, это вообще будет шедеврально. Тогда логистика через транзитный узел временно оккупированного полуострова Крым будет настолько нарушена, что россияне очень скоро на себе почувствуют коллапсирующие явления.

Еще есть одно направление – через Мариуполь на Бердянск, а также из Таганрога на Бердянск. Но и здесь не все так просто, ибо это направление постепенно также становится опасным для транспортировки логистических колонн. И через некоторое время оно вообще может прекратить свое существование. Поэтому постепенно для россиян действительно вырисовывается "маленький пушистый зверек".

Главред: Способна ли Украина уже сегодня держать под огневым контролем все логистические цепочки, которые есть у России для переброски всего необходимого ее войскам в Крыму и на оккупированном юге Украины?

Александр Коваленко: Говорить о полном огневом контроле пока рано, его еще нет. Но огневое воздействие есть, и этого сейчас достаточно, чтобы нарушать логистическое обеспечение. В дальнейшем, в перспективе ситуация для России, конечно, будет ухудшаться, а для нас – улучшаться.

Nat_: Сколько еще, по-вашему, проживет Крымский мост? Когда будет целесообразно решить вопрос с ним раз и навсегда?

Александр Коваленко: На самом деле это так непредсказуемо. Возможно, это произойдет в ближайшее время – все зависит от ситуации на фронте. Уже сейчас мы могли бы поэкспериментировать относительно Крымского моста с использованием тех же крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG, почему бы и нет. С учетом их возможностей по дальности полета это максимальное расстояние, еще и с учетом буфера безопасности для носителя. Ведь когда носитель производит пуск ракеты, должен быть буфер безопасности, чтобы не попасть в зону действия российской ПВО возле линии соприкосновения, а также чтобы обезопасить себя от атак со стороны российских истребителей, которые могут использовать ракетные комплексы большого радиуса действия. С учетом этого буфера безопасности и доступных нам локаций для запуска это почти максимальные возможности этих ракет. Поэтому, на мой взгляд, экспериментировать можно, но не факт, что это будет эффективно.

После того как произойдет прорыв второй линии обороны российских оккупантов и мы их отбросим хотя бы к Токмаку, можно будет говорить о том, что на железнодорожной части Крымского моста может что-то произойти – что-то может прилететь уже с воздуха, а не приплыть с моря.

Главред: Насколько велика угроза, что Россия начнет наносить удары по мостам в Украине, в частности, в Киеве? Насколько это целесообразно для нее чисто с военной точки зрения? И может ли она прибегнуть к этому в качестве мести за очередной удар по Крымскому мосту или какое-то другое свое знаковое поражение?

Александр Коваленко: Россия действительно может начать такого типа террор. Хотя опять-таки в Киеве достаточно эффективная противовоздушная оборона, но любую ПВО можно прорвать. Даже одна ракета – это уже достаточно серьезное повреждение. Поэтому такая вероятность существует.

Впрочем, удар по киевским мостам не решает никаких глобальных, тактических и стратегических задач. Если уничтожение или даже повреждение Крымского моста решает целый ряд задач для сил обороны Украины и значительно ухудшает положение россиян, то удары по мостам в Киеве России ничего не дадут. Да, конечно, таким образом противник усложнит жизнь киевлян, потому что создаст проблемы с переездом с левого берега на правый и наоборот. Но какой-то стратегической или тактической задачи это не решит вообще. Это никак не повлияет на наши возможности проводить наступательные действия, транспортировать силы и средства, потому что у нас логистических артерий и направлений огромное число.

Поэтому если Крымский мост будет уничтожен, россияне могут ударить по какому-то из мостов в Киеве и сказать, что это была месть. Ну окей, и что? Что это изменит? Ничего.

Hugo: Почему российские города, даже Москва, оказались такими уязвимыми перед неизвестными беспилотниками? Где же хваленая российская ПВО, которую невозможно преодолеть? Там же, где и "вторая мощнейшая армия мира", то есть среди полностью разрушенных мифов?

Александр Коваленко: Да, вот вам и ответ, тут даже нечего добавить. Никогда не было этой "мощной российской противовоздушной обороны, не имеющей аналогов в мире". Кстати, я писал с 2014 года, что постоянно преувеличиваются российские возможности, характеристики, значение российской техники. Техника РФ не является не имеющей аналогов в мире. Меня всегда удивляло, когда западные эксперты и военные аналитики рассказывали в своих материалах, какую силу набирает Россия, какие классные у нее танки, в частности, Т-14 "Армата", и истребители якобы пятого поколения, в частности, С-57. Также упоминали и ПВО, которая якобы имеет заатмосферные возможности уничтожения объектов и комплексов и тому подобное. Я все это читал и задавался вопросом – откуда у них это столь гипертрофированное представление о могуществе российской ПВО и техники вообще. Это же какой-то бред, мифы!

2022 год доказал, что все это одна большая мифология и один большой фейк – что армия, что ее техника.

Главред: Может ли случиться так, что России придется забирать системы ПВО с фронта, обнажая определенные участки, ради того, чтобы прикрыть Москву?

Александр Коваленко: Для россиян это будет очень сложное решение. Но они вынуждены будут это делать, потому что у них в зоне боевых действий сейчас находится почти треть, даже больше, комплексов малого и среднего радиуса действия. Другая треть уже уничтожена. Поэтому сейчас в Российской Федерации на боевом дежурстве находится 30-40% комплексов малого и среднего радиуса действия, которые перехватывают малогабаритные объекты.

Во времена Советского Союза не хватало противовоздушной обороны, чтобы закрыть все воздушное пространство Союза, причем не хватало критически. Даже Москва не была полноценно защищена в те времена. А говорить сейчас, что современная Россия смогла решить эту проблему, и это при том, что в 2022 году она потеряла огромное количество своих средств ПВО и сейчас продолжает терять их в большом количестве, вообще не приходится. В России огромные "белые пятна" в воздушном пространстве, которые фактически не защищены.

Николай: Как вы оцениваете ситуацию на Купянско-Лиманском направлении? Какова цель продвижения российских оккупационных войск там? Может ли часть Харьковщины снова оказаться в оккупации, а Харьков снова начать страдать от массированных обстрелов россиян?

Александр Коваленко: Харьков и так время от времени страдает от обстрелов россиян. Здесь уже проблема в том, что нужно не только освобождать наши территории, а еще и создавать демилитаризованную буферную зону со стороны Российской Федерации километров на 50.

На Лимано-Купянской оси сейчас действительно очень напряженная ситуация. Впрочем, назвать ее критической я не могу. Угрозы оккупации Харьковской области я не вижу. Российские оккупанты сегодня имеют возможность разве что совершать какие-то наступательные действия либо по узкому направлению, либо по отдельной локации. Но направление Купянска – это не то направление, которое россиянам может легко даться, не говоря уже о самом Купянске, потому что там достаточно плотные и профессионально выстроенные линии обороны сил обороны Украины. Россияне начали свои наступательные действия еще с конца июня и начала июля, но особых результатов нет. Какой-то критической угрозы сейчас, за этот период больше месяца их активизации именно по этой линии, я не вижу.

Я вижу активизацию большого количества сил и средств. Скажу больше, в Луганской области у россиян сконцентрирована, пожалуй, одна из лучших групп войск, но она неспособна наступать по широкому фронту. Это, кстати, ответ на вопрос о том, какова ситуация с другими группировками, если они хуже. Но эта группа способна на оборону, не наступление. Тем не менее, россияне сейчас пошли в наступление и теряют в нем большое количество техники, личного состава, нуждаются в компенсации потерь и тому подобное. Так возникает вопрос: хорошо, они сейчас наступают и будут наступать до конца августа, пожалуй, даже немножко дольше – в сентябре тоже, пожалуй, будут продолжаться эти конвульсии, но они уже сейчас задействуют свои основные ресурсы в наступлении, чтобы как можно быстрее пробить нашу линию обороны. Но им это не удается.

Как по мне, русские не будут иметь больших достижений во время этого наступления. Что произойдет? Они не смогут держать оборону. То есть они сами себя заводят в тупик. Они не достигнут своей цели, то есть выхода на левый берег реки Оскол по линии Лиман – Боровая – Купянск, но при этом они потеряют потенциал, который у них был для обороны. А после этого может начаться очень интересная история.

y-grek: Каковы перспективы освобождения Херсонщины и Запорожья на сегодняшний день? Когда это может произойти? Когда ВСУ реально могут выйти на побережье Азовского моря, разорвав сухопутный коридор в Крым?

Александр Коваленко: Делать прогнозы – неблагодарное дело. Я верю в то, что до конца 2023 года мы выйдем на побережье Азовского моря. Такая надежда есть.

Valerij: Какова вероятность, что россияне окажутся в Бахмуте в окружении, в "котле"? Если они потеряют Бахмут, какие тогда перспективы откроются для нас, и какие последствия это будет иметь для противника?

Александр Коваленко: У меня есть сомнения, что россияне окажутся в Бахмуте в "котле", а точнее в оперативном или тактическом окружении. Потому что сейчас мы их охватываем с юга, там у нас наиболее перспективное направление. На севере все подвигается гораздо медленнее, потому что русские там настолько нафаршировали свои позиции живой силой, что там очень трудно продвигаться. К тому же есть еще две господствующие высоты, которые они контролируют. Это им пока позволяет вести там оборону. С учетом их количества наше продвижение на севере происходит гораздо сложнее, чем на юге. Но в Бахмуте есть восточная логистика, именно восточные окраины города позволяют эвакуировать весь их потенциал, который находится в самом городе. Поэтому, если будет какая-то большая угроза, они сделают "жест доброй воли". Так же, кстати, действовали и силы обороны Украины, когда защищали Бахмут и держали там оборону. У нас постоянно там было под контролем две логистические артерии в западной части города – Т0504 и Т0506. даже когда Пригожин заявлял, что Бахмут захвачен, на самом деле город полностью не был захвачен. Тогда именно через Т0504, то есть через Ивановское на Бахмут, через печально известный самолетик, на Корсунского и Чайковского, шла эта юго-западная логистическая артерия. И этот участок мы продолжали контролировать в городе, а это юго-западные ворота в город. Как можно утверждать, что вы "освободили" город и полностью контролируете его, если вы не контролируете юго-западные ворота? Это мне напоминает Мариуполь, когда 24 апреля Шойгу доложил Путину, что российские войска полностью контролируют город, но с Азовсталью что-то было не то – там "азовцы" держали оборону, а так полностью весь город под контролем войск РФ. И ничего, что Азовсталь является третью Мариуполя по площади.

Так что я не думаю, что мы сможем окружить россиян в Бахмуте и масштабно пополнить обменный фонд, как бы того хотелось. Они будут выводить свои подразделения сразу, как будет понятно, что они уже не смогут там держать оборону.

Роман: Как, вероятнее всего, будет освобождаться Крым – военным путем или дипломатическим?

Александр Коваленко: Все военным путем, только военным. Различие только в сценариях, которые будут использоваться.

Я сторонник сценария изоляции, когда будут наноситься регулярные удары по российским военным объектам. Так мы создадим для российских оккупантов в Крыму ад. Будет перебит Крымский мост, они не смогут получать обеспечение с материковой России. Мы будем полностью контролировать Азовское и Черное моря. И мы будем методично уничтожать оккупантов именно в Крыму. Месяц-два они будут терпеть, на третий завопят, на четвертый уже будут панически и истерично суетиться.

Так же будут освобождаться и другие территории, в частности, Донецкая и Луганская области. Но опять-таки никакой дипломатии – только военный сценарий.

Роман: А что может заставить Москву отказаться от Крыма, иными словами, может ли она сдать полуостров при каких-то обстоятельствах?

Александр Коваленко: Да, она сдаст Крым. Но сначала там должны придумать новое название для этого "жеста доброй воли". А до того в Крыму погибнет не один десяток тысяч российских оккупантов, которые будут шквариться там, как на сковородке.

Elina: Зачем "вагнеровцы" в Беларуси? Каких сюрпризов от них можно ожидать: поход на Киев, наступление на западную Украину, наступление на Польшу и тому подобное?

Александр Коваленко: Какие могут быть сюрпризы от "вагнеровцев", раз уж все сценарии проговорили и выяснили, на что они способны. Сувалкский коридор они прокладывать не будут. На Жешув пойти также не смогут. Максимум, на что они способны, – вести диверсионно-террористическую деятельность в приграничной полосе Польши, Литвы, Латвии, а также, конечно, Украины.

На разговоры о возможности похода "вагнеровцев" на западную Украину я смотрю как на фантазии паникеров, потому что у них на это нет ресурса, они на это неспособны. Хочу посмотреть, как они начнут это делать на "буханках" и "пикапах" с пулеметами "Максим". Ведь сегодня на территории Беларуси чуть больше 5 тысяч "вагнеровцев". Мы в свое время остановили вторжение в Украину и попытку захвата Киева 40 тысячами элитной десантуры на новых танках, почти полностью укомплектованных штатно, с поддержкой артиллерией, оперативно-тактических комплексов, авиации, вертолетов, в то время еще с работающей логистикой. Но и тогда они уже через месяц с большими потерями бежали в Беларусь. А сейчас речь идет о 5 тысячах зэков на "буханках". Нужно реалистично оценивать ситуацию. Поэтому диверсионно-террористическая деятельность – это все, на что способны "вагнеровцы".

Владимир: Не кажется ли вам, что "вагнеровцы" в Беларуси готовятся к вторжению на запад Украины? А все разговоры о вторжении в Польшу лишь для замыливания глаз. России нужно отрезать Украину от поставок западных ресурсов. А вторжение в Польшу заведомо не имеет перспектив, потому что это нападение на страну НАТО. Если наступит момент, когда большинство наших войск будет задействовано на востоке и юге, "вагнеровцы" могут уйти из Бреста на Львов и Черновцы? И нам, чтобы их побороть, надо будет снимать бригады с фронта, что является проблематичным. Обратите внимание, как в последнее время Путин и Шойгу говорят об оккупации западной Украины Польшей. В конце концов, россиян устроит и такой вариант.

Александр Коваленко: У меня вопрос – а зачем "вагнеровцам" Черновцы? Кому они нужны? За все время полномасштабной войны по Черновцам только раз прилетала ракета, но упала где-то в поле. Более того, зачем "вагнеровцам" Львов? Просто представьте себе "вагнеровцев" во Львове. Это же будет резня! Там с ними произойдет неизвестно что. Они же в конце концов не лемминги, не самоубийцы.

Я вообще не представляю такой сценарий. Особенно мне понравилась фраза о Черновцах. Это же сколько нужно, чтобы эти 5 тысяч зэков на "буханках" и "пикапах" с пулеметами "Максим" по территории западной Украины прошли в Черновцы сотни километров, и их никто не остановил! Нет. Они способны только на диверсионно-террористическую деятельность. Они будут действовать в пограничной полосе. Не забывайте, что у нас сейчас достаточно высока концентрация сил на северном плацдарме, чтобы противодействовать таким угрозам. Эти силы сконцентрированы именно на контрдиверсионной деятельности в том числе. У нас один из лучших на сегодня опытов контрдиверсионной деятельности. Мы почти ежедневно в пограничной полосе, конечно, преимущественно северо-восточного направления, проводим контрдиверсионные мероприятия и уничтожаем диверсионные группы россиян. Мы иногда можем видеть даже в открытых источниках, как работают наши подразделения.

Полина К.: Дуда заявил, что Россия вряд ли прибегнет к использованию ядерного оружия против Украины, но считает существенной угрозу взрыва на ЗАЭС. Согласны ли вы с этими мнениями – и относительно вероятности применения ядерки против Украины, и относительно вероятности подрыва ЗАЭС, если ВСУ плотную к ней приблизятся?

Александр Коваленко: Полностью согласен с тем, что Россия не применит ядерное оружие. А вот с тезисом Дуды о Запорожской АЭС могу и согласиться, и не согласиться. Россияне действительно могут спровоцировать определенные взрывы на ЗАЭС, и они это уже делали, когда имитировали ее обстрел реактивными снарядами, якобы кто-то там их обстреливает. Поэтому они могут сымитировать и взрыв.

Но атомная электростанция – это объект, защищенный от внешнего воздействия. Разрушить ее внешними ударами невозможно – ее может разрушить только внутренний подрыв. Так и произошло с Каховской ГЭС, которую разрушил взрыв, который был сконцентрирован непосредственно в самой ГЭС. Атомные электростанции строились именно с таким акцентом, и внешнее воздействие их не разрушит. Оно может ее повредить, там может возникнуть пожар. Если мы говорим о взрыве на Чернобыльской АЭС, то это был внутренний эффект, внутренняя дестабилизация всех процессов. Чтобы произошел взрыв на ЗАЭС, россиянам нужно запустить эти процессы. Но они этого не могут сделать и не сделают. Ведь даже взрыв тонны тротила не будет иметь таких последствий, которые были на ЧАЭС. Да, возможна утечка радиоактивных веществ, могут быть и другие моменты, но все они будут локального характера.

Поэтому, с одной стороны, россияне могут устроить взрыв на ЗАЭС, с другой – говоря о последствиях этого взрыва, надо различать категории.

Главред: Какой может быть реакция мира, если Россия устроит взрыв на ЗАЭС, учитывая то, насколько вяло мировое сообщество отреагировало на подрыв Каховской ГЭС?

Александр Коваленко: Последствия подрыва Каховской ГЭС не коснулись мира: они не увидели большую воду в Париже, Лондоне или Праге, уровень воды не поднимался на 10 метров ни в сене, ни в Темзе. Поэтому они так и отреагировали.

Радиацию они также не увидят, но она будет, и ее будут фиксировать соответствующие приборы. И на это мир вынужден будет реагировать.

К тому же атомные электростанции сами по себе – это нетронутые объекты, потому что проблема с ними будет касаться всех. Если Россия на это пойдет, реакция мира будет непредсказуемой для нее самой.

Serzh: Когда, на ваш взгляд, закончится война, какие тут есть сценарии?

Александр Коваленко: В 2023 году война не закончится, она будет продолжаться и в 2024-м.

Позитивный сценарий предусматривает освобождение материкового юга Украины уже в этом году, а освобождение Крыма при этом начнется в 2024-м.

Но я не знаю, какие процессы будут происходить в следующем году в отношении Донецкой и Луганской областей. Я должен увидеть, чем закончится наша южная наступательная кампания, какими будут ее результаты – только после этого я смогу говорить, что может происходить в 2024 году с Донецкой и Луганской областями, и только после этого делать выводы.

Ориентируюсь исключительно на факты, поэтому считаю, что война будет продолжаться и в 2024 году, когда будет реализовываться сценарий освобождения Крыма. И тогда уже будем смотреть, что будет с Донетчиной и Луганщиной.

Тамара (Житомир): Насколько существенной сейчас является угроза заморозки войны в Украине? Готов ли Запад бороться до восстановления территориальной целостности Украины и возвращения ее к границам 1991 года?

Александр Коваленко: России бы очень хотелось заморозить войну, и она прилагает все усилия для этого – дипломатические, финансовые, политические и другие. Но если будет заморозка войны, это не решит главной проблемы – эта война будет продолжаться и через два-три года, и через пять лет. И эта проблема никуда не исчезнет и для Запада. Поэтому я не вижу какой-то реальной причины для того, чтобы заморозить войну.

Наталья Д.: Как вы оцениваете начало переговоров об окончании войны в Украине без России? Будет ли от них какой-то толк?

Александр Коваленко: В принципе, да. Если мы говорим о встрече в Саудовской Аравии, то следует отметить следующее. Ближний Восток – это страны, которые имеют тесные связи с Россией, там достаточно серьезное пророссийское лобби. И влияние на Россию возможно именно через эти страны. Но говорить о том, что война закончится именно за счет этих встреч, пока рано, потому что была только одна встреча. Давайте увидим уровень системности встреч и процессы, которые будут происходить вместе с ними.

Смирнов: Официально была согласована отправка первой партии Abrams в Украине, дальнобойные ракеты также якобы должны вскоре появиться. А как и чем дальше собирается воевать Россия – конницей, рогатками и иранскими "шахедами"?

Александр Коваленко: Иранскими "шахедами", да. До конницы и рогаток Россия пока не дошла. Но у нее еще есть запасы советского оружия, и они до сих пор достаточно велики. Этих запасов достаточно для того, чтобы затягивать войну. Россия уже не может побеждать, наступать и захватывать, но она может затягивать войну. Даже отступая и теряя территории, она будет максимально затягивать этот процесс. Ей хватает для этого человеческого ресурса, металлолома и техники, которую она даже немного модернизирует, чтобы иметь хоть более-менее современные характеристики на поле боя.

Rika: Когда реально Украина может получить дальнобойные ракеты Taurus, что это изменит на поле боя? И почему американцы никак не решатся предоставить ATACMS?

Александр Коваленко: Taurus надо рассматривать так же, как и Storm Shadow и SCALP-EG – это крылатая ракета, дозвуковая, с тем же функционалом. Чем больше их у нас будет, тем больше объектов противника мы сможем поражать и уничтожать. Поэтому, безусловно, они нужны.

Насчет ATACMS у меня свое мнение. Считаю, что США нам их не предоставляют, потому что прежде всего это ракета баллистического типа, которую вообще не нужно сравнивать с Storm Shadow, SCALP-EG и Taurus, являющимися крылатыми ракетами дозвукового типа, и основная фаза полета которых – сверхнизкая высота, почти 30 метров над поверхностью земли. ATACMS – это баллистическая ракета, и у россиян есть средства, которые более эффективно перехватывают именно такие объекты с баллистической траекторией (тот же комплекс С-400, последние модификации для зенитных ракет С-300, ЗРК "Бук-М2" и даже "Бук-М3").

Так что у России есть нужные средства. И использование ATACMS увеличит потери ATACMS. Россия устроила пропагандистский шабаш по этому поводу – мол, у них лучшая в мире ПВО, потому что уничтожает неуловимые ATACMS. США это понимают и ждут того момента, когда российская ПВО окончательно потеряет свой потенциал в зоне боевых действий, и только тогда, мне кажется, нам передадут ATACMS.

Gf_43: Какие последствия для российского политического режима могут иметь прилеты по российским городам, прежде всего по Москве? Как это влияет на устойчивость власти Путина?

Александр Коваленко: Никак. Но эти прилеты нам на пользу. То, что два дрона прилетели в Москва-Сити, где располагались министерства – это хорошо. Была парализована работа министерств, непосредственно участвующих в финансировании, поддержке и обеспечении войны против Украины. Кто-то сетовал, что мы зря потратили эти дроны, ударили по зданию и разрушили какой-то этаж – так говорят люди с небольшим умом. Во-первых, была заблокирована работа министерств. Один только Минпромторг, занимающийся не только тем, что завозит в Россию пальмовое масло и бананы, но и тем, что имеет патронат над рядом военно-технических проектов, например, разведывательно-ударного "Форпост-Ру" (это такой БПЛА) и не только.

Во-вторых, помните о разведывательных функциях дронов – они пролетели над территорией РФ не просто так, а собирали разведывательную информацию. Так что нам это на пользу.

А как реагируют россияне на такие удары? Да они же хилые, аморфные и беспозвоночные. В них что-то громко взорвалось в Сергиевом Посаде, какое-то крупное предприятие – какой была реакция россиян? Они как медузы. Поэтому ничего там в этом смысле не изменится.

Но главное, что нам все это на пользу – и тот завод, и Москва-Сити, и все остальное.

Liam: Сколько, по-вашему, осталось Путину – готовы ли российские элиты сохранить его у власти? Что похоронит его режим, какое поражение в Украине?

Александр Коваленко: Да, они будут беречь Путина как номинальную фигуру. Последний перформанс Пригожина с походом на Москву это подтвердил. Даже элиты и силовые структуры не находят в себе силы, чтобы дойти до конца. Путин остается неприкасаемой персоной в России.

Главред: То есть "выборы" в России в 2024 году ничего не изменят?

Александр Коваленко: А что они могут изменить? Мы бы все равно не увидели новой фигуры вместо Путина, разве что Медведева или еще кого-то. О выборах в России нельзя говорить как о чем-то серьезном.

Олег: Является ли отстранение Путина от власти в РФ необходимым условием для окончания войны? Согласится ли любой преемник Путина вывести российские войска из Украины и вернуть захваченные территории?

Александр Коваленко: Не думаю. Тот, кто придет вместо Путина, все равно будет продолжать его политику некоторое время, потому что так надо. Просто закончить войну невозможно.

Представим, что сегодня не стало Путина и к власти пришел кто-то другой – кто это может быть? Люди из его пула: Бортников, Нарышкин, Шойгу, Герасимов или другой. Но что это за люди, разве они не из одной системы? Разве это не такие же реваншисты с недоимперскими амбициями и коррупционеры, как и Путин. Они все из одного "ларца". Даже если кто-то из них придет, что дальше? Отдадут Крым Украине и уйдут? "Жест доброй воли" со всех территорий? Этого не будет, это фантазии.

Надо смотреть на вещи реалистично: даже если Путин умрет, война будет продолжаться и при новом президенте, даже если им станет Навальный. А он тоже настаивал, что правильно говорить не в Украине, а на, и что "Крым – это не бутерброд". Даже если в России к власти придет что-то неолиберальное, оно будет с такими же имперскими амбициями. И Крым оно не отдаст, как и все остальное.

Mitia: Возможен ли в России военный мятеж, учитывая те "наезды" на представителей армейских структур, генералов, которые наблюдались в последнее время? Армия может развернуть свои штыки на Москву?

Александр Коваленко: Да, возможен, но не против Путина. Там есть группы влияния и соответствующие сплоченные пулы. Там даже происходят чистки. Там уже происходит что-то вроде мятежа, и оно продолжается. Но это не является критической ситуацией для Путина – его устраивает бессознательная или внутриведомственная конфронтация, потому что когда они грызутся между собой, на Путина никто не обращает внимания. Царь как был святым, так и остается. Поэтому да, мятеж может быть, но его последствия следует оценивать реалистично.